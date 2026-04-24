AB InBev là “Nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”

Đây là lần thứ 3 liên tiếp AB InBev được Top Employer Institute vinh danh. Chứng nhận này ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng chiến lược con người nhất quán, hiệu suất cao trên nhiều thị trường, được hỗ trợ bởi nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và tăng cường gắn kết với nhân viên.

AB InBev Việt Nam với 99% nhân sự là người Việt Nam đã cùng tham gia định hình và triển khai chiến lược kinh doanh của AB InBev trong khu vực. Tại AB InBev, chiến lược không chỉ được truyền đạt từ trên xuống mà được đồng kiến tạo thông qua đối thoại, phản hồi đa chiều và các cơ chế vận hành rõ ràng.

Ông Craig MacLean, Tổng giám đốc Điều hành, khu vực Đông Nam Á, AB InBev, chia sẻ: “Được công nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu khu vực cho năm 2026, là dấu mốc quan trọng, phản ánh sức mạnh và tính nhất quán trong chiến lược con người của AB InBev trên nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam”.

“Với chúng tôi, chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm không dừng ở chính sách mà đó là cách chúng tôi vận hành: lắng nghe để thấu hiểu, trao quyền để mỗi cá nhân chủ động đóng góp, và phát triển năng lực để đội ngũ sẵn sàng cho tương lai. Khi được tin tưởng, được ghi nhận và có con đường phát triển rõ ràng, nhân viên sẽ tạo ra hiệu suất bền vững, nền tảng để AB InBev thực thi chiến lược kinh doanh, tăng trưởng cùng thị trường và cộng đồng”, ông Craig MacLean nhấn mạnh.

Ông Craig Maclean - Tổng giám đốc Điều hành, Khu vực Đông Nam Á, chia sẻ tại Hội nghị nội bộ của AB InBev (Ảnh: AB InBev).

Kết quả đánh giá của tổ chức Top Employer (Top Employer Institute) trong năm 2026 cho thấy AB InBev tạo lợi thế rõ nét so với tiêu chuẩn ngành FMCGs và toàn thị trường, đặc biệt ở các trụ cột về định hướng và liên kết chiến lược, năng lực tổ chức và môi trường làm việc, thu hút nhân tài, gắn kết, cùng giá trị và văn hóa doanh nghiệp.

Những trụ cột này được củng cố bởi một hệ thống thực hành nhất quán trên toàn khu vực, từ cơ chế đối thoại chiến lược và truyền thông hai chiều, nền tảng số hỗ trợ trải nghiệm nhân viên, đến các chương trình phát triển nhân tài, lắng nghe đa kênh và cơ chế ghi nhận theo giá trị.

“10 Nguyên tắc x 10 Niềm vui” - một trong các sự kiện gắn kết của AB InBev (Ảnh: AB InBev).

Nổi bật trong hệ thống sáng kiến phát triển con người là sự kiên định của AB InBev với chiến lược phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài ở mọi cấp bậc.

Các chương trình tập sự dành cho tài năng trẻ như Graduate Management Trainee, Supply Excellence Trainee và Dreamship Intern được thiết kế bài bản nhằm thu hút ứng viên tiềm năng, đồng thời xây dựng nguồn lực kế thừa vững chắc cho tương lai.

Song song đó, cơ chế đánh giá và rà soát định kỳ (Cycle Review) bao gồm TSC, đánh giá 180 độ, 360 độ và OPR, đóng vai trò thúc đẩy đối thoại thường xuyên, giúp kịp thời điều chỉnh lộ trình phát triển cá nhân theo từng giai đoạn.

Cách tiếp cận này không chỉ củng cố khung gắn kết nội bộ một cách hệ thống, mà còn tăng cường sự tham gia chủ động của nhân viên vào chiến lược phát triển chung của AB InBev.

Ba năm liên tiếp được vinh danh là “Nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực”, cùng với sự cải thiện rõ rệt ở các tiêu chí đánh giá qua từng năm, cho thấy chiến lược con người của AB InBev luôn được xem xét, tinh chỉnh và nâng tầm trên nền tảng tinh thần Dream Big - Mơ ước lớn.

Đối với doanh nghiệp, đây không chỉ là sự công nhận, mà còn là thước đo quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường làm việc, nơi mỗi ngày làm việc mang lại nhiều năng lượng tích cực, động lực phát triển và niềm vui cho người lao động, nhằm hướng tới một tương lai bền vững và giàu giá trị, một tương lai với nhiều niềm vui hơn.