5 lực tác động đang định hình giá vàng, bạc tại thượng đỉnh Bắc Kinh

Nhịp đập của thị trường kim loại quý đang chững lại tại thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Bước vào phiên giao dịch châu Á ngày 13/5, giá vàng giao ngay gần như đi ngang, neo ở mức 4.712,27 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ nhích nhẹ lên 4.721,22 USD/ounce. Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá bạc ghi nhận mức 86,68 USD/ounce.

Sự thận trọng bao trùm khi giới đầu tư nhận ra triển vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran đang mờ nhạt dần. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự đang hướng về Bắc Kinh, nơi chuyên cơ Air Force One vừa hạ cánh. Cuộc họp không chỉ là một sự kiện ngoại giao hay thương mại thông thường.

Theo giới phân tích, có 5 lực tác động ngầm đang hội tụ tại bàn đàm phán này, trực tiếp định hình giá trị của vàng và bạc trong dài hạn.

Nút thắt chuỗi cung ứng đất hiếm

Theo điều tra của Reuters, việc gia hạn "đình chiến" đất hiếm đang nằm trên bàn đàm phán, nhưng thực tế thị trường lại khắc nghiệt hơn nhiều. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm nặng từ Trung Quốc vẫn giảm khoảng 50%.

Hệ quả là giá cả ngoài Trung Quốc tăng phi mã. Theo hãng tư vấn Argus, giá dysprosium và terbium đã tăng gấp 4-5 lần, riêng yttrium tăng vọt 140 lần. Thậm chí, Nhà Trắng từng phải can thiệp trực tiếp với Bắc Kinh để tháo gỡ thủ tục cho một đơn hàng quốc phòng.

Cuộc khủng hoảng này phơi bày sự mong manh của chuỗi cung ứng hiện đại, trở thành lực đẩy khiến dòng tiền tìm đến các tài sản vật chất nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ như vàng và bạc.

Bóng đen lạm phát lan từ trạm xăng đến bàn ăn

Năng lượng không còn là thủ phạm duy nhất của lạm phát. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, lạm phát tháng 4/2026 đã tăng tốc lên 3,8% – mức cao nhất từ giữa năm 2023. Đáng lo ngại, cú sốc giá đang đánh thẳng vào bữa ăn hàng ngày.

Giá thực phẩm tăng 3,2%, trong đó giá thịt bò và bê đội lên tới 14,8%. Hiệp hội ngành thực phẩm Mỹ nhận định đây là hệ quả tất yếu khi toàn bộ chuỗi sản xuất phụ thuộc vào giá năng lượng đang neo cao. Khi lạm phát "ăn" vào tiền lương thực tế và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị kẹt trong việc hạ lãi suất, vàng và bạc vật chất lại có môi trường hoàn hảo để phát huy vai trò hầm trú ẩn.

Quyền trượng khoáng sản chiến lược

Cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung đã vượt xa những đòn thuế quan thông thường để tiến tới việc kiểm soát khoáng sản chiến lược. Bạc nằm ở vị trí trung tâm của bàn cờ này.

Khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu phục vụ cho lĩnh vực công nghiệp, từ xe điện, năng lượng mặt trời đến chip bán dẫn. Đáng chú ý, phần lớn chuỗi cung ứng này đều đi qua hệ thống do Trung Quốc kiểm soát. Nếu hội nghị mở ra cánh cửa thương mại thực chất, nhu cầu công nghiệp đối với bạc sẽ bùng nổ. Ngược lại, nếu chỉ là những cam kết hình thức, "động cơ" tiêu thụ bạc sẽ tiếp tục hoạt động dưới công suất.

Rủi ro chực chờ từ thị trường chứng khoán Mỹ

Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council - WGC) vừa phát đi một cảnh báo mang tính cấu trúc. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ đang tập trung rủi ro ở mức nguy hiểm vào nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Hiện 10 công ty lớn nhất chiếm tới 40% toàn bộ chỉ số S&P 500. WGC gọi đây là "bước ngoặt lịch sử" khi thị trường chứng kiến cả sự tập trung về định giá lẫn kỳ vọng lợi nhuận cùng lúc. Lịch sử tài chính chỉ ra rằng, khi sự tập trung cực đoan này bắt đầu đảo chiều, dòng tiền của các tổ chức tài chính thường tháo chạy rất nhanh và dịch chuyển thẳng sang vàng vật chất.

Điểm nóng eo biển Hormuz và giá năng lượng

Lực tác động cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là điểm nóng Trung Đông. Xung đột kéo dài đang đe dọa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu.

Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới và là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Iran. Nếu Washington có thể thuyết phục Bắc Kinh gây sức ép để Tehran xuống thang, giá dầu sẽ hạ nhiệt, kéo theo lạm phát giảm. Đây là một biến số vĩ mô khổng lồ mà thị trường kim loại quý đang định giá từng ngày.

Nhà đầu tư cần làm gì lúc này?

Theo các chuyên gia tài chính, kịch bản tích cực nhất cho thị trường lúc này lại mang tính nghịch lý: "Không có tin tức đột phá". Một sự gia hạn "đình chiến" thương mại, đi kèm vài thỏa thuận kỹ thuật như mua thêm nông sản hay chốt đơn hàng máy bay Boeing, đã đủ để duy trì sự ổn định mong manh.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, thông điệp từ thị trường khá rõ ràng. Việc chạy theo các tin đồn ngắn hạn về thỏa thuận thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi hầu hết kỳ vọng đã được phản ánh vào giá. Thay vào đó, sự chú ý nên đặt vào các xu hướng mang tính cấu trúc không thể đảo ngược trong một sớm một chiều: sự đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và lạm phát dai dẳng.

Trong một thế giới mà các cường quốc đang sử dụng khoáng sản và chuỗi cung ứng làm đòn bẩy, việc phân bổ một phần danh mục vào các tài sản hữu hình, có giá trị nội tại độc lập như vàng và bạc vật chất không chỉ là bài toán sinh lời, mà là chiến lược phòng thủ thiết yếu bảo vệ tài sản trước những cú sốc khó lường.