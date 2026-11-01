27 ngân hàng Việt báo lãi trước thuế hơn 311.000 tỷ đồng

Thống kê báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy sau 9 tháng, các ngân hàng thu về 311.079 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Bức tranh lợi nhuận nhìn chung tăng trưởng nhưng vẫn có một vài ngân hàng giảm mạnh.

Thêm một nhà băng giảm 58% lợi nhuận

Báo cáo của Eximbank (mã chứng khoán: EIB) vừa công bố cho thấy lợi nhuận trước thuế 9 tháng giảm đến 58% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 864 tỷ đồng. Với kết quả này, nhà băng chỉ mới thực hiện 57% kế hoạch lợi nhuận được giao phó sau 3 quý.

Đà giảm của ngân hàng này chủ yếu do doanh thu mảng kinh doanh chính sụt giảm, trong đó số dư cho vay khách hàng giảm hơn 17% so với cuối năm trước. Mặt khác, ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 516 tỷ đồng lên 997 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và là một trong những nguyên nhân chính kéo lợi nhuận 9 tháng sụt giảm.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, Saigonbank (mã chứng khoán: SGB) cũng gây chú ý khi lãi trước thuế 9 tháng chỉ đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 74%. Nguyên nhân được biết do doanh thu từ hoạt động dịch vụ và ngoại hối giảm, đi cùng áp lực chi phí cao - đặc biệt là chi phí dự phòng khiến lợi nhuận ngân hàng bị “ăn mòn”.

Tương tự, Sacombank (mã chứng khoán: STB) giảm hơn 46% lợi nhuận sau 9 tháng, đạt 5.893 tỷ đồng. Quý trước đó, ngân hàng cũng giảm mạnh lợi nhuận. Ngân hàng cho biết việc giảm lợi nhuận đến từ việc chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Sacombank hiện trong quá trình tái cấu trúc, chứng kiến làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ và biến động dàn lãnh đạo.

Top 3 không đổi, VPBank soán ngôi BIDV ở vị trí thứ 4

Với các nhà băng tăng trưởng tích cực, vị trí Top 3 không đổi, lần lượt gồm Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) đứng đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng khi đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; VietinBank (mã chứng khoán: CTG) ở vị trí thứ hai với 39.557 tỷ đồng - tăng 34% và MB (mã chứng khoán: MBB) đạt 30.518 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 32%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm nay, VPBank (mã chứng khoán: VPB) vươn lên vị trí thứ 4, thay thế “ông lớn” big4 là BIDV. Cụ thể, VPBank đạt 29.911 tỷ đồng lãi trước thuế sau 9 tháng, tăng 47%. BIDV lui về vị trí thứ 5 với 29.483 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 25%.

Nhìn chung, nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân lớn tiếp tục dẫn đầu cả về quy mô lẫn mức độ tăng trưởng lợi nhuận, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng tốt. Dù vậy, so với big4, các ngân hàng tư nhân có thu nhập lãi thuần tăng chậm hơn do áp lực thu hẹp biên lãi ròng (NIM) và một số đơn vị duy trì mức lãi suất huy động cao (trên 9%) để bảo đảm thanh khoản.

Ngoài các đơn vị lãi cao kể trên, nhiều bên cũng tăng trưởng hai con số như Nam A Bank tăng 25%, Techcombank (mã chứng khoán: TCB) và HDBank (mã chứng khoán: HDB) cùng tăng 24%, TPBank (mã chứng khoán: TPB) tăng hơn 23%, OCB tăng 20% lợi nhuận sau 9 tháng…

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, Ngân hàng Quốc Dân (mã chứng khoán: NCB) có mức tăng nổi bật khi lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. BVBank (mã chứng khoán BVB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BVBank đã hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Ngoài ra, ABBank (mã chứng khoán: ABB) đạt 4.301 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 85,5% và BVBank (mã chứng khoán: BVB) tăng 89% lãi sau 9 tháng.