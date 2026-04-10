Xem trực tiếp tàu vũ trụ Orion đáp xuống Trái Đất sau chuyến bay lịch sử

Tàu Orion đang trên đường trở về Trái Đất

Tàu vũ trụ Orion, mang theo 4 phi hành gia của sứ mệnh Artemis II, đã được phóng thành công lên không gian vào chiều 1/4 theo giờ địa phương (rạng sáng 2/4 giờ Việt Nam).

Giới khoa học và những người yêu thích thiên văn học đã liên tục theo dõi mọi chuyển động của tàu Orion ngoài không gian trong những ngày qua.

Cột mốc lịch sử đã được thiết lập khi tàu vũ trụ Orion đưa phi hành đoàn đạt tới khoảng cách 406.771km so với Trái Đất vào sáng 7/4 (giờ Việt Nam). Với thành tích này, đoàn du hành đã chính thức xô đổ kỷ lục 400.171km do tàu Apollo 13 nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua, trở thành những người bay xa nhất vào không gian trong lịch sử nhân loại.

Tàu Orion đang trên hành trình trở về Trái Đất sau chuyến bay lịch sử (Ảnh: NASA).

Sau khi hoàn tất hành trình vòng quanh Mặt Trăng, tàu vũ trụ Orion hiện đang trên đường trở về Trái Đất với vận tốc trung bình 3.200 km/giờ. Dự kiến, tốc độ của con tàu sẽ tăng vọt khi bắt đầu tiến vào tầng khí quyển dưới tác động từ lực hấp dẫn cực lớn của hành tinh xanh.

Dự kiến tàu sẽ hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi thành phố San Diego (bang California, Mỹ) vào khoảng 8 giờ tối 10/4 (theo giờ địa phương, khoảng 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam).

Sau khi hạ cánh xuống biển, các đội cứu hộ sẽ tiếp cận tàu Orion để đưa phi hành đoàn lên trực thăng và chuyển họ đến tàu vận tải USS John P. Murtha của hải quân Mỹ. Tại đây, các phi hành gia sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi được đưa vào bờ để tiếp tục di chuyển đến Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở thành phố Houston (bang Texas).

Tấm chắn nhiệt - Yếu tố quyết định sống còn của tàu Orion

Trước khi hạ cánh xuống biển, tàu Orion sẽ tái nhập khí quyển của Trái Đất với vận tốc lên đến khoảng 40.000 km/giờ, sau đó giảm dần xuống còn 27 km/giờ để hạ cánh nhẹ nhàng.

Tàu Orion sẽ phải chịu nhiệt độ lên đến 1.649 độ C khi bay xuyên qua bầu khí quyển (Ảnh minh họa: NASA).

Khoảng thời gian tàu Orion bay xuyên qua khí quyển Trái Đất ước tính sẽ kéo dài khoảng 8 phút và đây được xem là phần nguy hiểm nhất trong sứ mệnh, do con tàu di chuyển với tốc độ cao khiến nhiệt độ thân tàu bị nung nóng do ma sát và chịu sức nén của bầu khí quyển.

Tuy nhiên, NASA tự tin rằng phi hành đoàn sẽ trở về Trái Đất an toàn và không gặp vấn đề gì, do tàu Orion được trang bị lá chắn nhiệt lớn nhất từ trước đến nay, với đường kính 5m, có khả năng chịu được nhiệt độ lên đến 2.760 độ C (5.000 độ F), gần bằng một nửa nhiệt độ của Mặt Trời.

NASA cho biết tấm chắn nhiệt của tàu Orion sẽ phải chịu nhiệt độ khoảng 1.649 độ C (3.000 độ F) khi bay xuyên qua khí quyển, do vậy tấm chắn này đủ sức để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia.

Tấm chắn nhiệt trên tàu Orion có thể chịu được nhiệt độ lên đến 2.760 độ C (Ảnh: Isaac Watson).

Tấm chắn nhiệt là một trong những vấn đề gây lo ngại nhất trước khi bắt đầu sứ mệnh Artemis II. Sau sứ mệnh Artemis I phóng tàu không người lái lên Mặt Trăng và quay trở về Trái Đất, các kỹ sư nhận thấy rằng những mảng lớn của tấm chắn nhiệt đã bị bong ra không đều trong quá trình bay qua bầu khí quyển. Nếu điều này xảy ra với Artemis II, nó có thể gây nguy hiểm cho phi hành đoàn.

NASA và công ty Lockheed Martin (nhà thầu chính phát triển tàu Orion) đã dành 4 năm để khắc phục các vấn đề liên quan đến tấm chắn nhiệt. Cả 2 đều tự tin rằng tấm chắn nhiệt sẽ hoạt động bình thường trong quá trình tàu Orion quay trở về Trái Đất.

Xem trực tiếp quá trình tàu Orion quay trở về Trái Đất

Toàn bộ quá trình tàu Orion trở về và đáp xuống đại dương sẽ được NASA tường thuật trực tiếp trên website chính thức cũng như kênh YouTube của cơ quan này để độc giả tiện theo dõi.

Hình ảnh trực tiếp từ bên trong tàu Orion được phát trên kênh YouTube của NASA (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, dự án thiên văn học trực tuyến Virtual Telescope Project cũng sẽ sử dụng mạng lưới các kính thiên văn tự động đặt tại Ý để ghi lại và phát sóng trực tiếp khoảnh khắc tàu vũ trụ Orion bay xuyên qua bầu khí quyển. Vào khoảnh khắc này, tàu vũ trụ Orion sẽ xuất hiện như một điểm sáng mờ, di chuyển với tốc độ cao trên nền các ngôi sao.

