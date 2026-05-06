6 vùng kinh tế trong Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2050

Ngày 6/5, Bộ Tài chính công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định những định hướng tổng thể, đột phá nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.

Quy hoạch tổng thể quốc gia đã xác định mục tiêu phát triển: phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một điểm mới của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia là thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng.

“Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia đã định hướng tập trung phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quan trọng để hình thành các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của đất nước”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

6 vùng kinh tế trở thành trụ cột cho mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số

Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Thứ nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9 - 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, phát triển theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Trọng tâm là bảo vệ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, đồng thời khôi phục rừng gắn với bảo đảm an ninh nguồn nước.

Bên cạnh đó, vùng tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, ưu tiên các ngành cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ số; đẩy mạnh dịch vụ logistics dựa trên lợi thế cửa khẩu quốc tế và các tuyến đường sắt kết nối quốc tế. Đồng thời, xây dựng vành đai công nghiệp Thái Nguyên - Phú Thọ trở thành động lực tăng trưởng của toàn vùng, gắn kết với Bắc Ninh để hình thành vành đai công nghiệp liên vùng.

Thứ 2 là vùng Đồng bằng sông Hồng. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành động lực phát triển hàng đầu, giữ vai trò định hướng và dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới của cả nước.

Trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Hà Nội được định hướng trở thành thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới; đồng thời tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thứ 3 là vùng Bắc Trung Bộ. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, với định hướng phát triển mạnh kinh tế biển, nâng cao hiệu quả hệ thống cảng biển, các khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp.

Trọng tâm là ưu tiên phát triển các khu kinh tế ven biển theo một số ngành trọng điểm phù hợp với từng địa phương, nhằm tạo đột phá tăng trưởng. Đồng thời, xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; đồng thời là trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Thứ 4 là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9,5-10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường liên kết và phát huy hiệu quả chuỗi không gian biển - cao nguyên - biên giới, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế đặc thù theo từng khu vực.

Cụ thể, khu vực duyên hải ưu tiên phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, logistics, tài chính, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao; trong khi khu vực cao nguyên tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế rừng và du lịch sinh thái - văn hóa, gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng và an ninh nguồn nước. Đồng thời, phát triển TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, giữ vai trò trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và công nghệ số.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng hiện nay (Ảnh: Hoài Sơn).

Thứ 5 là vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-11%/năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Trọng tâm là xây dựng Đông Nam Bộ thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh trong khu vực; đồng thời đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi số. TPHCM được định hướng phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, giữ vai trò trung tâm tài chính quốc tế, có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á và tiệm cận các thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Thứ 6 là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9-9,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, năng động và hiệu quả cao của cả nước, khu vực và thế giới.

Trọng tâm là phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; từng bước phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ số. Đồng thời, xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; là đô thị hạt nhân, trung tâm của vùng về kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa và thể thao.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực theo định hướng quy hoạch. Cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch với kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính và ngân sách.