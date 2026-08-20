5 tiêu chí nhận diện dự án có nguy cơ cao tác động xấu tới môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đặt ra cơ chế phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường, từ đó áp dụng các yêu cầu quản lý phù hợp với từng nhóm. Cách tiếp cận này giúp nhận diện rủi ro môi trường ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thay vì chỉ xử lý khi hoạt động đầu tư đã phát sinh tác động.

Với doanh nghiệp, xác định đúng nhóm dự án là bước quan trọng để chủ động thực hiện các nghĩa vụ về môi trường và quản trị rủi ro trong suốt vòng đời dự án.

Phân loại dự án giúp nhận diện sớm mức độ rủi ro môi trường và xác định yêu cầu quản lý phù hợp (Ảnh: SGS).

5 tiêu chí nhận diện dự án nguy cơ cao

Dự án đầu tư Nhóm I là nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao. Dưới đây là những tiêu chí chính giúp nhận diện các dự án thuộc nhóm này theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm, quy mô lớn: Các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm với công suất lớn; dự án xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Dự án quy mô trung bình nhưng ở khu vực nhạy cảm: Dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm nhưng được triển khai tại khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường như khu bảo tồn, rừng đặc dụng, khu di sản...

Dự án quy mô lớn tại khu vực nhạy cảm: Ngay cả khi không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm, dự án quy mô lớn nếu thực hiện tại khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường vẫn có thể thuộc nhóm I.

Sử dụng tài nguyên, đất đai quy mô lớn: Bao gồm dự án sử dụng diện tích lớn đất, đất có mặt nước hoặc khu vực biển, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với công suất lớn.

Tác động lớn đến rừng, đất lúa hoặc dân cư: Các dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô lớn hoặc phải di dân, tái định cư với số lượng lớn.

Như vậy, quy mô không phải yếu tố duy nhất. Một dự án có thể được xếp vào nhóm nguy cơ cao do sự kết hợp giữa ngành nghề, quy mô và vị trí thực hiện.

Xác định đúng nhóm thì doanh nghiệp phải làm gì?

Theo Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư được chia thành 4 nhóm, bao gồm nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, nhóm III ít có nguy cơ và nhóm IV không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Việc phân nhóm là cơ sở để xác định các yêu cầu quản lý môi trường tương ứng. Những dự án thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐMT) trước khi triển khai theo quy định.

Trong khi đó, dự án nhóm III có mức độ rủi ro thấp hơn nhưng không đồng nghĩa với việc được miễn toàn bộ nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Tùy quy mô và hoạt động thực tế, dự án vẫn có thể phải thực hiện các thủ tục về giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường.

Do đó, doanh nghiệp không nên chỉ căn cứ vào ngành nghề hoặc công suất để tự xác định nhóm dự án. Địa điểm thực hiện và các yếu tố nhạy cảm về môi trường cũng cần được kiểm tra ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Từ tuân thủ môi trường đến ESG

Việc xác định đúng rủi ro môi trường không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định mà còn trở thành một phần trong quản trị ESG. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải và từng bước hình thành thị trường carbon, doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm đến khả năng đo lường và quản lý dữ liệu về năng lượng, tài nguyên, chất thải và phát thải.

Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng các mục tiêu giảm phát thải, theo dõi hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng.

Vì vậy, phân loại dự án không nên chỉ được xem là một bước thủ tục. Xác định đúng rủi ro môi trường ngay từ đầu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tuân thủ, quản trị ESG và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.