Quảng Nam: Khánh thành trường THPT ở vùng biên giới, sẵn sàng cho năm học mới

Theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh có 816 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT, giảm 8 trường so với năm học 2017-2018; trong đó mẫu giáo, mầm non có 275 trường; cấp học phổ thông có 541 trường, trong đó tiểu học 266 trường (giảm 8 trường); THCS 218 trường, THPT 57 trường (tăng 1 trường). Tổng số học sinh 332.662 em.

Cắt băng khánh thành trường THPT Võ Chí Công ở vùng biên giới huyện Tây Giang, Quảng Nam

Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, toàn ngành đã đầu tư trên 361 tỉ đồng để xây mới 562 phòng học, sửa chữa 102 phòng học; xây mới 176 công trình vệ sinh; đầu tư trên 176 tỉ đồng để mua sắm máy vi tính, thiết bị, bảng chống lóa, đóng mới bàn ghế học sinh.

Về đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của năm học mớ. Tính đến cuối tháng 7/2018, toàn tỉnh có 19.641 giáo viên, trong đó có 4.212 giáo viên mầm non, 7.064 giáo viên tiểu học, 5.560 giáo viên trung học cơ sở và 2.805 giáo viên THPT.

Sở GD-ĐT và các địa phương đã tiến hành rà soát, cân đối lại đội ngũ giáo viên để bố trí số lượng hợp lý. Riêng Sở GD-ĐT đã tổ chức điều hòa, thuyên chuyển 118 giáo viên THPT để giải quyết việc thừa, thiếu giáo dục cục bộ ở một số đơn vị.

Các em học sinh THPT ở vùng biên giới có ngôi trường khang trang để học

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đã tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ; tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông về Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, phối hợp với các hội, đoàn thể để thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; quan tâm hỗ trợ học sinh con gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để trường hợp học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường xảy ra. Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Nam sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2018.

Để phục vụ cho các em học sinh THPT ở vùng biên giới Việt - Lào có chỗ học trong năm học mới này, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2018-2019 trường THPT Võ Chí Công.

Trường đã được tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập từ năm 2015, sau gần 3 năm triển khai, đơn vị thi công phải bạt núi đồi lấy mặt bằng để xây dựng, đến nay đã hoàn tất giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng với một cơ sở khang trang, tọa lạc trên sườn núi ở thôn Arầng, xã Axan, huyện Tây Giang.

Trường THPT Võ Chí Công ở gần biên giới Việt - Lào, cách trung tâm huyện Tây Giang 40 km về phía Tây, cách trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Quảng Nam khoảng 250 km. Khi chưa có ngôi trường này, học sinh của các xã Axan, Tr'’y, Gari, Ch’ơm phải vượt quãng đường núi đèo cách trở trên 40 km để đến học tại Trường THPT Tây Giang. Sự ra đời của ngôi trường này là niềm mơ ước từ bao đời nay của người dân đồng bào các xã vùng biên giới của huyện Tây Giang.

Để có được ngôi trường khang trang như ngày hôm nay, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng; UBND huyện Tây Giang cùng các đơn vị cũng đã chung tay vào cuộc.

Năm học này trường đón 204 học sinh, gồm khối 10 và 11; 11 giáo viên tham gia giảng dạy, trong đó có 2 cán bộ quản lý. Ông Bh’riu Liếc - Bí thư huyện Tây Giang cho biết, Trường THPT Võ Chí Công là một trong những công trình trọng điểm của huyện, là điểm nhấn cho sự phát triển giáo dục vùng cao Tây Giang. Mong muốn có được ngôi trường mới để giảm bớt khó khăn khi phải vượt hơn 40 cây số xuống tận trung tâm huyện để học của học sinh nay đã thành sự thật.

Công Bính