ACB tung gói hỗ trợ giúp hộ kinh doanh biến thách thức thành cơ hội

Trong nửa cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hơn 6 triệu hộ kinh doanh trên cả nước cùng chuẩn bị cho một bước ngoặt: số hóa toàn bộ dòng tiền và hóa đơn để kê khai thuế.

Với những hộ quen quản lý thủ công, việc thích nghi với hệ thống quy định mới không hề dễ dàng. Những sai sót nhỏ như chênh lệch một đồng giữa doanh thu thực tế và tài khoản cũng đủ gây áp lực lớn, làm chậm trễ quá trình nộp hồ sơ.

Để khai thông "điểm nghẽn" này, ACB triển khai các gói hỗ trợ đa dạng, giúp hộ kinh doanh giải quyết trực diện rào cản kê khai và bứt phá kinh doanh trong thời kỳ mới.

ACB tung gói ưu đãi đặc biệt, tháo gỡ điểm nghẽn cho hộ kinh doanh (Ảnh: ACB).

Vận hành: Tạm biệt những giới hạn của sổ chép tay

Thời thuế khoán, ghi chép tay giúp kiểm kê nhanh nhưng dễ gây sai lệch do chưa tách bạch tài khoản cá nhân và doanh thu kinh doanh. Khi chuyển sang kê khai, sự minh bạch đến từng đồng là bắt buộc, khiến hộ kinh doanh loay hoay với các khoản thanh toán nhỏ lẻ hay tiền tip làm lệch con số thực tế.

Giải quyết trăn trở này, ACB phối hợp cùng FinOne ra mắt gói giải pháp 10 triệu đồng, miễn phí hoàn toàn thiết bị thanh toán (POS, QR), phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Hệ thống cho phép xuất hóa đơn ngay trên điện thoại và kết nối trực tiếp để nộp thuế trực tuyến, giúp quản lý dòng tiền gọn nhẹ và chính xác.

Điều các hộ kinh doanh cần là một hệ thống hạ tầng thanh toán cùng công cụ quản lý doanh thu gọn gàng, dễ dùng, giao diện tối giản để ngay cả những người ngại công nghệ cũng có thể làm quen (Ảnh: ACB).

Bán hàng đa nền tảng, cơ hội hay trở ngại?

Khi tệp khách địa phương bão hòa, việc mở rộng sang Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, quy định kê khai thuế mới khiến tiểu thương lo ngại vì mỗi nền tảng có quy định khấu trừ khác nhau, cộng thêm áp lực xử lý chứng từ và hàng tồn kho phức tạp.

Để tháo gỡ, ACB mang đến gói đào tạo trị giá 20 triệu đồng, tập trung vào kỹ năng thực chiến: vận hành TikTok Shop, Livestream, tiếp thị liên kết (Affiliate) và ứng dụng AI.

Chương trình còn đào tạo thuế chuyên sâu, hướng dẫn chi tiết cách quản lý hóa đơn, chứng từ chuẩn chỉnh trên môi trường số. Giải pháp này giúp hộ kinh doanh tự tin thoát khỏi không gian vật lý để bứt phá doanh thu đa nền tảng một cách bền vững.

Làm thương hiệu, khó nhưng cần thiết

Trên môi trường số, khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn mua sự tin tưởng. Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp là chìa khóa để "nuôi dưỡng" tệp khách trung thành.

Tuy nhiên, việc chi mạnh cho quảng cáo bằng thẻ cá nhân thường khiến hộ kinh doanh gặp khó khi chứng minh chi phí hợp lệ lúc kê khai thuế.

Đồng hành cùng tiểu thương, ACB kết nối hộ kinh doanh với hệ sinh thái ACB Rewards hơn 9 triệu người dùng, giúp tăng uy tín và độ nhận diện nhanh chóng. Khi sử dụng tài khoản hoặc thẻ kinh doanh ACB, mọi chi phí đều được ghi nhận đầy đủ cơ sở pháp lý. Toàn bộ hạ tầng từ POS, QR đến chữ ký số đều được tích hợp vào một hệ sinh thái duy nhất, giúp quản lý dòng tiền minh bạch và chuyên nghiệp.

Giải tỏa áp lực chi phí trong thị trường biến động

Trong bối cảnh chi phí vốn tăng cao làm bào mòn lợi nhuận, sự thiếu minh bạch trong dòng tiền thủ công thường khiến hộ kinh doanh khó tiếp cận các hạn mức vay lớn.

Để giải tỏa áp lực này, ACB tung gói ưu đãi lãi vay giảm đến 1%/năm với tổng hạn mức 5.000 tỷ đồng, giúp tiểu thương kịp thời bổ sung hàng hóa và đầu tư kênh bán hàng mới.

Điểm vượt trội là sự linh hoạt trong giải ngân: khách hàng có thể thao tác online (trực tuyến) trên ACB One với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng, quy trình nhanh chóng và bảo mật.

Song song đó, sản phẩm vay Thấu chi lên đến 5 tỷ đồng là giải pháp "cứu cánh" tức thời cho các dòng vốn thiếu hụt ngắn hạn. Những nỗ lực này khẳng định cam kết của ACB trong việc sát cánh cùng tiểu thương tối ưu chi phí và duy trì dòng tiền thông suốt.