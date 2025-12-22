ACB công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung cho cộng đồng

Thông qua loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường, ACB khẳng định định hướng không chỉ đóng góp cho cộng đồng, mà cùng cộng đồng kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường.

Ngày 18/12, ACB tổ chức Chương trình ACB đồng hành cùng một Việt Nam bền vững “Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường”.

Các thỏa thuận bao gồm chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã.

Những nội dung ký kết phản ánh một định hướng xuyên suốt: ACB bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội được thiết kế đồng thời, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và cho chính sự bền vững của ngân hàng.

Theo ACB, ba ưu tiên cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng: sức khỏe, giáo dục và môi trường. Tất cả các chương trình đều được xây dựng theo chu kỳ dài hạn, có mục tiêu đo lường rõ ràng và được triển khai cùng các tổ chức chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Cố vấn chiến lược Phát triển bền vững của ACB - HĐQT ACB (Nguyên Chủ tịch PepsiCo - Indochina), nhận định: “Phát triển bền vững không chỉ là làm điều tốt cho xã hội, mà là cách doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho chính mình. Mô hình tạo giá trị chung (CSV) giúp doanh nghiệp nhìn các vấn đề xã hội như một phần của chiến lược phát triển, nơi lợi ích của cộng đồng và lợi ích của doanh nghiệp không tách rời mà song hành cùng nhau”.

Ở lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, ACB lựa chọn đồng hành cùng trẻ em mắc ung thư. Thông qua chương trình “Hành trình hy vọng” hợp tác với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, ngân hàng hỗ trợ chi phí điều trị và các nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng đến giảm tải gánh nặng cho cả gia đình và hệ thống y tế.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đại diện ký kết hợp tác (Ảnh: ACB).

Trong lĩnh vực giáo dục, ACB xem đây là một hình thức đầu tư xã hội dài hạn. Các chương trình như học bổng ACB - Saigon Times Foundation và cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” được thiết kế nhằm giúp học sinh, sinh viên vượt qua rào cản tài chính trong những giai đoạn quan trọng của hành trình học tập, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Saigon Times Foundation là tổ chức thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục, với 23 năm hoạt động, kiên định cam kết về lòng nhân ái và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và bà Trần Thị Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Saigon Times Foundation đại diện ký kết hợp tác (Ảnh: ACB).

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ đại diện ký kết hợp tác hai bên (Ảnh: ACB).

Cùng với sự hỗ trợ của ACB, hai chương trình sẽ tiếp tục góp phần tiếp thêm động lực, giảm gánh nặng tài chính và mở ra cơ hội học tập cho những bạn trẻ có nghị lực vươn lên, giúp các em bước vào giảng đường đại học với niềm tin và hy vọng mới.

Ở lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học, ACB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai ESG tại Việt Nam. Từ chương trình “Gần lại o” hơn một thập kỷ trước đến các hoạt động bảo vệ rừng, khôi phục nguồn nước và bảo tồn động vật linh trưởng hiện nay, ngân hàng cho rằng bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ nền tảng ổn định dài hạn của nền kinh tế.

Với sự hỗ trợ của ACB và các đối tác, Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp, đồng thời phối hợp với các tổ chức chuyên môn thực hiện các hoạt động và tăng cường nhận thức của cộng đồng để bảo vệ môi trường rừng và các hệ sinh thái tự nhiên.

Song song với các hoạt động cộng đồng, ACB cũng thúc đẩy triển khai Khung tài chính bền vững, phát triển các gói tín dụng xanh và tín dụng xã hội dành cho doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững.

Khi trách nhiệm xã hội trở thành giá trị chung cho xã hội và cho ACB

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB - nhấn mạnh:

“Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch. Với ACB, tạo ra giá trị cho xã hội không tách rời khỏi mục tiêu phát triển của ngân hàng, mà chính là nền tảng để chúng tôi phát triển bền vững hơn trong dài hạn”.

Theo đại diện ACB, mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV) giúp ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn. Thay vì các hoạt động rời rạc, từng chương trình đều được gắn với chiến lược dài hạn, có đối tác chuyên môn và cơ chế đánh giá tác động cụ thể.

Cách tiếp cận này cho phép ACB vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh.

Trong những năm gần đây, ACB liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế.

Ngân hàng đã tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Những nỗ lực này đã giúp ACB được ghi nhận trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức, cùng các đánh giá tích cực từ tổ chức độc lập về tính minh bạch và hiệu quả triển khai chiến lược ESG.

Trong giai đoạn tới, ACB cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung, tích hợp sâu hơn các yếu tố xã hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng Việt Nam.

Để tìm hiểu về các hoạt động phát triển bền vững của ACB, xem Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của ACB tại đây.