29 ngân hàng giảm lãi suất, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mức giảm từ 0,1%/năm với các kỳ hạn 6-12 tháng và 0,5%/năm với kỳ hạn từ 24-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng niêm yết cho tiền gửi tại quầy và trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được Saigonbank giữ nguyên 4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,1%/năm, xuống 6,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng cũng giảm 0,1%/năm, xuống còn 6,7%/năm.

Saigonbank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn 13-18 tháng ở mức 7%/năm, đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất do ngân hàng này niêm yết ở thời điểm hiện tại. Mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm trước đó đã không còn sau khi Saigonbank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 24-36 tháng xuống 6,5% và 6,6%/năm.

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 17/4 ghi nhận sự phân hóa rõ theo từng kỳ hạn.

Ở nhóm ngắn hạn 1-3 tháng, lãi suất tương đối đồng đều giữa các ngân hàng, phổ biến quanh 4,5-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng tư nhân áp dụng mức thấp hơn, như SCB chỉ từ 1,6-1,9%/năm.

Sang kỳ hạn trung hạn 6-9 tháng, lãi suất bắt đầu giãn rộng hơn, dao động chủ yếu trong khoảng 5,3-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nổi bật gồm MBV và ACB, với mức từ 7,1-7,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác duy trì quanh 6-6,6%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa, phổ biến trong khoảng 6,3-7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như LPBank, PGBank, VIB và VCBNeo, cùng chạm hoặc tiệm cận mốc 7%/năm.

Ở kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất có xu hướng nhỉnh hơn nhưng không còn tăng mạnh, chủ yếu dao động từ 6,3-7,2%/năm. Một số ngân hàng vẫn duy trì mức cao trên 7% như LPBank và MBV, trong khi phần lớn các ngân hàng còn lại giữ quanh vùng 6,5-6,8%/năm.