4 thói quen đơn giản giúp tỷ phú Warren Buffett sở hữu trăm tỷ USD

Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos thay đổi thế giới bằng những sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng. Con đường làm giàu của họ mang đậm dấu ấn của sự thiên tài và những ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, hành trình vươn lên thành một trong những người giàu nhất hành tinh của Warren Buffett lại hoàn toàn khác biệt.

Điều đặc biệt là phần lớn sự giàu có của “nhà hiền triết xứ Omaha” đến từ các nguyên tắc tiền bạc rất đơn giản, thậm chí ai cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là 4 thói quen quan trọng nhất đã giúp Buffett xây dựng khối tài sản khổng lồ 144 tỷ USD (theo số liệu mới nhất của Bloomberg) suốt nhiều thập kỷ.

Luôn nhìn tiền bạc bằng tư duy của người làm kinh doanh

Buffett bắt đầu kiếm tiền từ rất sớm. Khi còn là thiếu niên, ông đã đi giao báo, bán kẹo cao su và gõ cửa từng nhà để bán tạp chí. Điểm khác biệt của Buffett không nằm ở việc ông kiếm được bao nhiêu tiền lúc nhỏ, mà ở cách ông luôn nhìn thấy cơ hội tạo thêm thu nhập từ những việc rất nhỏ.

Đó cũng là tư duy mà nhiều chuyên gia tài chính hiện nay khuyến khích chúng ta - đừng phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất. Ngay cả khi đang làm công việc văn phòng ổn định, việc có thêm nghề tay trái, dự án cá nhân hoặc nguồn thu phụ cũng giúp tạo ra sự an toàn tài chính lớn hơn rất nhiều trong bối cảnh kinh tế biến động.

Nhiều khoản thu nhập nhỏ tưởng như không đáng kể nhưng nếu duy trì đủ lâu lại có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Đầu tư sớm quan trọng hơn đầu tư lớn

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về đầu tư là phải có nhiều tiền mới bắt đầu được. Buffett lại chứng minh điều ngược lại.

Khi còn trẻ, ông từng mua một chiếc máy chơi pinball cũ giá 25 USD cùng bạn mình rồi đặt trong tiệm cắt tóc để kiếm tiền. Sau khi máy bắt đầu tạo ra lợi nhuận, Buffett không tiêu số tiền đó mà tiếp tục mua thêm máy mới.

Từ một chiếc máy ban đầu, họ dần mở rộng lên tám chiếc đặt ở nhiều cửa hàng khác nhau. Khi bán mô hình kinh doanh này, Buffett dùng toàn bộ số tiền kiếm được để tiếp tục đầu tư vào công việc khác. Đó cũng là nguyên tắc cốt lõi giúp Buffett giàu lên - để tiền tiếp tục tạo ra tiền.

Theo nhiều chuyên gia tài chính, khoảng cách lớn nhất giữa người giàu và phần còn lại đôi khi không nằm ở thu nhập, mà ở việc người giàu thường tái đầu tư phần lớn số tiền họ kiếm được thay vì nâng cấp lối sống quá nhanh.

Càng ít nợ, càng nhiều tự do tài chính

Buffett nổi tiếng là người rất hạn chế vay nợ. Ông từng nhiều lần cảnh báo rằng nợ tiêu dùng, đặc biệt là nợ thẻ tín dụng, có thể phá hủy tài chính cá nhân nhanh hơn nhiều người tưởng vì lãi suất quá cao.

Một khoản vay mua nhà hợp lý hoặc khoản vay để kinh doanh có thể chấp nhận được. Nhưng vay tiền để mua xe sang, du lịch hoặc chi tiêu vượt khả năng lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Điều nguy hiểm của nợ không chỉ nằm ở số tiền phải trả, mà ở cảm giác mất tự do tài chính đi kèm. Khi gánh nặng chi phí cố định ngày càng lớn, chỉ cần thu nhập chững lại hoặc công việc gặp biến động, áp lực tài chính sẽ tăng rất nhanh. Do đó, Buffett luôn ưu tiên giữ mức sống thấp hơn khả năng tài chính thật sự của mình.

Bí mật lớn nhất của Buffett: Sống dưới khả năng tài chính

Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Buffett vẫn sống trong căn nhà ông mua từ năm 1958 với giá chỉ 31.500 USD. Ông không chạy theo cuộc đua phô trương tài sản như nhiều tỷ phú khác. Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, đây mới là nguyên tắc khó nhất nhưng cũng quan trọng nhất để xây dựng sự giàu có lâu dài.

Khi thu nhập tăng, phần lớn mọi người thường lập tức nâng cấp mức sống: đổi xe tốt hơn, thuê nhà đắt hơn, mua sắm nhiều hơn và chi tiêu thoải mái hơn. Đây chính là thứ được gọi là “lạm phát lối sống” - chiếc bẫy khiến nhiều người kiếm rất nhiều tiền nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu.

Trong khi đó, Buffett luôn giữ tư duy ngược lại. Việc giữ kỷ luật trong chi tiêu khi có nhiều tiền không đồng nghĩa với việc phải sống kham khổ cực đoan. Nhưng trước mỗi khoản mua sắm lớn, Buffett luôn đặt câu hỏi liệu món đồ đó có thực sự mang lại giá trị lâu dài hay chỉ là nâng cấp vì cảm xúc và áp lực xã hội.

Đôi khi, chỉ cần trì hoãn việc đổi điện thoại, hạn chế mua sắm theo cảm hứng hoặc giữ nguyên mức sống thêm vài năm sau khi tăng lương cũng đủ tạo ra khác biệt tài chính rất lớn về lâu dài. Và theo Buffett, sự giàu có thật sự không nằm ở việc bạn tiêu bao nhiêu tiền, mà ở mức độ tự do và an toàn tài chính bạn có thể duy trì khi mọi thứ bất ngờ thay đổi.