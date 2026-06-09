3 bài học giúp tỷ phú Warren Buffett tạo khối tài sản vượt xa đối tác

Charlie Munger từng là cộng sự thân cận nhất của Warren Buffett suốt nhiều thập kỷ tại Berkshire Hathaway. Thế nhưng, tại cuộc họp thường niên của Daily Journal Corporation năm 2019, ông nhận được một câu hỏi khiến cả khán phòng bật cười: Nếu hai người cùng xây dựng một đế chế đầu tư và gắn bó lâu đến vậy, tại sao Buffett lại giàu hơn ông rất nhiều?

Vào thời điểm câu hỏi được đặt ra, Warren Buffett sở hữu khối tài sản hơn 80 tỷ USD, trong khi Charlie Munger có khoảng 2 tỷ USD. Với đa số mọi người, 2 tỷ USD đã là một con số không tưởng, nhưng khi đặt cạnh "huyền thoại xứ Omaha", khoảng cách đó trở nên mênh mông.

Trong giới tài chính toàn cầu, mối quan hệ giữa Warren Buffett và Charlie Munger được xem là biểu tượng của sự gắn kết bền bỉ và thành công rực rỡ khi họ đã cùng nhau chèo lái con tàu Berkshire Hathaway trở thành một đế chế hùng mạnh (Ảnh: CNBC).

Charlie Munger thẳng thắn đưa ra 3 lý do đơn giản: Buffett bắt đầu sớm hơn, thông minh hơn một chút và làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng ngay sau đó, ông đưa ra một câu hỏi ngược đầy hóm hỉnh: "Vậy tại sao Albert Einstein lại nghèo hơn tôi?".

Tiếng cười vang lên khắp khán phòng cũng là lúc mọi người nhận ra một chân lý: Giàu có không phải là một cuộc thi đo chỉ số IQ. Nếu trí thông minh là thước đo duy nhất của tiền bạc, lẽ ra Einstein phải là người giàu nhất hành tinh.

Theo Munger, đầu tư không vận hành theo cách đó. Thị trường chứng khoán không trao huy chương cho người có bằng cấp cao nhất, mà trao phần thưởng cho những người hiểu rõ luật chơi của thời gian và kỷ luật.

3 "vũ khí" tạo nên khoảng cách hàng chục tỷ USD

Dựa trên những chia sẻ của Munger và thực tế lịch sử đầu tư của Berkshire Hathaway, các chuyên gia tài chính đã đúc kết được 3 yếu tố cốt lõi khiến "quả cầu tuyết" của Warren Buffett tăng trưởng vượt bậc.

Thứ nhất là sức mạnh của thời gian và sự khởi đầu sớm.

Đây là yếu tố quan trọng nhất nhưng lại thường bị các nhà đầu tư trẻ ngó lơ. Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên khi mới 11 tuổi. Trong khi đó, Munger tham gia vào cuộc chơi muộn hơn và dành nhiều năm đầu sự nghiệp cho ngành luật.

Theo Barchart, sự chênh lệch tài sản giữa hai người chủ yếu đến từ sức mạnh của lãi kép được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Buffett đã có thêm hàng chục năm để "lãi mẹ đẻ lãi con". Trong đầu tư, thời gian chính là đòn bẩy mạnh mẽ nhất. Một khoản tiền nhỏ nếu được đầu tư đúng chỗ và để yên trong 50 năm sẽ tạo ra kết quả kinh ngạc hơn nhiều so với một khoản tiền lớn nhưng chỉ đầu tư trong 5 năm.

Thứ hai là nguyên tắc "vòng tròn năng lực".

Buffett và Munger nổi tiếng với việc nói "không" với hàng nghìn cơ hội hấp dẫn nếu chúng nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Buffett tập trung vào những gì ông hiểu rõ nhất: dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng nhanh.

Ông không chạy theo những cơn sốt công nghệ nếu không giải mã được mô hình kinh doanh của chúng. Bài học này đặc biệt gần gũi với các nhà đầu tư cá nhân hiện nay, những người dễ bị cuốn vào các trào lưu đầu tư theo đám đông hoặc "phím hàng" trên mạng xã hội mà không thực sự hiểu mình đang mua cái gì.

Thứ ba là việc tìm kiếm giá trị bị bỏ quên.

Trong giai đoạn đầu, Buffett xây dựng nền tảng tài sản bằng cách săn tìm những doanh nghiệp nhỏ, bị thị trường định giá thấp nhưng có nội lực tốt. Ông từng chia sẻ rằng nếu phải bắt đầu lại từ đầu với số vốn nhỏ, ông vẫn sẽ tìm đến những ngách thị trường ít người chú ý.

Đó là nơi mà sự chăm chỉ trong nghiên cứu sẽ mang lại lợi thế vượt trội so với những "ông lớn" vốn chỉ tập trung vào các cổ phiếu phổ biến.

Bài học cho nhà đầu tư trong kỷ nguyên "muốn giàu nhanh"

Câu chuyện của Munger và Buffett là một lời nhắc nhở đắt giá cho thế hệ nhà đầu tư hiện đại, những người đang sống trong bối cảnh kinh tế khó khăn và áp lực phải thành công sớm. Nhiều người trẻ hiện nay thường rơi vào trạng thái hoang mang khi so sánh tài sản của mình với "con nhà người ta" trên mạng xã hội, dẫn đến những quyết định đầu tư mạo hiểm với hy vọng đổi đời sau một đêm.

Tuy nhiên, như Munger đã chỉ ra, việc ai đó giàu hơn bạn không phải là lý do để mất ngủ. Điều quan trọng là "quả cầu tuyết" của chính bạn có đang lăn hay không. Việc xây dựng tài sản giống như một cuộc chạy marathon hơn là một cú chạy nước rút.

Theo các phân tích từ News Direct, thông điệp thực sự mà Munger muốn gửi gắm là sự kiên trì. Để đạt được sự thịnh vượng, nhà đầu tư cần bắt đầu càng sớm càng tốt, đưa ra các quyết định hợp lý dựa trên sự hiểu biết và để thời gian làm phần việc nặng nhọc còn lại.

Thay vì cố gắng trở thành người thông minh nhất thị trường, hãy cố gắng trở thành người kỷ luật nhất. Đừng quá bận tâm nếu bạn không có chỉ số IQ của một thiên tài như Einstein, bởi vì trong thế giới tài chính, sự kiên nhẫn và hiểu rõ giới hạn của bản thân mới là những yếu tố thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một người giàu có và một huyền thoại.

Sau cùng, di sản mà Charlie Munger để lại không chỉ là những con số trong bảng cân đối kế toán, mà là một tư duy đầu tư điềm tĩnh: Hãy tích lũy đủ để đạt được sự độc lập, và khi đó, bạn đã là người chiến thắng trong cuộc chơi của chính mình.