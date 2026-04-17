29 ngân hàng giảm lãi suất, gửi tiền ở đâu lời nhất?
(Dân trí) - Thêm ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động, nối dài làn sóng hạ lãi suất trên thị trường. Ghi nhận đã có 29 nhà băng hạ lãi suất sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mức giảm từ 0,1%/năm với các kỳ hạn 6-12 tháng và 0,5%/năm với kỳ hạn từ 24-36 tháng.
Theo biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng niêm yết cho tiền gửi tại quầy và trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được Saigonbank giữ nguyên 4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,1%/năm, xuống 6,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng cũng giảm 0,1%/năm, xuống còn 6,7%/năm.
Saigonbank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn 13-18 tháng ở mức 7%/năm, đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất do ngân hàng này niêm yết ở thời điểm hiện tại. Mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm trước đó đã không còn sau khi Saigonbank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 24-36 tháng xuống 6,5% và 6,6%/năm.
Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 17/4 ghi nhận sự phân hóa rõ theo từng kỳ hạn.
Ở nhóm ngắn hạn 1-3 tháng, lãi suất tương đối đồng đều giữa các ngân hàng, phổ biến quanh 4,5-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng tư nhân áp dụng mức thấp hơn, như SCB chỉ từ 1,6-1,9%/năm.
Sang kỳ hạn trung hạn 6-9 tháng, lãi suất bắt đầu giãn rộng hơn, dao động chủ yếu trong khoảng 5,3-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nổi bật gồm MBV và ACB, với mức từ 7,1-7,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác duy trì quanh 6-6,6%/năm.
Tại kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa, phổ biến trong khoảng 6,3-7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như LPBank, PGBank, VIB và VCBNeo, cùng chạm hoặc tiệm cận mốc 7%/năm.
Ở kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất có xu hướng nhỉnh hơn nhưng không còn tăng mạnh, chủ yếu dao động từ 6,3-7,2%/năm. Một số ngân hàng vẫn duy trì mức cao trên 7% như LPBank và MBV, trong khi phần lớn các ngân hàng còn lại giữ quanh vùng 6,5-6,8%/năm.
29 ngân hàng giảm lãi suất huy động kể từ cuộc họp ngày 9/4 giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn và các ngân hàng thương mại.
Đó là: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PvcomBank, VietBank, BIDV, MBV và Saigonbank.
Trong đó, SeABank, Agribank giảm lãi suất 2 lần.
Trước khi xu hướng giảm lãi suất lan rộng, có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4 gồm Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank, Vietcombank.