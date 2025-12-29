4 dự báo đáng chú ý cho năm 2026, sau “cú rơi” lịch sử của Bitcoin

Năm 2025 khép lại với mức giảm mạnh đến 30% giá trị của Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất. Hiện, Bitcoin đang giao dịch dưới mốc 87.000 USD, giảm khoảng 6% so với đầu năm và bốc hơi tới 30% giá trị kể từ mức đỉnh gần 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Sang năm 2026, tiền mã hoá theo các chuyên gia, sẽ không còn là câu chuyện của những cơn sốt đầu cơ hay các tranh cãi học thuật kéo dài. Thay vào đó, mối quan tâm chính sẽ là việc các tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Reuters vừa tổng hợp 4 dự báo quan trọng định hình cách tiền mã hóa trong năm tới.

Thứ nhất, Stablecoin (tiền mã hoá ổn định) dự báo ngày càng phổ biến.

Năm 2026, stablecoin sẽ không còn bị xem là một khái niệm mới mẻ hay bên lề, mà dần trở thành một phần của hạ tầng tài chính nền tảng, trong bối cảnh AI và Web3 (Internet thế hệ mới cho phép người dùng sở hữu tài sản số) tiếp tục được ứng dụng với tốc độ ngày càng nhanh.

Stablecoin là một dạng tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường được neo với một tài sản cụ thể như đồng USD. Giá trị của stablecoin không nằm ở lý thuyết, mà ở tính thực tiễn: thanh toán nhanh hơn, giảm bớt các khâu trung gian và chi phí trong giao dịch tài chính, khả năng kết nối toàn cầu cao, đáp ứng nhu cầu của cả người dùng cá nhân lẫn tổ chức.

Khi stablecoin được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, chuyển tiền và quản lý ngân quỹ, các tranh luận sẽ không còn xoay quanh việc stablecoin có nên tồn tại trong hệ thống tài chính hay không, mà chuyển sang cách quản lý, giám sát và kết nối chúng với các hạ tầng hiện có.

Thứ hai, chu kỳ mới của tiền mã hóa được mở ra.

Dù tiền mã hóa truyền thống vẫn giữ vai trò nhất định, năm 2026 được dự báo sẽ thuộc về các tài sản thực được token hóa (là một mã số được mã hóa từ chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, thường được sử dụng trong các giao dịch trực tuyến).

Đây là một mã số duy nhất, được tạo ngẫu nhiên và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian ngắn hoặc cho một giao dịch duy nhất.. Các quỹ, trái phiếu kho bạc và công cụ tài chính token hóa có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn so với các sản phẩm thuần là tiền số. Bởi, chúng giải quyết những vấn đề cụ thể của các tổ chức như chậm trễ thanh toán, vận hành phức tạp và sử dụng vốn kém hiệu quả.

Các thợ đào bitcoin đang thực hiện công việc cải tạo địa hình cho kỷ nguyên AI (Ảnh: Token Metrics).

Token hóa giúp định hình lại tiền mã hóa, không còn chỉ là một loại tài sản mới, mà là một cách thức mới để thể hiện quyền sở hữu. Sự chuyển dịch này sẽ thách thức các giả định lâu nay về cách tài sản được phát hành, chuyển nhượng và lưu giữ. Trong năm 2026, những hoạt động blockchain có tác động lớn nhất sẽ giống các nâng cấp hạ tầng hơn là giao dịch đầu cơ.

Thứ ba, khung pháp lý không còn mơ hồ

Đến năm 2026, khung pháp lý cho tiền mã hóa sẽ không còn mơ hồ. Một số khu vực sẽ xây dựng được các khuôn khổ rõ ràng, khả thi, thu hút doanh nghiệp và dòng vốn. Ngược lại, chuyên gia dự báo vẫn có những nơi khác có thể chậm trễ hơn hoặc siết chặt quá mức.

Trong thời gian qua, các nhà sáng lập và nhà đầu tư đã liên tục kêu gọi minh bạch hơn về quy định, đặc biệt là tại Mỹ, và những tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và các cơ quan quản lý khác có động thái thân thiện hơn với crypto. Tuy vậy, bức tranh toàn cầu về quy định vẫn rất phân mảnh.

Thứ tư, bitcoin vẫn biến động mạnh.

Dự báo giá bitcoin trong dài hạn luôn là thách thức đối với cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư. Theo dự báo, bitcoin vẫn biến động mạnh.

Trong đó, với sự ủng hộ chính sách dành cho bitcoin và các tài sản số khác, cùng việc các tổ chức ngày càng mở rộng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tiền mã hoá, bitcoin dự kiến sẽ hưởng lợi và tăng giá trong năm 2026.

Tuy nhiên, do đặc tính biến động cao, ngay cả trong kịch bản tích cực, mức giá bitcoin được cho là có thể dao động trong khoảng từ 80.000 USD/BTC ở đáy đến 150.000-175.000 USD/BTC ở vùng cao.