Sáng chế cho phép bạn gõ trên màn hình cảm ứng với móng tay dài

Hầu hết các thiết bị cảm ứng hiện nay được thiết kế để nhận diện đầu ngón tay chứ không phải móng tay. Khi gõ bằng móng, diện tích tiếp xúc nhỏ và không dẫn điện tốt, nên cảm ứng thường không nhận tín hiệu (Ảnh: GinamiPhoto/Shutterstock).

Móng tay giả, thậm chí cả móng tay thật nếu để dài, không thể tương tác hiệu quả với màn hình cảm ứng, khiến ngay cả các thao tác cơ bản cũng trở nên khó khăn. Dù người dùng có thể dần thích nghi, câu hỏi đặt ra là liệu móng tay có thể được cải tiến để được màn hình nhận diện, thậm chí đóng vai trò như một bút cảm ứng tạm thời hay không.

Một hướng tiếp cận tiềm năng là sử dụng sơn móng tay cải tiến có khả năng làm gián đoạn trường điện từ của màn hình cảm ứng. Phát kiến này được các nhà nghiên cứu trình bày tại một cuộc họp của Hiệp hội Hóa học Mỹ.

Nguyên lý hoạt động tương đối đơn giản. Màn hình cảm ứng được cấu tạo từ một lớp vật liệu dẫn điện mỏng, phủ dưới lớp kính trong suốt. Lớp dẫn điện này tạo ra một trường điện từ trên bề mặt thiết bị. Khi ngón tay hoặc bút cảm ứng tiếp xúc với màn hình, trường điện từ bị gián đoạn, tạo ra tín hiệu điện, từ đó được thiết bị chuyển hóa thành các thao tác kỹ thuật số. Do móng tay thông thường không dẫn điện, chúng không tạo ra được hiệu ứng này.

Thông qua thử nghiệm, các nhà khoa học đã phát triển các hỗn hợp sơn móng tay có khả năng tác động đến trường điện từ, từ đó giúp móng tay có thể tương tác với màn hình cảm ứng. Đây được xem là một hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị, đặc biệt trong hệ sinh thái nhà thông minh, sử dụng giao diện cảm ứng.

Nhóm nghiên cứu gồm Manasi Desai, sinh viên ngành hóa học và sinh học tại Centenary College of Louisiana (Mỹ), cùng nhà hóa học hữu cơ kim loại Joshua Lawrence. Mục tiêu của họ là bổ sung các chất phụ gia vào sơn móng tay trong suốt có sẵn trên thị trường, đồng thời giữ nguyên tính thẩm mỹ để người dùng có thể sử dụng trên nhiều kiểu móng khác nhau.

Hai chất phụ gia đáng chú ý là ethanolamine và taurine. Theo giả thuyết, các chất này tham gia phản ứng axit - bazơ, góp phần làm gián đoạn trường điện từ và tạo tương tác với màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, cơ chế này vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn để xác nhận.

Thời điểm thương mại hóa

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa sẵn sàng để thương mại hóa nhưng ý tưởng này mở ra khả năng kết hợp ngành làm đẹp và công nghệ, biến móng tay không chỉ là trang trí mà còn có chức năng công nghệ (Ảnh: Hidez/Getty Images).

Hiện tại, hạn chế lớn nhất nằm ở nồng độ chất phụ gia chưa đủ cao để kích hoạt cảm ứng khi sơn trực tiếp lên móng. Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu phải dùng nhíp lấy vật liệu mới có thể tạo tương tác. Nhóm đang hướng tới việc cải tiến công thức với nồng độ đậm đặc hơn để tăng hiệu quả sử dụng.

Dù còn nhiều thách thức, tiềm năng thương mại của sản phẩm là đáng chú ý. Thị trường đã ghi nhận các công nghệ móng tay đổi màu như trong phim “Total Recall”, từng được giới thiệu tại CES 2026, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các giải pháp kết hợp giữa thẩm mỹ và công nghệ.

Tuy vậy, sản phẩm vẫn chưa sẵn sàng để phổ biến rộng rãi. Bên cạnh vấn đề nồng độ, ethanolamine còn có độc tính nhẹ, đặt ra yêu cầu kiểm soát an toàn. Ngoài ra, hỗn hợp hiện tại dễ phai màu, đòi hỏi cải thiện về độ bền nếu muốn ứng dụng trong sản phẩm tiêu dùng.

Trong bối cảnh các thiết bị cảm ứng ngày càng phổ biến, bao gồm cả kế hoạch tích hợp màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay, nhu cầu về các phương thức tương tác mới là rõ ràng. Nghiên cứu này, dù ở giai đoạn đầu, cho thấy một hướng tiếp cận đáng quan tâm nhằm mở rộng khả năng tương tác của người dùng với công nghệ cảm ứng.