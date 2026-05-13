8 năm thương chiến Mỹ - Trung: Càng đối đầu, càng phụ thuộc

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp diễn ra tại Bắc Kinh đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng tới nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau gần 9 năm. Tuy nhiên, điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát kinh tế không chỉ nằm ở hai nhà lãnh đạo.

Tháp tùng Tổng thống Trump là một phái đoàn doanh nghiệp tinh gọn nhưng đại diện cho những lĩnh vực cốt lõi nhất của nền kinh tế Mỹ. Hàng chục CEO và lãnh đạo cấp cao từ Meta, Tesla, BlackRock cho đến Mastercard và Visa đều góp mặt.

Sự hiện diện của giới tinh hoa doanh nghiệp Mỹ ngay giữa giai đoạn quan hệ song phương còn nhiều biến số đã đặt ra một góc nhìn mới. Sau gần một thập kỷ thiết lập các rào cản thuế quan và công nghệ, nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc dường như không hoàn toàn tách rời, mà đang bước vào một giai đoạn phụ thuộc lẫn nhau theo một cách thức phức tạp hơn.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài gần 1 thập kỷ (Ảnh: Chinausfocus).

Bức tranh thương mại sau những rào cản

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bùng nổ từ năm 2018 từng được dự báo sẽ làm thay đổi hoàn toàn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế vĩ mô lại cho thấy một thực tế có độ trễ và sự thích ứng linh hoạt từ cả hai phía. Bất chấp các biện pháp hạn chế, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2025 vẫn vươn lên mức kỷ lục 1.200 tỷ USD, trong đó Mỹ tiếp tục duy trì vị thế là đối tác nhập khẩu lớn nhất.

Theo giáo sư khoa học chính trị Dali Yang từ Đại học Chicago, chuỗi các biện pháp trả đũa qua lại giữa hai nước, từ việc Mỹ áp thuế suất cao cho đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, đã đưa hai nền kinh tế đạt đến một trạng thái giằng co cân bằng.

Khả năng duy trì đà xuất khẩu của Trung Quốc không diễn ra trong một sớm một chiều. Nhà kinh tế học Jiao Wang từ Đại học Sussex nhận định trên The Conversation rằng, quá trình này là kết quả của 2 thập kỷ chuẩn bị. Dù thương mại trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh có sự sụt giảm, lượng hàng hóa này đã được tái phân bổ và bù đắp thông qua việc gia tăng giao thương với các khu vực khác. Hàng hóa Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện tại thị trường Mỹ thông qua các chuỗi cung ứng trung gian tại Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, môi trường thuế quan cũng đang trải qua những điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế "Ngày Giải phóng" do chính quyền Trump áp đặt. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale, phán quyết này đã kéo mức thuế hiệu dụng áp lên hàng hóa Trung Quốc từ đỉnh 47% xuống dao động trong khoảng 19-24%.

Mặc dù chính quyền Mỹ đã triển khai mức thuế phổ quát 10% để thay thế, biện pháp này chỉ có hiệu lực trong 150 ngày và dự kiến hết hạn vào cuối tháng 7. Sự điều chỉnh này mở ra một khoảng thời gian đệm, giúp các doanh nghiệp hai nước có thêm dư địa để tính toán lại bài toán chi phí.

Năm 2025, thặng dư thương mại của Trung Quốc vẫn lập kỷ lục hơn 1.200 tỷ USD, trong khi Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của nền kinh tế tỷ dân (Ảnh: ET Retail).

Lực hút từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Nếu giai đoạn đầu của thương chiến xoay quanh thép, nhôm hay nông sản, thì hiện nay cuộc cạnh tranh đã dịch chuyển hoàn toàn sang trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao. Đây cũng là lĩnh vực cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau lớn nhất.

Theo Reuters, để được tham gia chuyến đi tới Bắc Kinh lần này, các doanh nghiệp Mỹ phải đưa ra được một "mục tiêu cụ thể" với khả năng tạo ra kết quả rõ ràng. Họ xem hội nghị thượng đỉnh là cơ hội chính trị để đẩy nhanh các cuộc thảo luận quản lý vốn đang bị đình trệ.

Trường hợp của Meta phản ánh rõ sự phức tạp trong môi trường đầu tư hiện tại. Tập đoàn công nghệ này đang nỗ lực đối thoại với cơ quan hoạch định kinh tế Trung Quốc liên quan đến yêu cầu hủy bỏ thương vụ mua lại startup trí tuệ nhân tạo Manus trị giá hơn 2 tỷ USD. Trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường giám sát dòng vốn ngoại vào các startup công nghệ tiên phong, Meta cần một lực đẩy từ cấp cao để giải quyết bài toán pháp lý.

Tương tự, Tesla cũng đang cần sự hợp tác từ các cơ quan quản lý Trung Quốc trên nhiều phương diện. Hãng xe điện Mỹ đang chờ Bộ Thương mại Trung Quốc phê duyệt giấy phép xuất khẩu để hoàn tất thương vụ mua 2,9 tỷ USD thiết bị sản xuất pin mặt trời từ nhà cung cấp Suzhou Maxwell Technologies. Đồng thời, CEO Elon Musk cũng đang chờ sự chấp thuận để mở rộng triển khai hệ thống hỗ trợ lái xe Full Self-Driving tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Bà Reva Goujon, chuyên gia chiến lược địa chính trị tại Rhodium Group, đánh giá động thái của các doanh nghiệp Mỹ mang một thông điệp chiến lược. Đó là yêu cầu Trung Quốc chứng minh vai trò của một đối tác đầu tư đáng tin cậy, đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng đầu vào thay vì sử dụng nó như một công cụ đàm phán.

AI trở thành chiến trường nóng nhất giữa Washington và Bắc Kinh (Ảnh: WP).

Thị trường vốn ưu tiên sự ổn định

Sự chuyển dịch từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm sự ổn định được phản ánh một cách khách quan trên thị trường tài chính. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đồng nhân dân tệ thường xuyên biến động theo các tin tức về thuế quan, thì hiện tại, đồng tiền này đang thể hiện một xu hướng khác biệt.

Bất chấp các rào cản thương mại, đồng nhân dân tệ đã duy trì đà tăng đều đặn. Vào đầu tháng 5, đồng tiền này chạm mức cao nhất trong 3 năm ở ngưỡng 6,79 nhân dân tệ đổi 1 USD. Các nhà phân tích từ ngân hàng Goldman Sachs nhận định, hội nghị thượng đỉnh có thể là chất xúc tác giúp ổn định quan hệ thương mại. Ngân hàng này dự báo tỷ giá có thể đạt mức 6,5 đổi 1 USD trong vòng 12 tháng tới, được củng cố bởi nền tảng thặng dư thương mại vững chắc của Trung Quốc.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Shanghai Composite hiện giao dịch ở mức cao nhất trong 11 năm. Dòng vốn đầu tư đang có sự phân bổ lại, hướng sự chú ý vào chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo nội địa của Trung Quốc thay vì lo ngại về các vòng áp thuế mới. Ông Zeng Wanping, quản lý quỹ tại Beijing Monolith Fund Management, cho biết trọng tâm số một của thị trường hiện nay là lĩnh vực AI, đặc biệt là khả năng Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến.

Đồng quan điểm, giáo sư Da Wei từ Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh rằng, đối với môi trường kinh doanh và đầu tư, sự ổn định và khả năng dự đoán còn đóng vai trò quan trọng hơn cả mức thuế quan. Việc liên tục phải xem xét gia hạn các chính sách ngắn hạn sẽ tạo ra rủi ro khó lường cho các kế hoạch phân bổ vốn.

Đồng tiền Trung Quốc đầu tuần đã chạm mức cao nhất 3 năm ở ngưỡng 6,79 nhân dân tệ đổi 1 USD (Ảnh: EI).

Biến số địa chính trị và nhu cầu hợp tác

Bên cạnh các yếu tố kinh tế nội tại, những biến động địa chính trị toàn cầu đang tạo ra áp lực buộc Mỹ và Trung Quốc phải duy trì các kênh đối thoại. Theo The Guardian, tác động lan rộng từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh có sự thay đổi.

Mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh hiện nay là đảm bảo sự thông suốt tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch đảm nhận khoảng một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Dù có cơ cấu năng lượng đa dạng, nền kinh tế với 20% GDP phụ thuộc vào xuất khẩu này vẫn đối mặt với rủi ro lớn nếu gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng dẫn đến suy thoái toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Washington cũng thể hiện nhu cầu hợp tác rõ ràng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Trump mong muốn Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Iran để hỗ trợ khơi thông tuyến hàng hải này. Sự phụ thuộc lẫn nhau trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu đã tạo ra một không gian đàm phán cân bằng hơn giữa hai cường quốc.

Sau 8 năm với nhiều thăng trầm trong chính sách thương mại, thực tiễn kinh doanh đang cho thấy một bức tranh đa chiều. Mỹ và Trung Quốc có thể vẫn duy trì sự cạnh tranh chiến lược trên nhiều lĩnh vực, nhưng sự đan xen sâu sắc về chuỗi cung ứng, công nghệ và nhu cầu ổn định kinh tế vĩ mô khiến việc tách rời hoàn toàn trở thành một kịch bản thiếu tính thực tế.

Cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp hai nước không nhằm xóa bỏ mọi rào cản, mà để thiết lập một khung khổ hợp tác mới, nơi sự phụ thuộc lẫn nhau được thừa nhận như một điều kiện tất yếu của nền kinh tế toàn cầu.