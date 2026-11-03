Tủ quần áo chật kín nhưng nhiều người vẫn cảm thấy không có gì để mặc (minh họa: AI).

Các nhà tâm lý học lý giải hiện tượng này bằng những cơ chế liên quan đến sự thích nghi, nhu cầu thể hiện bản thân và xu hướng so sánh xã hội.

Không ít người từng trải qua tình huống đứng trước một chiếc tủ quần áo đầy ắp nhưng vẫn mất nhiều thời gian để lựa chọn. Những bộ đồ từng khiến họ hào hứng khi mua giờ đây trở nên nhàm chán, trong khi một món đồ mới xuất hiện trên mạng xã hội lại lập tức khơi gợi mong muốn sở hữu.

Điều đáng chú ý là cảm giác thiếu quần áo không nhất thiết xuất phát từ việc thiếu trang phục về số lượng. Đôi khi, nguyên nhân nằm ở cách não bộ và tâm lý con người phản ứng với những lựa chọn tiêu dùng.

Quần áo mới nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn

Một trong những cơ chế tâm lý giúp giải thích hiện tượng này là sự thích nghi khoái cảm (hedonic adaptation).

Việc mua thêm quần áo không phải lúc nào cũng giải quyết được cảm giác thiếu thốn (minh họa: AI).

Đây là hiện tượng con người dần quen với những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Khi mua được một món đồ yêu thích, chúng ta thường cảm thấy vui vẻ, hào hứng. Tuy nhiên, cảm xúc tích cực này có xu hướng giảm dần khi món đồ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Chiếc áo mới ban đầu có thể khiến người mặc cảm thấy tự tin, nổi bật. Sau một thời gian, nó trở thành trang phục bình thường và không còn mang lại cảm giác phấn khích như trước.

Khi đó, sự chú ý dễ chuyển sang những món đồ chưa sở hữu. Một chiếc áo mới, kiểu dáng mới hoặc xu hướng thời trang mới lại tạo ra kỳ vọng về cảm giác hài lòng tương tự.

Chu trình này có thể lặp lại: mong muốn sở hữu, mua sắm, hài lòng trong thời gian ngắn rồi dần quen thuộc và tiếp tục tìm kiếm món đồ khác.

Đây cũng là lý do việc mua thêm quần áo không phải lúc nào cũng giải quyết được cảm giác thiếu thốn.

Càng nhiều lựa chọn, càng khó tìm được bộ đồ ưng ý

Một nghịch lý khác được các nhà tâm lý học nghiên cứu là hiện tượng quá tải lựa chọn (choice overload).

Trong cuốn sách "The Paradox of Choice" xuất bản năm 2004, nhà tâm lý học Barry Schwartz phân tích cách quá nhiều lựa chọn có thể khiến con người khó đưa ra quyết định và giảm sự hài lòng với lựa chọn cuối cùng.

Quá nhiều lựa chọn có thể khiến con người khó đưa ra quyết định (minh họa: theguardian).

Khi tủ quần áo chỉ có một số món đồ cơ bản, việc phối trang phục có thể tương đối đơn giản. Nhưng khi số lượng quần áo tăng lên, người mặc phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn: màu sắc, kiểu dáng, hoàn cảnh sử dụng, thời tiết và sự phù hợp với những món đồ khác.

Đôi khi, việc có quá nhiều lựa chọn còn khiến chúng ta lo ngại rằng một bộ trang phục khác có thể đẹp hơn, phù hợp hơn.

Kết quả là dù có nhiều quần áo, người mặc vẫn mất thời gian lựa chọn và dễ cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có.

Quần áo còn là cách thể hiện bản thân

Quần áo không chỉ đáp ứng nhu cầu che chắn cơ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Một người có thể lựa chọn trang phục công sở để thể hiện sự chuyên nghiệp, mặc đồ thể thao khi muốn tạo cảm giác năng động hoặc chọn một bộ trang phục nổi bật khi tham dự sự kiện.

Nhu cầu này khiến việc mua sắm quần áo đôi khi gắn với mong muốn thay đổi hình ảnh bản thân.

Chẳng hạn, một người mua bộ vest mới vì muốn trở nên chỉn chu hơn trong công việc. Người khác sắm trang phục thể thao với kỳ vọng bắt đầu một lối sống năng động. Cũng có người mua quần áo theo xu hướng vì muốn cảm thấy mình trẻ trung, hiện đại.

Tuy nhiên, những hình ảnh mà chúng ta kỳ vọng về bản thân không phải lúc nào cũng tương ứng với cuộc sống thực tế.

Một số món đồ vì thế chỉ được mặc vài lần hoặc thậm chí nằm nguyên trong tủ. Dù vậy, người sở hữu vẫn có thể tiếp tục mua sắm để phục vụ những hình ảnh hoặc hoàn cảnh mà họ mong muốn trong tương lai.

Mạng xã hội khiến nhu cầu mua sắm liên tục được kích thích

Sự phát triển của mạng xã hội cũng góp phần làm thay đổi cách con người nhìn nhận tủ quần áo của mình.

Chúng ta thường cảm thấy vui vẻ, hào hứng khi đi mua sắm (minh họa: resonics).

Trước đây, mỗi người thường tiếp xúc với phong cách thời trang của những người xung quanh. Hiện nay, chỉ cần sử dụng mạng xã hội, chúng ta có thể nhìn thấy hàng trăm cách phối đồ, xu hướng mới và hình ảnh người nổi tiếng mỗi ngày.

Hiện tượng này liên quan đến cơ chế so sánh xã hội (social comparison), được nhà tâm lý học Leon Festinger đề cập trong lý thuyết công bố năm 1954.

Theo lý thuyết này, con người có xu hướng đánh giá bản thân thông qua việc so sánh với những người khác.

Khi thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh thời trang được đầu tư kỹ lưỡng trên mạng xã hội, một số người có thể cảm thấy trang phục của mình trở nên đơn điệu hoặc lỗi thời.

Đặc biệt, các xu hướng thời trang thay đổi nhanh khiến người tiêu dùng dễ nảy sinh suy nghĩ rằng mình cần bổ sung những món đồ mới để bắt kịp xu hướng.

Tuy nhiên, những gì xuất hiện trên mạng xã hội thường là hình ảnh được lựa chọn và trình bày có chủ đích, không phản ánh đầy đủ đời sống thường ngày của người đăng tải.

Việc lấy những hình ảnh này làm tiêu chuẩn để đánh giá tủ quần áo của bản thân có thể khiến nhu cầu mua sắm không ngừng tăng lên.

Làm thế nào để không còn cảm giác luôn thiếu quần áo?

Theo các chuyên gia về tâm lý tiêu dùng, việc thay đổi cách nhìn nhận nhu cầu có thể giúp hạn chế tình trạng mua sắm không cần thiết.

Trước hết, mỗi người nên xác định phong cách phù hợp với công việc, lối sống và sở thích cá nhân, thay vì liên tục chạy theo xu hướng. Một tủ quần áo có số lượng vừa phải nhưng các món đồ dễ kết hợp với nhau có thể đáp ứng nhiều hoàn cảnh sử dụng.

Bên cạnh đó, trước khi mua một món đồ mới, người tiêu dùng có thể dành thêm thời gian cân nhắc. Việc trì hoãn quyết định mua sắm trong 2-3 ngày giúp phân biệt nhu cầu thực tế với mong muốn nhất thời.

Một cách khác là thử phối lại những trang phục đang có, thay đổi cách kết hợp màu sắc và phụ kiện. Điều này có thể tạo cảm giác mới mẻ mà không cần liên tục mua thêm quần áo.

Quan trọng hơn, mỗi người cần nhận thức rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào số lượng trang phục hay khả năng cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất.

Một chiếc tủ quần áo đầy ắp không đồng nghĩa với việc chủ nhân luôn cảm thấy hài lòng. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là thêm một món đồ mới, mà là học cách hài lòng và sử dụng tốt hơn những gì mình đang sở hữu.