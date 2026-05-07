Tham quan Mặt Trăng qua 12.000 bức ảnh của phi hành gia NASA

NASA vừa công bố hơn 12.000 bức ảnh do các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II chụp trong hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Bạn có thể tự mình chiêm ngưỡng chúng tại đây.

Theo Space, các hình ảnh bao gồm những góc nhìn ngoạn mục về Trái Đất, khoảnh khắc bên trong tàu vũ trụ Orion của phi hành đoàn, đến những bức ảnh ấn tượng về Mặt Trăng và góc nhìn độc đáo của con người từ phía bên kia của nó.

Chúng được ghi lại bằng máy ảnh Nikon và iPhone 17. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải toàn bộ kho ảnh của nhiệm vụ Artemis II vì mã ảnh chạy từ ART002-E-168 đến ART002-E-30001, tức nhiều khả năng NASA có thể sẽ tiếp tục bổ sung khoảng 18.000 bức khác.

Đây là những bức ảnh đầu tiên được các phi hành gia chụp ngoài quỹ đạo Trái Đất thấp trong hơn 50 năm, cho thấy hành tinh của chúng ta và Mặt Trăng theo những cách hoàn toàn mới mẻ và đầy ấn tượng. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu.

Trái Đất chủ yếu trong trạng thái chìm trong bóng tối. Chúng được chụp vào ngày 3/4, khi tàu Orion đang trên hành trình tiến vào không gian gần Mặt Trăng.

Bức ảnh phơi sáng 6 giây chụp các ngôi sao qua cửa sổ của tàu "Integrity". Để chụp được hiệu ứng vệt sao tương tự trên Trái Đất, thường cần thời gian phơi sáng kéo dài vài phút.

Tuy nhiên, trong hành trình tới Mặt Trăng, tàu Orion liên tục quay để phân tán nhiệt từ Mặt Trời, và chuyển động quay này đã được ghi lại trong bức ảnh nói trên.

Mặt Trăng với một khu vực mang sắc nâu, gần giống màu gỉ sắt trên bề mặt. Trong hành trình bay quanh Mặt Trăng, các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II cho biết họ đã quan sát thấy các tông màu nâu, xanh lục và nhiều sắc thái tinh tế khác trên bề mặt thiên thể này.

Từ phía xa của Mặt Trăng, các phi hành gia đã chụp bức ảnh này qua một trong những cửa sổ của tàu Orion. Hình ảnh cho thấy một phần tư Mặt Trăng ở tiền cảnh, với Trái Đất nhỏ bé nhưng rực sáng ở phía sau.

Trong quá trình bay qua Mặt Trăng vào ngày 6/4, phi hành đoàn Artemis II đã quan sát một hiện tượng nhật thực từ khu vực phía bên kia của Mặt Trăng, khi Mặt Trời khuất sau đĩa của thiên thể này.

Từ góc nhìn của các phi hành gia, vành nhật hoa - tức lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời phát sáng rực rỡ, mang lại một góc quan sát hiếm có về Mặt Trăng.

Trái Đất nhỏ bé hé lộ phía sau Mặt Trăng, được chụp ngay sau khi phi hành đoàn kết thúc thời điểm tiếp cận gần nhất với thiên thể này.

Trong suốt sứ mệnh, các phi hành gia Artemis II đã bay xa Trái Đất hơn bất kỳ chuyến bay có người lái nào trong lịch sử, đạt khoảng cách tối đa xấp xỉ 406.773 km.

