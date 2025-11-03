ACB nhận giải Bạc tại MMA SMARTIES Vietnam 2025 với chiến dịch “Đồng minh thông thái”

Năm nay, SMARTIES Awards tiếp tục khẳng định vị thế khi thu hút hàng trăm chiến dịch dự thi trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, chương trình ghi nhận 982 chiến dịch gửi bài dự tranh, trong đó 527 chiến dịch ở cấp quốc gia, 265 chiến dịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) và 190 chiến dịch ở cấp toàn cầu, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của giải thưởng đối với cộng đồng thương hiệu và agency trong nước.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho một chiến dịch sáng tạo, mang đậm bản sắc Việt và có tác động đến đời sống kinh doanh (Ảnh: ACB).

Giữa bức tranh marketing sôi động ấy, chiến dịch “Đồng minh thông thái: Từ tài chính đến thịnh vượng” nổi bật nhờ khả năng kết hợp công nghệ tài chính hiện đại với giá trị văn hóa bản địa, tạo nên giải pháp quản lý cửa hàng “may đo” dành riêng cho hộ kinh doanh.

Được vinh danh giải Bạc tại SMARTIES Awards Vietnam 2025, chiến dịch tiếp tục góp mặt trong vòng chung kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), khẳng định sức sáng tạo và tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước.

Từ hiểu biết văn hóa đến sáng tạo khác biệt

Chiến dịch không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà còn tạo kết nối cảm xúc tức thì với người kinh doanh thông qua việc biến niềm tin về “Quy luật ngũ hành tương sinh” quen thuộc của người Việt thành điểm chạm sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa thấu hiểu đời sống thực tế và biểu tượng văn hóa ngũ hành.

Từ đó, bộ ấn phẩm QR Đồng minh thông thái được ra đời. Thiết kế bộ QR dựa trên Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, đi kèm với 5 lời chúc ý nghĩa dành cho chủ nhân.

“Đồng minh thông thái” nổi bật nhờ khả năng kết hợp công nghệ tài chính hiện đại với giá trị văn hóa bản địa (Ảnh: ACB).

Các ấn phẩm QR còn được sản xuất bằng công nghệ chống làm giả và dán đè an toàn, đảm bảo tính bảo mật và độ bền khi sử dụng tại các điểm kinh doanh. Khi đăng ký giải pháp, khách hàng sẽ được tặng miễn phí ấn phẩm QR phù hợp như một lời chúc may mắn và cam kết đồng hành dài lâu của ACB cùng hộ kinh doanh.

Ngày 6/8/2024, biệt đội Đồng minh thông thái đã ra mắt trên toàn quốc. Hơn 3.200 nhân viên ACB đồng loạt có mặt tại 49 tỉnh thành, trực tiếp giới thiệu giải pháp tới cộng đồng hộ kinh doanh.

Hình ảnh những tấm QR nhiều sắc màu xuất hiện khắp các khu chợ, con phố, trở thành biểu tượng của một phong cách kinh doanh mới: hiện đại hơn, an toàn hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt.

Giải pháp số toàn diện để quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

Phía sau câu chuyện sáng tạo này là một giải pháp công nghệ toàn diện, nơi ACB biến ý tưởng “tài chính gần gũi” thành công cụ thực tiễn cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh Việt.

Chiến dịch ra đời từ thực tế hàng triệu tiểu thương, chủ quán ăn hay cửa hàng nhỏ vẫn phải tự xoay xở trong việc quản lý tài chính, khi vừa là người bán hàng, vừa là kế toán, vừa là thủ quỹ của chính mình. Với họ, thời gian và sự tiện lợi chính là nguồn lực quý giá nhất.

ACB phát triển Giải pháp quản lý cửa hàng trên ứng dụng ACB ONE (Ảnh: ACB).

Đây cũng là nhóm khách hàng đặc thù: thực tế, tiết kiệm, chỉ tin vào những trải nghiệm thật và những lời giới thiệu thật. Thay vì quảng bá bằng lý thuyết, ACB chọn cách xuất hiện tại chính nơi họ làm việc – mang công nghệ đến tận cửa hàng, để khách hàng “thấy, chạm và tin” vào giá trị thật.

Từ bối cảnh đó, ACB phát triển Giải pháp quản lý cửa hàng trên ứng dụng ACB ONE, giúp chủ hộ quản lý dòng tiền, tách bạch thu chi và vận hành cửa hàng hiệu quả hơn chỉ trong một nền tảng, dễ sử dụng.

Ở đó, chủ hộ có thể mở nhiều tài khoản Lộc Phát trên cùng ứng dụng, mỗi tài khoản gắn với mã QR riêng cho từng cửa hàng, giúp dễ dàng đối soát doanh thu theo điểm bán.

Doanh thu của từng cửa hàng được thống kê trực quan ngay trên ứng dụng, giúp chủ hộ theo dõi và ra quyết định nhanh chóng.

Tính năng chia sẻ thông báo giao dịch cho nhân viên cũng được tích hợp giúp quá trình bán hàng minh bạch, tiện lợi hơn, trong khi quyền xem số dư vẫn được bảo mật.

Nhờ vậy, chiến dịch không chỉ giới thiệu một sản phẩm số mới, mà còn khởi đầu cho một “phong trào số hóa hộ kinh doanh”, giúp hàng trăm nghìn tiểu thương bắt đầu tiếp cận tài chính theo cách hiện đại và dễ dàng hơn.

Những con số vượt kỳ vọng

Chiến dịch “Đồng minh thông thái” nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng hộ kinh doanh, thể hiện trọn vẹn tinh thần “From Finance to Fortune” – từ giải pháp tài chính đến biểu tượng thịnh vượng.

Ngay khi ra mắt, chương trình đã tạo nên một bầu không khí sôi động khi những cửa hàng treo QR ngũ hành rực rỡ và sự háo hức của hàng nghìn chủ hộ khi được trải nghiệm một giải pháp tài chính thực sự gần gũi và dễ dùng.

Biệt đội Đồng minh thông thái của ACB đã có mặt trên 49 tỉnh thành (Ảnh: ACB).

Kết hợp trong một chiến dịch tích hợp đa kênh, hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả cụ thể khi có tới 63.000 tài khoản mới được mở ngay trong ngày đầu ra mắt; hơn 300.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng giải pháp trong thời gian ngắn.

Nhờ đó, nguồn tiền gửi tăng 15-25 lần, trong đó tỷ lệ CASA tăng 33% so với cùng kỳ, khẳng định sức bật thương hiệu và hiệu quả huy động vốn của ACB. Lượt hiển thương hiệu cũng đạt tới 92 triệu, tăng trưởng thảo luận 190%, đưa ACB lên top 1 thảo luận ngành ngân hàng tháng 8/2024.

“Việc được vinh danh giải Bạc hạng mục “Chiến dịch tác động nhanh” tại SMARTIES Awards Vietnam 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho một chiến dịch sáng tạo, mang đậm bản sắc Việt và có tác động thực sự đến đời sống kinh doanh.

Thành công của chiến dịch “Đồng minh thông thái” không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của ACB trong lĩnh vực marketing ngân hàng, mà còn mở ra hướng đi mới cho truyền thông ngân hàng: thay vì chỉ quảng bá sản phẩm, mỗi chiến dịch trở thành một hành trình mang giá trị thật cho khách hàng và cộng đồng”, đại diện ngân hàng cho hay.