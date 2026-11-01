Thế giới động vật: Linh cẩu trả giá đắt vì cướp miếng ăn của bầy chó hoang

Linh cẩu nhận cái kết thảm vì cướp miếng ăn của chó hoang châu Phi

Linh cẩu là loài động vật săn mồi cơ hội. Chúng luôn rình rập sơ hở của những loài động vật đi săn khác để cướp lấy con mồi. Tuy nhiên, đôi khi linh cẩu đã phải trả giá đắt cho điều này.

Đoạn video cho thấy một con linh cẩu đơn độc liều lĩnh cướp con mồi của bầy chó hoang châu Phi, nhưng cuối cùng đã bị những con chó hoang bao vây và tấn công ngược trở lại, khiến linh cẩu phải bỏ mạng.

Chó hoang châu Phi là loài động vật có khả năng săn mồi tốt nhất tại châu Phi nhờ khả năng phối hợp nhóm rất ăn ý. Những thành viên trong đàn thường thay nhau tấn công và đánh lạc hướng, khiến cả những kẻ thù mạnh mẽ như sư tử cũng rất khó để chống trả.

Linh cẩu nhận cái kết thảm vì cướp miếng ăn của chó hoang châu Phi (Video: Jeff Kerr).

Sư tử choáng váng vì nhận cú đá hậu của ngựa vằn

Sư tử lao đến tấn công ngựa vằn, nhưng không ngờ con mồi đã tung ra cú đá hậu để phản kháng. Nhận cú đá mạnh vào mặt, sư tử choáng váng đến mức từ bỏ ý định săn mồi.

Sư tử choáng váng vì nhận cú đá hậu của ngựa vằn (Video: Kantai Sammy).

Trâu rừng được đồng loại giải cứu khi bị bầy sư tử tấn công

Số phận con trâu rừng châu Phi tưởng chừng đã kết thúc khi bị bầy sư tử bao vây và tấn công. Tuy nhiên, tình thế đã bất ngờ đảo chiều khi một con trâu khác từ xa lao đến dùng sừng húc vào sư tử, sau đó cả đàn trâu rừng kéo đến chống lại bầy sư tử để giải cứu cho đồng loại.

Trâu rừng được đồng loại giải cứu khi bị bầy sư tử tấn công (Video: Roaring Earth).

Bạch tuộc chui lọt chiếc lỗ nhỏ hơn cơ thể

Bạch tuộc cho thấy sự linh hoạt của cơ thể khi chui lọt chiếc hố có miệng nhỏ hơn cả kích thước của con vật.

Bạch tuộc chui lọt chiếc lỗ nhỏ hơn cơ thể (Video: Newsflare).

Báo hoa mai “bắt cóc” sư tử con và tha lên cây cao

Lợi dụng khoảnh khắc sư tử mẹ phải đi săn, báo hoa mai đã lao vào bụi rậm, nơi những con sư tử non đang ẩn nấp để chờ mẹ, sau đó ngoạm lấy một con non và nhanh chóng trèo lên cây cao để trốn.

Báo hoa mai sau đó đã cắn chết sư tử non và từ từ thưởng thức bữa ăn.

Báo hoa mai “bắt cóc” sư tử con và tha lên cây cao (Video: Kruger).

Linh dương đầu bò non bị linh cẩu tóm gọn khi đang di cư cùng đàn

Dù một con non đang bị linh cẩu tấn công, những con linh dương đầu bò trong đàn vẫn tiếp tục di chuyển để cố gắng giữ lấy mạng sống, thay vì dừng lại và tìm cách giải cứu cho đồng loại.

Linh dương đầu bò non bị linh cẩu tóm gọn khi đang di cư cùng đàn (Video: Benson Njapit).

Báo hoa mai trèo lên cây cao để săn khỉ

Con báo hoa mai thể hiện kỹ năng leo trèo đáng kinh ngạc khi dễ dàng trèo lên thân cây cao trong chớp mắt, với mục đích săn khỉ trên ngọn cây.

Tuy nhiên, khỉ đã rất cảnh giác, nhanh chóng leo lên vị trí cao hơn, để trốn, khiến báo không thể đạt được mục đích của mình.

Báo hoa mai trèo lên cây cao để săn khỉ (Video: WLA).

Đàn voi trở thành “khán giả” cho cuộc chiến giữa sư tử và trâu rừng

Trong khi sư tử và trâu rừng châu Phi đang phải vật lộn cho cuộc chiến sinh tồn, đàn voi đã đứng từ xa quan sát, sau đó rời đi để không “vạ lây”.

Dĩ nhiên, đàn sư tử không thể gây ra nguy hiểm gì cho những con voi trưởng thành, nhưng voi con hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu nhắm đến của những con sư tử.

Đàn voi trở thành “khán giả” cho cuộc chiến giữa sư tử và trâu rừng (Video: Kavinga Safari).

Hươu cao cổ thoát khỏi sư tử nhờ những bước chạy mạnh mẽ

Con hươu cao cổ trong khi đang uống nước cũng rất đề cao cảnh giác. Ngay khi phát hiện sư tử đang lao về phía mình, con hươu cao cổ lập tức bỏ chạy và những bước chạy mạnh mẽ đã giúp con vật giữ được mạng sống.

Hươu cao cổ thoát khỏi sư tử nhờ những bước chạy mạnh mẽ (Video: Close Encounters).

Đàn voi vây quanh để che chắn và bảo vệ voi cái sắp sinh

Khi một con voi cái chuẩn bị sinh con, những thành viên trong đàn sẽ lập tức vây quanh để che chắn. Hành động này sẽ giúp bảo vệ cả voi mẹ lẫn voi sơ sinh mới chào đời tránh khỏi những kẻ săn mồi bị hấp dẫn bởi mùi máu sau quá trình sinh nở.

Đàn voi vây quanh để che chắn và bảo vệ voi cái sắp sinh (Video: X).

Lợn rừng lao vào tấn công báo cheetah vì bị chiếm hồ nước

Dường như cảm thấy tức giận vì bị những con báo cheetah (báo săn) chiếm lĩnh hết hồ nước, một con lợn rừng đã lao đến húc mạnh vào những con báo và nhanh chân bỏ chạy.

Lợn rừng lao vào tấn công báo cheetah vì bị chiếm hồ nước (Video: Reddit).

Báo hoa mai nhảy qua cổng cao, tóm gọn chó nhà trong chớp mắt

Đoạn video được camera giám sát ghi lại tại một ngôi nhà ở thành phố Chhatarpur (Ấn Độ) cho thấy con báo hoa mai dễ dàng nhảy qua cổng nhà cao hơn 2m, sau đó cắn và tha chó nhà đi trong chớp mắt. Tình huống này đã cho thấy khả năng săn mồi ấn tượng của báo hoa mai.

Báo hoa mai nhảy qua cổng cao, tóm gọn chó nhà trong chớp mắt (Video: NDTV).

Cuộc săn đuổi khốc liệt giữa báo tuyết và dê núi ở dãy Himalaya

Với địa hình toàn đá và dốc thẳng đứng nhưng cả báo tuyết và dê núi đều có thể chạy với tốc độ cao tạo nên một cuộc rượt đuổi khó tin. Mặc dù làm chủ tình huống và vồ được con mồi nhưng báo tuyết lại không thể có bữa ăn thịnh soạn.

Cuộc săn đuổi khốc liệt giữa báo tuyết và dê núi ở dãy Himalaya (Video: BZA-VID).

Khỉ hoang dã biến tay vịn cầu thang thành cầu trượt

Tay vịn của cầu thang bộ hành đã trở thành điểm tụ tập vui chơi của đàn khỉ, đồng thời giúp chúng di chuyển xuống núi mà không bị mất quá nhiều sức. Chứng kiến màn chơi cầu trượt của những con khỉ này khiến nhiều người phải bật cười.