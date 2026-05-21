TPHCM đạt thứ hạng chưa từng có trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) do StartupBlink công bố cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cả về thứ hạng và tốc độ phát triển.

Cụ thể, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng 21-50 toàn cầu.

StartupBlink nhận định nhóm quốc gia xếp hạng từ 21-50 là khu vực năng động nhất của bảng xếp hạng toàn cầu, với tốc độ phát triển cao hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có mức tăng trưởng nổi bật của khu vực.

Ở cấp độ thành phố, TPHCM lần đầu tiên lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Thành phố hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp; nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain, lần lượt xếp hạng 60 và 70 toàn cầu.

Báo cáo cho rằng, Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực có động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng mạnh mẽ.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, báo cáo năm nay cũng ghi nhận Hải Phòng xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang dần mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam hiện có nhiều tổ chức, địa phương tham gia mạng lưới đối tác hệ sinh thái của StartupBlink như Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia (NSSC), SIHUB TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh các chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và công nghệ chiến lược.

Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, lần đầu luật hóa khái niệm “công nghệ chiến lược” và “sản phẩm công nghệ chiến lược”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược và nhiều nhóm sản phẩm công nghệ ưu tiên phát triển như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot, vệ tinh quỹ đạo thấp, hydrogen xanh và hạ tầng số lõi nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2026 triển khai Nghị quyết 57, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng startup, hình thành 30-50 doanh nghiệp spin-off từ viện nghiên cứu và trường đại học; đồng thời xây dựng ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.