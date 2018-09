Vùng cao Quảng Nam sẵn sàng cho năm học mới

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Tây Giang - cho biết, năm học này, toàn huyện có 24 trường (7 trường mầm non, 9 trường Tiểu học, 6 trường THCS và 2 trường THPT), tăng 1 trường so với năm học trước.

Trường học ở vùng cao Tây Giang

Toàn huyện có trên 5.200 học sinh và 426 giáo viên. Trong đó, 350 học sinh được hưởng chế độ nội trú và 1.115 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Riêng trường PTTH Tây Giang, năm nay số học sinh còn hơn một nữa do học sinh 4 xã vùng cao được chuyển về học tại trường mới (trường THPT Võ Chí Công). Trường THPT Tây Giang có 518 học sinh, 25 giáo viên. Còn trường THPT Võ Chí công, năm nay sẽ có 204 học sinh từ lớp 10 đến lớp 11, có 11 giáo viên giảng dạy và 2 cán bộ quản lý.

Bước vào năm học mới, vùng cao Tây Giang còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, thiếu giáo viên ở cấp mầm non và tiểu học. Năm học này, toàn huyện thiếu 18 giáo viên mầm non và 13 giáo viên tiểu học, nhưng lại thừa đến 13 giáo viên THCS do sắp xếp, biên chế lại lớp học.

Ông Kỳ cũng cho biết tình trạng thiếu giáo viên có thể nhiều hơn, do số lượng giáo viên đăng ký chuyển vùng nhiều và đang chờ các huyện đồng bằng tiếp nhận. Huyện đã cho cơ chế hợp đồng ngắn hạn, nhưng lượng hồ sơ đăng ký thấp. Sinh viên sư phạm đồng bằng ra trường nhiều nhưng đi làm nghề khác chứ không ai lên miền núi hợp đồng ngắn hạn, lương thấp lại có không đóng bảo hiểm.

Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công trình trường THPT Võ Chí Công

“Từ năm học 2016-2017 đến nay, có nhiều biến động về đội ngũ như giáo viên xin nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ theo Nghị định 108, giáo viên chuyển vùng… nên tình trạng thiếu giáo viên đã tồn tại từ năm học 2016-2017, nhưng Sở Nội vụ không giao bổ sung chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục nên không thể đăng ký nhu cầu thi tuyển bổ sung”, ông Kỳ nói.

Một khó khăn nữa, theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh về dạy học tiếng anh cấp THCS đối với lớp 6 phải thực hiện dạy học và đánh giá theo “4 kỹ năng”. Do vậy để đảm bảo cho nội dung này cần phải đảm bảo về cơ sở vật chất như phòng chức năng, nhưng hiện nay một số đơn vị trường chưa có phòng chức năng riêng để triển khai dạy học, đánh giá theo “4 kỹ năng” quy định nói trên. Đặc biệt, có 150 học sinh bán trú không được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ nên dễ bỏ học do điều kiện đi lại khó khăn.

Đối với trường THPT Võ Chí Công, theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào giảng dạy năm học 2017-2018. Nhưng do điều kiện thời tiết mưa nhiều, giao thông đi lại khó khăn nên công trình này chậm tiến độ hơn 1 năm. Đến thời điểm hiện nay, công trình này đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, trong khi năm học mới đã cận kề.

Để việc triển khai năm học mới đạt hiệu quả, thời gian qua, huyện Tây Giang đã triển khai nhiều giải pháp như sắp sếp, quy hoạch lại mạng lớp trường lớp. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Tây Giang cho biết, huyện đã tranh thủ nhiều nguồn đầu tư, xây mới và sửa chữa một số trường học tại các xã Dang, Ch'ơm, Atiêng, Avương... Trong đó, tranh thủ nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV), tổ chức Save Children (SC) tại Việt Nam, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) - Hàn Quốc...

Riêng COV đã đầu tư trên trên 8 tỷ đồng để xây dựng 20 phòng mầm non tại các điểm thôn. Tổ chức Save Children tại Việt Nam tài trợ hơn 6,7 tỷ đồng để thực hiện dự án “Tăng cường kỹ năng làm quen với Toán và Tiếng Việt cho trẻ mầm non”, cấp miễn phí sách giáo khoa tiểu học cho 4 trường (Tiểu học Avương, Bhalêê, Atiêng, xã Dang), còn vở học tập UBND huyện Tây Giang đã đồng ý hỗ trợ toàn bộ cho học sinh.

Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch huyện Tây Giang cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải quyết những khó khăn. Đến nay, cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đảm bảo, không còn cảnh “tranh, tre, nứa lá”. Huyện chỉ đạo cho Phòng Giáo dục đảm bảo các trang thiết bị dạy học, nhất là phục vụ cho một Anh văn, Tin học, mua vở cấp cho học sinh, hỗ trợ gạo cho các trường. Đặc biệt phải đảm bảo ăn ở cho 150 học sinh bán trú không được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định số 116.

Bên cạnh đó, huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin bổ sung 50 chỉ tiêu biên chế để huyện có điều kiện đăng ký thi tuyển viên chức; xin tỉnh cho chủ trương cho tổ chức thi tuyển hoặc xét đặc cách đối với các nhân viên y tế học đường, kế toán đã hợp đồng lâu năm để ổn định và an tâm công tác tại vùng đặc thù khó khăn, xin tỉnh hỗ trợ chế độ cho 150 em học sinh bán trú.

Đối với 13 giáo viên THCS thừa sẽ chuyển xuống dạy cấp Tiểu học ở một số môn... Hiện nay, huyện đã phối hợp với ĐH Quảng Nam mở các lớp nâng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục. Phòng Giáo dục huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng chính trì hè năm học 2018-2019.

Đ.Hiệp - C.Bính