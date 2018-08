Cô giáo đổi mới phương pháp dạy bộ môn Toán - Tin

Sóc Trăng:

Trò chuyện với chúng tôi, cô Trần Thị Kim Ngân (SN 1977) cho biết, cô quê ở tỉnh Phú Thọ, sau đó vào tỉnh Sóc Trăng sinh sống từ nhỏ. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Toán - Tin học Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ, cô về nhận công tác tại Trường THCS phường 4 (nay là Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Sóc Trăng) cho đến nay.

Cô Kim Ngân chia sẻ: “Mẹ tôi là giáo viên dạy mẫu giáo. Vì thế, sau khi học xong THPT, trong khi nhiều bạn bè chọn các ngành kinh tế, y khoa thì tôi lại chọn nghề sư phạm để được nối tiếp nghề của mẹ. Thật vui khi mẹ cũng ủng hộ tôi đi theo nghề dạy học. Vì vậy, tôi đã cố gắng học tập tốt, công tác tốt, đáp lại công lao nuôi dưỡng cũng như sự kỳ vọng của mẹ vào đứa con gái duy nhất của bà”.

Cô Trần Thị Kim Ngân đang hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính.

Trong những năm công tác tại trường, cô Kim Ngân vừa trực tiếp đứng lớp giảng dạy, vừa kiêm nhiệm thêm công tác chủ nhiệm lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi nên rất bận rộn. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, cô luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giảng dạy bộ môn Toán - Tin học là bộ môn được xem là “khô khan”, cô Kim Ngân đã tìm tòi, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy sinh động, linh hoạt trong từng bài giảng với phương châm “khơi gợi sự sáng tạo, tìm tòi, tự học” của các em học sinh, tạo được không khí học tập thoải mái, nhẹ nhàng, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Đồng thời, cô cũng chú ý đến đối tượng học sinh trong lớp để có phương pháp dạy học phù hợp, giúp các em học và nhớ nội dung bài nhanh hơn, lâu hơn. Kết quả, chất lượng học tập các lớp do cô phụ trách luôn đạt tỷ lệ 100%, số học sinh xếp loại khá, giỏi luôn ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước.

Ngoài giảng dạy trên lớp, cô Kim Ngân còn được lãnh đạo tin tưởng giao thêm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhiều em đã đạt kết quả rất tốt ở cấp trường, thành phố, tỉnh, khu vực, quốc gia.

Với những thành tích đó, nhiều năm liền, cô Kim Ngân luôn đạt danh hiệu Lao động giỏi; Giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố; 9 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, UBND thành phố, Liên đoàn Lao động các cấp,…

Cô Kim Ngân chia sẻ: “Vào nghề dạy học đến nay vừa tròn 20 năm, dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao với mong muốn được góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, của địa phương. Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy các học trò của mình học giỏi, thành đạt trong cuộc sống”.

Thầy Lê Phúc Ấm - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, nhận xét: “Cô Kim Ngân là một trong những giáo viên tiêu biểu của nhà trường, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn ở nhiều phong trào khác. Cô đã không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với các đối tượng học sinh, tạo sự hứng thú, say mê học tập của các em. Vì vậy, tỉ lệ bộ môn do cô phụ trách luôn đạt kết quả cao, nhiều học sinh đạt giải ở các cuộc thi do trường, do ngành tổ chức”.

Cao Xuân Lương