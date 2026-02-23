10 doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất sàn chứng khoán đang lời lãi ra sao?

Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) niêm yết trên thị trường chứng khoán không lớn, song nhóm này hiện chiếm khoảng 30% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Riêng Top 10 DNNN có vốn hóa lớn nhất sàn, tổng giá trị vốn hóa đã vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Trong năm 2025, nhóm doanh nghiệp này ghi nhận tổng lợi nhuận đạt 157.750 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào bức tranh tăng trưởng chung.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) với mức tăng 778% so với năm 2024. Lợi nhuận năm 2025 đạt gần 5.200 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Kết quả đột biến chủ yếu đến từ mức chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) thuận lợi trong quý IV/2025, cùng với sản lượng tiêu thụ cải thiện mạnh.

Xếp thứ hai là Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán: VGI) với lợi nhuận sau thuế đạt 11.273 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập. So với giai đoạn 2022-2023, lợi nhuận năm 2025 cao gấp khoảng 7 lần. Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực đến từ tăng trưởng kinh doanh tại các thị trường nước ngoài, trong đó có Haiti, Mozambique và Đông Timor.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Vietcombank đạt lợi nhuận hơn 35.100 tỷ đồng, VietinBank gần 35.000 tỷ đồng, trong khi BIDV lần đầu vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Đây đều là những mức lợi nhuận kỷ lục của các ngân hàng này.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm, như Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) và Petrolimex (mã chứng khoán: PLX). Do đó, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhìn chung vẫn thấp hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường, ước đạt 29,7% trong năm 2025.

Tuy vậy, xét về cơ cấu và chất lượng tăng trưởng, phần lớn lợi nhuận của khối DNNN đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tại các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, ngân hàng và viễn thông. Đây là những ngành có mức độ phòng thủ tương đối cao trước biến động chu kỳ và hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công cũng như môi trường vĩ mô ổn định.

Tổng thể, kết quả kinh doanh năm 2025 của khối DNNN niêm yết cho thấy xu hướng cải thiện mang tính nền tảng, thể hiện qua quy mô lợi nhuận lớn và đóng góp đáng kể vào bức tranh lợi nhuận chung của thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu nhóm DNNN ghi nhận diễn biến tích cực sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước vào đầu năm.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp năng lượng - dầu khí như GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam), PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) tăng giá khoảng 30-40% kể từ thời điểm nghị quyết được ban hành.

Bên cạnh đó, nhóm doanh nghiệp liên quan đến Viettel cũng được đánh giá hưởng lợi nhờ vai trò trọng yếu trong hạ tầng số và viễn thông. Cổ phiếu VGI ghi nhận mức tăng gần 100% kể từ ngày 6/1, phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.