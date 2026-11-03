Hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan) đã tham gia khảo sát bảo mật danh tính để hoàn thiện danh sách trên. Trong số này, gần 95.000 người lao động đang làm việc tại Việt Nam.

Bước sang năm thứ hai “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á” được triển khai, 51 doanh nghiệp đạt chứng nhận Great Place To Work tại Việt Nam được vinh danh, trong đó có 9 doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong sách đại diện cho nhiều lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, sản xuất và chế biến, khai khoáng, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo.

Năm cái tên lần đầu góp mặt gồm VitaDairy Việt Nam (xếp thứ 27), Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (xếp thứ 42), Tập đoàn Thủy sản Việt Úc (xếp thứ 55), VNG (xếp thứ 70) và Trường Đại học Văn Lang (xếp thứ 77).

Bốn doanh nghiệp Việt còn lại trong danh sách là Hệ thống Y tế Vinmec (xếp thứ 9), Techcombank (xếp thứ 17), Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (xếp thứ 23), Masan Consumer Holdings và Masan High-Tech Materials (xếp thứ 33). Trong đó, Hệ thống Y tế Vinmec hai năm liên tiếp vào top 10 danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia.

Danh sách 51 doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được vinh danh trong Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (Ảnh: Great Place To Work).

Theo ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ, một số doanh nghiệp Việt Nam đang thành công xây dựng những nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á.

Việc đầu tư vào văn hóa nơi làm việc giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô, đồng thời tạo ra những cơ hội nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao và củng cố năng lực của các tổ chức, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quốc gia.

Nằm ở vị trí số 70 trong danh sách, VNG duy trì tinh thần khởi nghiệp qua văn hóa trao quyền và phân quyền ra quyết định. Khảo sát ghi nhận 94% người lao động tại đây cảm thấy được đối xử bình đẳng và 90% người lao động tự hào giới thiệu về nơi họ làm việc.

VNG duy trì tinh thần khởi nghiệp thông qua văn hóa trao quyền và phân quyền ra quyết định (Ảnh: Great Place To Work).

Tại Đại học Văn Lang, văn hóa nơi làm việc gắn liền với công việc có ý nghĩa và đối thoại cởi mở. Khảo sát đạt tỷ lệ tham gia tới 98%, ghi nhận 91% nhân sự thấy công việc có ý nghĩa và 94% tự hào về đóng góp xã hội của trường.

“Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng văn hóa nơi làm việc vững mạnh để phát triển nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh”, ông Roland Wee nhận định.

Văn hóa nơi làm việc Đại học Văn Lang gắn liền với công việc có ý nghĩa và đối thoại cởi mở (Ảnh: Great Place To Work).

Hằng năm, Fortune phối hợp Great Place To Work công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For tại Mỹ và châu Âu. Từ năm 2025, hai đơn vị ra mắt danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For tại Đông Nam Á - bởi khu vực này đang trở thành trung tâm đổi mới với mức đầu tư kỷ lục vào trải nghiệm nơi làm việc và nhu cầu cấp thiết về nhân lực chất lượng cao đang định hình lại cách doanh nghiệp cạnh tranh.

Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia là một danh sách trong hệ thống vinh danh của Great Place To Work. Bắt đầu từ một cuộc khảo sát Trust Index duy nhất, doanh nghiệp có cơ hội được xem xét ghi nhận trên nhiều danh sách khu vực và toàn cầu, tùy theo tiêu chí của từng danh sách.

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ (Ảnh: Great Place To Work).

Hệ thống vinh danh gồm Best Workplaces in Vietnam (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam), Best Workplaces in Asia (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á), Southeast Asia Best Workplaces in Technology (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á lĩnh vực công nghệ) và Southeast Asia Best Workplaces in Healthcare & Biopharma (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á lĩnh vực y tế và dược sinh học) và Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026.

Để được vinh danh trong các danh sách kể trên, doanh nghiệp cần đạt chứng nhận Great Place To Work. Riêng với Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026, doanh nghiệp cần có thêm điều kiện về quy mô: tổng số người lao động tại khu vực Đông Nam Á từ 200 người trở lên.

Việc xếp hạng dựa trên phương pháp luận For All của Great Place To Work. Người lao động trả lời bảo mật danh tính 60 nhận định và hai câu hỏi mở. Doanh nghiệp chỉ được xếp hạng cao khi trải nghiệm tích cực đó được chia sẻ rộng rãi giữa các vai trò, cấp bậc và nhóm nhân khẩu học.

Great Place To Work là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc với hơn 30 năm kinh nghiệm giúp mọi nơi làm việc trở thành nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. Thông tin chi tiết theo dõi tại www.greatplacetowork.com.vn.