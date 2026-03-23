Vào nơi duy nhất có hơn 1 triệu hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam

Vào nơi duy nhất Việt Nam có hơn 1.000.000 hiện vật của các nhà khoa học

Cách Hà Nội khoảng 90km, nằm giữa núi đồi Cao Phong, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam không chỉ là một điểm đến sinh thái, mà còn là nơi lưu giữ di sản vật thể và ký ức của nhiều thế hệ trí thức Việt.

Công viên Di sản các Nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park) ấn tượng với diện tích rộng lớn khoảng 30 hecta.

Đây là mộ hệ sinh thái đặc biệt, riêng có, một tổ hợp văn hóa, khoa học và du lịch với Bảo tàng, Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống, thư viện, trung tâm lưu trữ và hệ thống các hạng mục phụ trợ: khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi…

Cây cầu theo chủ đề nguyên tố hóa học bắc qua con suối chảy trong Công viên Di sản các nhà khoa học.

Mỗi hạng mục kiến trúc đều được lấy cảm hứng trực tiếp từ khoa học và tri thức, trở thành những “hình khối kể chuyện” về hành trình khám phá, sáng tạo và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ nhà khoa học Việt Nam.

Tòa nhà Quyển sách với kiến trúc như một quyển sách mở nổi bật giữa màu xanh cây lá, gợi cảm giác bước vào một thư viện khổng lồ của lịch sử khoa học. Đây là trái tim của Công viên, nơi lưu trữ di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

Bên trong công trình này là Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, nơi đang lưu giữ một khối lượng tài liệu, hiện vật rất lớn.

Không gian lưu trữ của bảo tàng có diện tích sử dụng gần 2.000m2. Hệ thống này được phân chia thành nhiều khu chuyên biệt như kho tài liệu giấy, thư viện, kho luận án, kho hiện vật thể khối, kho phim ảnh và kho mở.

Theo đại diện bảo tàng, nơi đây có hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật, cùng 500.000 phút ghi âm và 150.000 phút ghi hình. Những năm gần đây, nhiều nguồn chính thức cho biết khối lượng lưu giữ đã tăng lên hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật của hơn 7.000 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Học bạ của PGS.TS Nguyễn Hoành Khung vào năm 1953. PGS Khung là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - cái nôi đào tạo sư phạm của cả nước. Ông là chuyên gia hàng đầu về văn học Việt Nam.

Bảo tàng còn sưu tầm những kỷ vật rất đời thường gắn với hành trình học tập, lao động và công tác của các nhà khoa học, từ sổ tay, thư từ, bản thảo viết tay, luận văn, luận án, ảnh tư liệu, phim ảnh đến những vật dụng nhỏ bé từng đi theo họ suốt nhiều năm tháng.

Chính từ những chi tiết tưởng như bình dị ấy, chân dung của một thời khoa học Việt Nam hiện lên đầy đủ và có chiều sâu hơn.

Cuốn sổ tay có bút tích ghi chép về gan của GS Tôn Thất Tùng. Ông đã phẫu tích hơn 200 lá gan tử thi để tìm hiểu cấu trúc mạch máu và phát minh phương pháp "cắt gan khô" được thế giới vinh danh "phương pháp Tôn Thất Tùng".

Theo chị Bùi Thị Đảm, thuyết minh viên tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, những tài liệu sau khi MEDDOM tiếp cận và sưu tầm sẽ trải qua các bước vệ sinh, phân loại, mã hóa, rồi được đưa vào từng loại hình kho lưu trữ phù hợp.

Kho mở là một điểm nhấn đặc biệt. Đây là nơi công chúng có thể hình dung rõ nhất một khối tư liệu khoa học được lưu trữ ra sao.

Tại kho mở hiện lưu giữ 139 phông tư liệu, tương ứng với 139 nhà khoa học. Một số nhà khoa học ở các lĩnh vực khác được bảo quản trong những hệ thống kho chuyên biệt riêng.

Các tủ bảo quản đều gắn mã QR để người xem có thể quét và tra cứu thêm thông tin về từng nhà khoa học.

Với tài liệu giấy, nhất là những bản viết tay đã tồn tại hàng chục năm, thậm chí gần cả thế kỷ, điều kiện môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt.

Nhiệt độ kho được duy trì ở mức từ 22 đến 24 độ C, độ ẩm khoảng 50% đến 60%. Ánh sáng trong kho dùng hệ thống đèn LED đạt chuẩn, hạn chế ảnh hưởng tới giấy và mực. Bên trong mỗi hộp bảo quản còn có giấy hút ẩm để góp phần giữ ổn định môi trường vi khí hậu cho tài liệu.

Cùng với bảo quản vật lý, bảo tàng còn số hóa tư liệu bằng hình thức quét lưu trữ thành tệp dữ liệu, nhằm kéo dài tuổi thọ cho bản gốc và tạo điều kiện khai thác lâu dài.

Một trong những hiện vật gây xúc động mạnh là cuốn nhật ký của GS Tôn Thất Tùng, ghi lại quãng thời gian ông ở lại Hà Nội cứu chữa bệnh nhân suốt 12 ngày đêm trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”.

Bảo tàng cũng lưu giữ nhiều hiện vật tiêu biểu khác. Có thể kể đến “Bài diễn văn lịch sử” của GS Hồ Đắc Di, bản đánh máy tiếng Pháp hoàn thành ngày 18/9/1947, nay giấy đã cũ và có dấu vết thời gian nhưng vẫn mang sức nặng của một giai đoạn y học thời kháng chiến.

Bảo tàng có một không gian trưng bày dành riêng cho các công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Công trình Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TSKH Đỗ Tất Lợi được thực hiện từ năm 1945 đến năm 1965 là thành quả của sự kiên trì, tự học và tình yêu của ông đối với dược liệu.

Với công trình này, ông đã công bố tính năng, công hiệu của các loại dược liệu, tổng hợp 750 loại cây và vị thuốc dân tộc. Công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Bộ dụng cụ cọc ép ren ngược chiều (kết xương bên ngoài) là sáng kiến của GS. Nguyễn Văn Nhân. Ông được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành chấn thương-chỉnh hình trong Quân đội và cả nước.

Đặc biệt, ông chính là người sáng lập ra ngân hàng xương đầu tiên (hoạt động trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) ở Việt Nam.

Nhìn bề ngoài, đó chỉ là một thiết bị thô sơ, nhưng đằng sau là câu chuyện về sự xoay xở, sáng tạo và tinh thần tự lực của giới nghiên cứu Việt Nam trong bối cảnh điều kiện vật chất còn thiếu thốn.

Từ khi hình thành năm 2008, các cán bộ bảo tàng đã dành nhiều năm đi đến từng nhà khoa học, gặp gỡ, lắng nghe, thuyết phục họ hoặc gia đình trao tặng tư liệu.

Năm 2010, đơn vị tiếp nhận bộ sưu tập đầu tiên. Qua thời gian, từ một trung tâm nghiên cứu, sưu tầm, nơi đây dần phát triển thành quần thể công viên, bảo tàng và không gian giáo dục di sản.

Ảnh: Thành Đông

Video: Thương Huyền, Minh Nhật