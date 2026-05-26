40 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông tin thời gian qua, nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trước khi thực hiện biện pháp này, cơ quan thuế đã gửi thông báo cho doanh nghiệp theo quy định.

Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 40 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nợ thuế. Trong số này có doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ nợ vài triệu đồng nhưng có trường hợp nợ hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra thông tin nợ thuế để tránh những trở ngại không đáng có khi xuất cảnh (Ảnh: Quốc Triều).

Cũng trong khoảng thời gian này, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ một hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì người đại diện theo pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế khuyến khích người dân, doanh nghiệp thường xuyên tra cứu tình trạng nợ thuế trên cổng thông tin của ngành thuế, hoặc ứng dụng eTax Mobile để chủ động xử lý, tránh những trở ngại không đáng có tại cửa khẩu.