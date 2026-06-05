4 kênh hái ra tiền thụ động năm 2026: Không cần giàu vẫn làm được

“Kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ” là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong các cộng đồng tài chính cá nhân những năm gần đây. Sức hấp dẫn của nó nằm ở viễn cảnh dòng tiền vẫn đều đặn chảy về tài khoản dù người sở hữu không phải làm việc liên tục mỗi ngày.

Tuy nhiên, phía sau khái niệm đầy sức hút đó là một thực tế ít được nhắc đến hơn. Thu nhập thụ động không phải phép màu giúp giàu lên sau một đêm. Điểm chung của những người giàu có không phải là họ kiếm được tiền khi ngủ ngay từ đầu. Họ dành nhiều năm để xây dựng các tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền dài hạn. Khi hệ thống vận hành ổn định, nguồn thu mới dần trở nên “thụ động”.

Thu nhập thụ động đã trở thành một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây (Ảnh: VM).

Bước sang năm 2026, nhờ sự phát triển của công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số toàn cầu, việc xây dựng những tài sản như vậy đang trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người.

Đầu tư cổ phiếu trả cổ tức

Trong số các hình thức tạo thu nhập thụ động, đầu tư cổ phiếu trả cổ tức tiếp tục được xem là lựa chọn phổ biến nhất.

Khi sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông, nhà đầu tư có thể nhận được khoản tiền định kỳ mà gần như không cần tham gia vào hoạt động kinh doanh hằng ngày. Sau giai đoạn biến động lãi suất kéo dài, môi trường kinh tế năm 2026 được đánh giá ổn định hơn, giúp nhóm cổ phiếu cổ tức trở nên hấp dẫn với những người ưu tiên dòng tiền đều đặn.

Xu hướng nổi bật hiện nay là các quỹ ETF cổ tức được tối ưu bằng AI. Những quỹ này có khả năng tự động tái cân bằng danh mục, đa dạng hóa khoản đầu tư và hỗ trợ quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, chiến lược tái đầu tư cổ tức để mua thêm cổ phiếu cũng tiếp tục được nhiều nhà đầu tư áp dụng nhằm tận dụng hiệu ứng lãi kép.

Bất động sản phân mảnh và cho thuê linh hoạt

Bất động sản vẫn giữ vị trí quan trọng trong danh mục tài sản của nhiều người giàu. Không chỉ tạo ra dòng tiền cho thuê hàng tháng, loại tài sản này còn có tiềm năng tăng giá theo thời gian.

Điểm đáng chú ý trong năm 2026 là sự phát triển của mô hình đầu tư bất động sản phân mảnh và token hóa tài sản. Thay vì cần số vốn lớn để mua một căn hộ hay tòa nhà, nhà đầu tư có thể sở hữu một phần của bất động sản tạo dòng tiền với số vốn thấp hơn đáng kể.

Mô hình này giúp nhiều người tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, đồng thời vẫn được hưởng lợi từ tiền thuê và mức tăng giá của tài sản. Trong khi đó, hoạt động vận hành được thực hiện bởi các đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Đối với những người muốn đầu tư theo cách truyền thống, các mô hình cho thuê linh hoạt như nhà ở đồng cư trú hay cho thuê trung hạn vẫn đang tạo ra mức lợi suất cao hơn hình thức cho thuê dài hạn thông thường.

Kinh doanh tài sản kỹ thuật số

Nếu cổ tức và bất động sản yêu cầu vốn tài chính, thì sản phẩm số lại là lựa chọn dành cho những người có nhiều thời gian hoặc chuyên môn. Năm 2026 chứng kiến sự phát triển mạnh của nền kinh tế sáng tạo. Thay vì đầu tư tiền, nhiều người lựa chọn đầu tư công sức để xây dựng các tài sản kỹ thuật số có khả năng bán lặp lại nhiều lần.

Các sản phẩm phổ biến bao gồm e-book, cẩm nang chuyên sâu, khóa học trực tuyến ngắn, dashboard quản lý công việc, cơ sở dữ liệu hay các công cụ hỗ trợ năng suất. Khác với hàng hóa vật lý, những sản phẩm này gần như không phát sinh chi phí sao chép và phân phối sau khi hoàn thiện.

Sự xuất hiện của AI tạo sinh cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu, thiết kế và xây dựng sản phẩm. Điều đó khiến rào cản gia nhập thấp hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, đây không phải con đường dễ dàng. Giống như tiền bản quyền từ sách, âm nhạc hay phần mềm, doanh thu từ sản phẩm số chỉ bền vững khi nội dung còn phù hợp với nhu cầu thị trường. Khi xu hướng thay đổi hoặc sức hút suy giảm, nguồn thu cũng có thể giảm theo.

Mô hình Print-on-Demand (POD)

Một mô hình khác đang nhận được sự quan tâm là Print-on-Demand (POD). Với hình thức này, người bán chỉ cần thiết kế sản phẩm và đăng tải lên nền tảng. Khi có đơn hàng, đối tác sản xuất sẽ đảm nhận việc in ấn, đóng gói và giao hàng.

Nhờ không cần tồn kho, POD giúp giảm đáng kể rủi ro vốn. AI tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi hỗ trợ thiết kế, cá nhân hóa sản phẩm và tìm kiếm các thị trường ngách có nhu cầu cao.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng tài sản số đang mở ra cơ hội tích sản bền vững cho cả những người có số vốn khiêm tốn nhất (Ảnh: Greatness).

Điều người giàu làm khác không phải là kiếm tiền nhanh

Dù lựa chọn cổ tức, bất động sản, sản phẩm số hay thương mại điện tử, các chuyên gia đều cho rằng sai lầm phổ biến nhất là cố gắng xây dựng quá nhiều nguồn thu nhập cùng lúc.

Thay vào đó, cách tiếp cận hiệu quả hơn là tập trung vào một mô hình duy nhất, từng bước hoàn thiện và tự động hóa trước khi mở rộng sang các nguồn thu khác. Khi dòng tiền bắt đầu hình thành, việc tái đầu tư lợi nhuận sẽ tạo ra hiệu ứng lãi kép mạnh hơn theo thời gian.

Thực tế cho thấy, thu nhập thụ động không phải cuộc đua tìm kiếm công thức làm giàu nhanh. Đó là quá trình tích lũy tài sản một cách bền bỉ, trong đó thời gian đóng vai trò quan trọng không kém vốn đầu tư.

Những thay đổi về công nghệ và tài chính trong năm 2026 đang giúp cơ hội xây dựng nguồn thu ngoài công việc chính trở nên rộng mở hơn. Nhưng cũng như nhiều thế hệ nhà đầu tư trước đó, người thành công thường không bắt đầu bằng những khoản tiền lớn. Họ bắt đầu bằng một tài sản nhỏ, một dòng tiền nhỏ và kiên nhẫn để nó phát triển theo năm tháng.