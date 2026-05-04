Tại sao tên lửa bay theo đường cong thay vì phóng thẳng lên trời?

Một vụ phóng tên lửa của NASA ở Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ (ảnh: NASA/Bill Ingalls).

Có lẽ bạn đã từng chứng kiến một tên lửa phóng thẳng lên bầu trời. Thậm chí, bạn có thể đã xem tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II nhanh chóng bay vào không gian, khởi đầu sứ mệnh quan trọng nhất của NASA trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận thấy rằng sau khi cất cánh, tên lửa không giữ nguyên tư thế thẳng đứng. Khi bay lên cao hơn, nó bắt đầu cong, thậm chí dường như bay ngang, song song với Trái Đất.

Điều này có vẻ phản trực giác đối với một vật thể đang hướng ra khỏi bầu khí quyển để tiến vào không gian. Nhưng trên thực tế, đây lại là một phần thiết yếu trong hành trình của tên lửa và nó liên quan trực tiếp đến nhiên liệu.

Tên lửa, giống như các loại máy bay khác, phải hoạt động chống lại trọng lực. Nó cần lực đẩy rất lớn cho giai đoạn cất cánh ban đầu, vì vậy luôn bắt đầu ở tư thế thẳng đứng.

Tuy nhiên, việc duy trì tư thế này tiêu tốn một lượng nhiên liệu khổng lồ. Nếu kéo dài quá lâu, tên lửa có thể cạn nhiên liệu và rơi trở lại Trái Đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, tên lửa cần phải “nghiêng” dần để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời tối ưu hóa hành trình nhằm đạt đến quỹ đạo.

Khi vượt qua các tầng khí quyển dày nhất - nơi lực cản và ảnh hưởng của trọng lực lớn nhất, tên lửa sẽ bắt đầu đổi hướng để tận dụng chính trọng lực. Quá trình này được gọi là chuyển hướng trọng lực.

Đường cong không phải là “lệch hướng” mà chính là chiến lược bay tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu, tận dụng trọng lực và đạt được quỹ đạo mong muốn (ảnh: Rawpixel.com/Shutterstock).

Điều quan trọng cần hiểu là trọng lực của Trái Đất kéo mọi vật thể về phía tâm của hành tinh, chứ không chỉ kéo thẳng xuống. Bằng cách điều chỉnh hướng bay, tên lửa có thể tận dụng lực này để tăng gia tốc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu.

Về mặt kỹ thuật, quỹ đạo đạt được khi gia tốc theo phương ngang của tàu vũ trụ cân bằng với lực hút của trọng lực. Khi đó, con tàu rơi tự do quanh Trái Đất nhưng không chạm đất.

Đối với nhiều sứ mệnh, việc đạt được quỹ đạo là mục tiêu chính.

Tuy nhiên, với Artemis II, tàu Orion cần thực hiện thêm một thao tác quan trọng: đốt nhiên liệu để chuyển sang quỹ đạo Mặt Trăng. Điều này giúp con tàu thoát khỏi ảnh hưởng hấp dẫn của Trái Đất và tiến vào không gian sâu.

Sau đó, tàu sẽ tận dụng trọng lực của Mặt Trăng để điều chỉnh quỹ đạo quay trở lại Trái Đất, đưa bốn thành viên phi hành đoàn Artemis II trở về an toàn, mang theo những dữ liệu khoa học giá trị.