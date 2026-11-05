Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 3/11 đã kêu gọi người dân chuẩn bị các túi ứng phó khẩn cấp cho 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa. Đây là các túi chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Những chiếc túi này không chỉ đề phòng rủi ro do các cuộc xung đột quốc tế mà còn rủi ro do các thảm họa thiên nhiên, bao gồm lũ quét, sạt lở đất và động đất, cũng như các đợt bùng phát dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và các tình huống khẩn cấp khác.

Ngoài chứa nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, thuốc, chúng còn chứa các thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt, quần áo.

Bên trong túi sinh tồn có những gì?

Theo hướng dẫn của DDPM, các vật dụng cần thiết được chia thành 6 nhóm:

Đầu tiên là thuốc men và đồ dùng y tế, bao gồm bộ sơ cứu, thuốc thông dụng, thuốc điều trị bệnh đang sử dụng và hồ sơ y tế. Đây là nhóm đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi hoặc những người cần duy trì việc sử dụng thuốc thường xuyên.

Túi sinh tồn là túi đựng những vật dụng thiết yếu được chuẩn bị sẵn để mỗi người có thể tự đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong thời gian đầu xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp (Ảnh: AARP).

Nhóm thứ hai là thực phẩm và nước uống. Cơ quan chức năng Thái Lan khuyến nghị chuẩn bị 3 lít nước uống cho từng người/ngày cùng thực phẩm ăn liền và đồ ăn nhẹ giàu năng lượng.

Nhóm thứ ba gồm các thiết bị liên lạc và dụng cụ hỗ trợ như điện thoại di động, pin sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, đài phát thanh chạy bằng pin, còi, nến, bật lửa, sổ tay, bút, dao đa năng, kéo, dây thừng và băng dính.

Khi xảy ra thiên tai trên diện rộng, mạng viễn thông và internet có thể bị gián đoạn do mất điện hoặc hư hỏng hạ tầng. Một thiết bị thu sóng vô tuyến độc lập giúp người dân tiếp tục tiếp nhận thông tin cảnh báo và hướng dẫn sơ tán.

Đáng chú ý, nhóm thứ tư gồm những vật dụng thiết yếu nhưng dễ bị bỏ sót khi chuẩn bị đồ dùng ứng phó khẩn cấp, trong đó có tiền mặt và các giấy tờ quan trọng.

DDPM khuyến cáo người dân chuẩn bị bản sao căn cước, giấy tờ đăng ký cư trú, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ ngân hàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, mỗi gia đình nên có chìa khóa dự phòng của nhà và phương tiện cá nhân.

Những giấy tờ này cần được bảo quản trong túi hoặc bao bì chống nước để tránh hư hỏng khi gặp mưa lớn, ngập lụt hoặc phải di chuyển qua khu vực có nước.

Tiền mặt cũng được đưa vào danh sách, giúp người dân mua thực phẩm, nước uống, nhiên liệu hoặc những vật dụng cần thiết trong quá trình sơ tán.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) cũng đưa tiền mặt vào danh sách vật dụng cần có trong bộ đồ dùng ứng phó thiên tai. Hướng dẫn của cơ quan này lưu ý người dân nên chuẩn bị tiền để mua thực phẩm, nhiên liệu và chi trả một số nhu cầu lưu trú khi phải rời khỏi nhà.

Hai nhóm vật dụng còn lại trong khuyến cáo của Thái Lan gồm đồ dùng vệ sinh cá nhân như giấy ăn, bàn chải, kem đánh răng, đồ vệ sinh và túi đựng rác; quần áo dự phòng, áo mưa, mũ, chăn hoặc túi ngủ.

Vì sao 72 giờ đầu tiên sau thảm họa đặc biệt quan trọng?

Theo DDPM, 3 ngày đầu sau thảm họa là giai đoạn quan trọng khi người dân tại khu vực bị ảnh hưởng có thể phải tự bảo vệ và duy trì cuộc sống trước khi hoạt động cứu trợ được triển khai đầy đủ.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều cơ quan quản lý thiên tai trên thế giới áp dụng trong hướng dẫn chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

FEMA khuyến cáo người dân Mỹ chuẩn bị đủ nước uống và thực phẩm không dễ hư hỏng cho ít nhất 3 ngày. Đồng thời, mỗi gia đình cần điều chỉnh danh sách vật dụng theo điều kiện sinh hoạt, vị trí địa lý và nhu cầu riêng của các thành viên.

Với những khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt, người dân có thể phải rời khỏi nhà trong thời gian ngắn, không kịp thu gom đồ đạc hoặc không thể quay lại nơi ở khi nước dâng cao.

Trong tình huống đó, một chiếc túi được chuẩn bị từ trước giúp giảm thời gian tìm kiếm vật dụng, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏ quên thuốc điều trị, giấy tờ hoặc thiết bị liên lạc.

Thông điệp của DDPM là chủ động nhận thức rủi ro nhưng không hoảng loạn. Túi sinh tồn không thay thế hoạt động cứu hộ, hệ thống cảnh báo hay các biện pháp phòng chống thiên tai của chính quyền, nhưng giúp mỗi gia đình chủ động hơn trong những ngày đầu sau thảm họa.