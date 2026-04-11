3.000 tàu kẹt cứng, một siêu tàu Nga lọt qua khe cửa hẹp Hormuz?

Trong 24 giờ qua, dữ liệu hàng hải toàn cầu ghi nhận một con số đáng chú ý tại eo biển Hormuz, đó là chỉ có đúng 7 chiếc tàu thương mại lọt qua được tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo báo cáo được Reuters trích dẫn, lưu lượng tàu thuyền qua đây đã giảm tới 90% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, bất chấp việc đã có thỏa thuận ngừng bắn.

Trong điều kiện bình thường, eo biển Hormuz đón khoảng 140-190 tàu di chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện tại, tuyến huyết mạch này đã biến thành một điểm nghẽn khổng lồ.

Theo các báo cáo, hơn 3.000 tàu thương mại đang phải neo đậu bên ngoài, chờ đợi để có thể đi qua eo biển một cách an toàn. Các chuyến hàng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hiện vẫn chưa được phép đi qua khu vực này.

Dữ liệu theo dõi hành trình tàu thuyền cho thấy tàu Arhimeda đi vào Vịnh Ba Tư vào tối 9/4 (Ảnh: Bloomberg).

Chuyến đi hiếm hoi giữa vòng vây

Giữa bối cảnh hàng nghìn con tàu đang mắc kẹt, danh tính của những chiếc tàu lọt qua "khe cửa hẹp" Hormuz trở thành tâm điểm chú ý của giới giao dịch toàn cầu.

Dữ liệu cho thấy trong số 7 tàu đi qua trong 24 giờ qua, có 4 tàu hàng khô chở ngũ cốc, quặng sắt và 3 tàu chở dầu có liên quan đến Iran.

Đáng chú ý nhất trong bức tranh hàng hải này là sự xuất hiện của Arhimeda. Vào tối 9/4, siêu tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) này đã tiến về phía tây để vào Vịnh Ba Tư.

Theo Bloomberg News, đây là một hành trình cực kỳ hiếm gặp. Điểm khiến giới đầu tư theo dõi sát sao không nằm ở kích thước khổng lồ của con tàu đóng năm 2000 này, mà ở lá cờ nó đang treo - cờ Nga.

Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy con tàu di chuyển qua eo biển trong tình trạng hoàn toàn rỗng ruột.

Ban đầu, hệ thống ghi nhận điểm đến của Arhimeda là đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Iran. Tuy nhiên, ngay sau đó, trạng thái của tàu đã được cập nhật thành "for orders" (chờ lệnh).

Trong ngành hàng hải, thuật ngữ này cho biết con tàu đang trôi nổi và chưa nhận được chỉ thị cụ thể về cảng cập bến tiếp theo.

Bí ẩn phía sau siêu tàu "bóng tối"

Việc một siêu tàu treo cờ Nga lọt qua eo biển trong lúc 3.000 tàu khác phải xếp hàng chờ đợi càng làm tăng thêm sự chú ý đối với lý lịch của Arhimeda. Theo dữ liệu ngành, con tàu này chỉ mới đổi sang treo cờ Nga vào tháng 1 năm nay. Động thái này biến Arhimeda thành một trong số rất ít những tàu VLCC mang quốc tịch hàng hải Nga đang hoạt động.

Lịch sử hoạt động của Arhimeda là một chuỗi những chuyến đi phức tạp. Chuyến hàng gần nhất được ghi nhận của tàu là chở dầu thô Merey từ Venezuela vào tháng 8 năm ngoái.

Trước đó, vào tháng 7, con tàu này từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Thời điểm đó, tàu hoạt động dưới tên cũ là Vizuri và bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động vận chuyển dầu của Iran.

Cấu trúc sở hữu của con tàu cũng được giấu kín. Chủ sở hữu và đơn vị quản lý hiện tại là Egir Shipping Ltd., một pháp nhân đăng ký tại Seychelles từng được liên hệ với nhiều thực thể bị Mỹ trừng phạt. Đơn vị quản lý kỹ thuật là Pro Ocean Management LLC tại Azerbaijan. Cả hai đều không công khai thông tin liên hệ.

Giới đầu tư toàn cầu đang tập trung đặc biệt vào hoạt động tại eo biển Hormuz, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến lưu lượng hàng hải giảm mạnh, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy giá cả biến động.

Tuy nhiên, dù phần lớn hoạt động vận chuyển gần như đình trệ, các chuyến hàng dầu của Iran vẫn tiếp tục diễn ra. Tâm điểm của dòng chảy này là đảo Kharg. Dù từng bị tấn công trong ít nhất 2 đợt không kích của Mỹ, hoạt động xuất khẩu tại đây vẫn không bị đình trệ hoàn toàn.

Phía Israel, một bên liên quan trong các căng thẳng khu vực, đã lên tiếng khẳng định các đợt tấn công của họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.