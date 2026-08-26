12 ngân hàng rót hơn 400.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Thời báo Ngân hàng, 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, tập trung vốn cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đây là kết quả triển khai trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản ngày 7/8, yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng gói tín dụng, ưu đãi lãi suất và phí để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Tính đến ngày 24/8, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia Chương trình, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. Cụ thể: Agribank: 70.000 tỷ đồng; BIDV: 50.000 tỷ đồng; Vietcombank: 50.000 tỷ đồng; VietinBank: 50.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng bao gồm: SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam A Bank, NCB, Saigonbank, TPBank.

12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình, dòng vốn tín dụng đang được tiếp tục định hướng mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng, góp phần tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những năm tiếp theo.