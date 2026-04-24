33 năm An Phước: Lời tri ân đến những người làm nên thương hiệu

Không bắt đầu từ một tầm nhìn lớn lao

Năm 1993, trong những năm đầu kinh tế tư nhân bắt đầu tìm được chỗ đứng tại Việt Nam, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước ra đời từ một xưởng may nhỏ với 35 máy may và 60 công nhân.

Bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc, đại diện An Phước chia sẻ: “Cả tập thể chỉ có một niềm tin đơn giản: nếu may một chiếc áo đúng cách, người mặc sẽ cảm nhận được”.

Niềm tin đó không phải của riêng ban lãnh đạo. Nó được giữ gìn mỗi ngày và ngày càng lớn bởi những người thợ ngồi bên máy may, những người chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ bài báo nào, nhưng tay nghề, tâm huyết của họ chính là thứ khiến An Phước đứng vững đến hôm nay.

Hình ảnh một trong những nhà máy của An Phước tại khu công nghiệp Tân Bình - nơi những tiêu chuẩn được kiến tạo và duy trì qua từng đường kim mũi chỉ (Ảnh: An Phước).

Điều đáng tự hào nhất không phải là số cửa hàng

Sau 33 năm, Công ty An Phước đã xây dựng được hệ thống cửa hàng và nhà máy trải dài khắp cả nước, với hàng nghìn người gắn bó qua nhiều thập kỷ.

Tại nhiều nhà máy và cửa hàng của An Phước, không khó để gặp những công nhân, nhân viên đã gắn bó 10, 15, thậm chí hơn 20 năm. Có những người thợ đã đưa tay qua hàng triệu đường may. Có những nhân viên bán hàng đã đón tiếp nhiều thế hệ trong cùng một gia đình khách hàng. Họ không chỉ làm việc cho An Phước, họ chính là một phần của An Phước.

Hình ảnh những nhân viên đồng hành và gắn bó cùng hành trình của An Phước (Ảnh: An Phước).

Trong một ngành mà sự dịch chuyển nhân sự vốn là chuyện bình thường, sự gắn bó ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một văn hóa doanh nghiệp đặt con người làm trung tâm - nơi tay nghề được trân trọng, nơi mỗi người lao động có thể nhìn thấy phần đóng góp của mình trong từng sản phẩm làm ra.

An Phước hiểu rằng muốn giữ được lòng tin của khách hàng, trước hết phải luôn xứng đáng với những người đang đồng hành cùng xây dựng thương hiệu An Phước mỗi ngày.

Học từ thế giới, để may cho người Việt

Đại diện An Phước chia sẻ: “An Phước không tự nhận là công ty dẫn đầu xu hướng. Nhưng thương hiệu luôn ý thức rằng việc đứng yên trong một thị trường đang thay đổi cũng là một rủi ro.

Thời trang công sở đang chuyển dịch ở khắp nơi từ cách người ta mặc đến văn phòng ở Nhật Bản, đến những thay đổi nhỏ trong phong cách của các đô thị châu Âu. An Phước theo dõi những chuyển động đó không phải để sao chép, mà để chắt lọc điều gì trong số đó thực sự phù hợp với vóc dáng, lối sống, và cách người đàn ông Việt Nam hiện đại muốn thể hiện bản thân?”.

Đó là câu hỏi luôn được doanh nghiệp đặt ra và nỗ lực để tìm ra câu trả lời hoàn hảo. Đại diện doanh nghiệp khẳng định, việc liên tục nghiên cứu và nghĩ cách làm mới sản phẩm là thái độ cần có để phát triển một cách bền vững.

Đoàn chuyên gia của Pierre Cardin, Pháp trong chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên gia của An Phước tại Nhà máy Tân Bình 1 (tháng 11/2025) (Ảnh: An Phước).

Cửa hàng An Phước - Pierre Cardin Nguyễn Văn Trỗi (Ảnh: An Phước).

Văn phòng - showroom tại Cầu Giấy - Hà Nội (Ảnh: An Phước).

“Nhìn lại hành trình 33 năm qua, thương hiệu đã có được sự đồng hành bởi những con người tốt, từ người thợ đầu tiên ngồi vào máy may năm 1993, đến những khách hàng đã tin tưởng lần đầu và tiếp tục quay lại nhiều năm sau.

33 năm không phải là đích đến. Với chúng tôi, đó là một lời nhắc để biết ơn những người ở lại, và để tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng đó, bằng từng đường may, từng sản phẩm, từng ngày làm việc”, bà Nguyễn Thị Điền, đại diện doanh nghiệp khẳng định.