51 vụ hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ bị phanh phui trong 20 ngày

Ngày 26/5, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng (thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra cao điểm theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, từ ngày 7/5 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra 126 vụ, xử lý 83 vi phạm, xử phạt hơn 1,12 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 706 triệu đồng, trong đó hàng hóa bị tiêu hủy chiếm hơn 657 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra cửa hàng thời trang trên địa bàn thành phố (Ảnh: Anh Sơn).

Đáng chú ý, vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm phần lớn với 51 vụ, số tiền xử phạt gần 797 triệu đồng, hàng hóa tiêu hủy trị giá hơn 595 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 2 vụ liên quan hàng nhập lậu, phạt 6 triệu đồng, 3 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt 38 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra 678 vụ, xử lý 495 vụ vi phạm, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 6,77 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch được giao.

Trong số này, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với 187 vụ, số tiền xử phạt gần 2,99 tỷ đồng và hàng hóa tiêu hủy trị giá hơn 1,87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử lý 41 vụ hàng nhập lậu, hàng cấm và 45 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.