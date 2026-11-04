Áp lực nợ vay của Masan giảm mạnh

Theo tài liệu công bố tại Community Day ngày 26/10, tỷ lệ nợ vay ròng trên EBITDA của Masan (mã MSN) đã giảm từ 3,9 lần năm 2023 xuống 2,9 lần năm 2024, 2,7 lần năm 2025 và còn 2 lần vào cuối quý III/2026. Chỉ số này phản ánh quy mô nợ vay ròng so với khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Việc giảm gần một nửa trong ba năm cho thấy tình hình tài chính của Masan đang được cải thiện.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở cấp tập đoàn mà còn tại nhiều công ty thành viên. Cụ thể, tại Masan MEATLife, tỷ lệ nợ vay ròng trên EBITDA giảm từ 20 lần năm 2023 xuống còn 2,6 lần trong 9 tháng đầu năm 2026. Masan High-Tech Materials (mã MSR) cũng ghi nhận mức giảm từ 10,1 lần xuống 1,3 lần trong cùng giai đoạn.

Trong khi đó, Masan Consumer đã chuyển từ trạng thái nợ vay ròng sang có lượng tiền mặt lớn hơn nợ vay trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026.

Sau 7 năm tái cấu trúc, WinCommerce ghi nhận tăng trưởng ấn tượng (Ảnh: MCH).

Những thay đổi trên cho thấy các công ty thành viên đang từng bước giảm áp lực nợ vay và chủ động hơn về nguồn lực tài chính. Nhờ đó, Masan có thêm điều kiện tập trung nguồn vốn vào các mục tiêu ở cấp tập đoàn, thay vì phải ưu tiên hỗ trợ nhu cầu vốn của từng đơn vị kinh doanh.

Các công ty thành viên đang tạo thêm nguồn lực

Sự cải thiện về tài chính được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực tại các đơn vị thành viên. Trong quý III, WinCommerce ghi nhận doanh thu 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 86%, đạt 325 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, hệ thống vận hành 5.486 cửa hàng, tăng thêm 894 cửa hàng từ đầu năm.

Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới trong khi duy trì lợi nhuận cho thấy WinCommerce đang từng bước cải thiện khả năng tự tạo nguồn lực cho tăng trưởng.

Tại Masan Consumer (mã MCH), doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận tăng 14,1%. Doanh nghiệp tiếp tục khai thác hiệu quả mạng lưới phân phối hiện có, đưa nhiều sản phẩm hơn vào mỗi điểm bán và phát triển các ngành hàng chủ lực.

Doanh thu thịt chế biến MEATDeli tăng trưởng mạnh mẽ (Ảnh: MSN).

Masan High-Tech Materials cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ giá vonfram thuận lợi và sản lượng cao hơn. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý III đạt 2.148 tỷ đồng. Song song với cải thiện kết quả kinh doanh và giảm nợ vay, MSR đã công bố kế hoạch cổ tức năm 2026 với tổng giá trị dự kiến khoảng 6.600 tỷ đồng, trong đó một phần vẫn cần hoàn tất thủ tục phê duyệt.

Ở cấp tập đoàn, dòng tiền tự do của Masan trong 12 tháng tính đến cuối quý III đạt 10.794 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Chỉ tiêu tiền mặt của tập đoàn đạt 21.197 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cuối năm 2025.

Những kết quả này giúp Masan có thêm nguồn lực để chủ động thực hiện các kế hoạch tài chính và đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Từ giảm nợ đến hoàn trả vốn cho cổ đông

Tại Community Day, Ban điều hành Masan xác định ba ưu tiên sử dụng vốn trong thời gian tới: đơn giản hóa cơ cấu sở hữu, giảm nợ tại cấp tập đoàn và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông MSN trong trung hạn.

Một trong những bước đi gần đây là việc Masan tăng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer lên khoảng 74,9%. Giao dịch này được kỳ vọng giúp tập đoàn gia tăng phần lợi nhuận và cổ tức được hưởng từ một trong những doanh nghiệp tiêu dùng cốt lõi.

Bên cạnh đó, việc Elmet Group trở thành cổ đông chiến lược của Masan High-Tech Materials vào tháng 10 cũng góp phần củng cố nguồn lực và quan hệ hợp tác dài hạn cho doanh nghiệp vật liệu công nghệ cao này.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới (Ảnh: MSR).

Về dài hạn, khi các đơn vị kinh doanh có thể chủ động hơn về nguồn vốn, Masan sẽ có thêm điều kiện để giảm nợ, đầu tư vào những lĩnh vực trọng tâm và xem xét hoàn trả vốn cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. Đây là định hướng trong trung hạn, tùy thuộc tình hình tài chính và điều kiện thị trường.

Những chuyển biến về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính cũng được các công ty chứng khoán phản ánh trong đánh giá triển vọng MSN. Trong báo cáo cập nhật ngày 26/10, HSC đưa ra giá mục tiêu 136.600 đồng/cổ phiếu, trong khi HSBC đưa ra mức 111.100 đồng/cổ phiếu.

Từ việc giảm áp lực nợ vay đến chủ động sử dụng nguồn vốn, Masan đang từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả tài chính và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông. Khả năng thực hiện các mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, nhu cầu đầu tư và diễn biến thị trường trong những năm tới.