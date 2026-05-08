Phát hiện dấu vết một thiên hà ẩn bên trong Dải Ngân Hà

Các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu vết có thể là tàn tích của một thiên hà nhỏ hơn mà Dải Ngân hà của chúng ta đã nuốt chửng trong những năm đầu hình thành (Ảnh: Nypost).

Trong đó, có thể bao gồm cả một thiên hà lùn bí ẩn mang tên Loki.

Các nhà khoa học ví quá trình này giống như những con búp bê Nga lồng vào nhau trong vũ trụ.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Thông báo hàng tháng của Hội Thiên văn Hoàng gia), Dải Ngân Hà có thể đã lớn dần bằng cách hấp thụ các thiên hà nhỏ hơn trong giai đoạn đầu hình thành. Một trong số đó được cho là thiên hà lùn Loki, hiện chỉ còn lại dấu vết trong cấu trúc của thiên hà chúng ta.

Nói cách khác, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể tồn tại “tàn dư” của một thiên hà nằm bên trong Dải Ngân Hà.

Theo trang tin khoa học - công nghệ Futurism, Loki được đặt theo tên vị thần lừa lọc trong thần thoại Bắc Âu. Thiên hà lùn này được cho là đã bị Dải Ngân Hà nuốt chửng từ hàng tỷ năm trước, khi thiên hà của chúng ta vẫn đang trong quá trình mở rộng.

Tiền thân của Loki có thể chứa hàng tỷ ngôi sao. Tuy nhiên, quy mô này vẫn rất nhỏ so với hàng trăm tỷ ngôi sao tạo nên Dải Ngân Hà ngày nay.

Để tìm ra dấu vết của vụ “nuốt chửng” cổ đại, các nhà nghiên cứu đã phân tích 20 ngôi sao nghèo kim loại nằm trên mặt phẳng thiên hà - khu vực tập trung phần lớn các ngôi sao trong Dải Ngân Hà.

Các ngôi sao nghèo kim loại được xem là những thiên thể hình thành từ rất sớm trong lịch sử vũ trụ, nên vẫn lưu giữ “dấu vân tay hóa học” của môi trường nơi chúng ra đời.

“Những khối vật chất sơ khai này đã hợp nhất với nhau trong thời kỳ đầu của vũ trụ, phân tán sao, khí và vật chất tối vào tiền thiên hà đang hình thành”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu suy luận rằng Dải Ngân Hà có thể đã nuốt chửng thiên hà nhỏ hơn trong thời kỳ hoàng kim của nó (Ảnh: wowinside – stock.adobe.com).

Kết quả phân tích cho thấy thành phần hóa học và quỹ đạo chuyển động của 20 ngôi sao này khác biệt đáng kể so với các ngôi sao nghèo kim loại khác trong khu vực.

Những ngôi sao “ngoại lai” này mang dấu vết của các sự kiện vũ trụ dữ dội như siêu tân tinh hay va chạm sao neutron - những hiện tượng tạo ra các nguyên tố nặng trong vũ trụ, theo Daily Galaxy.

Tuy nhiên, các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của sao lùn trắng - tàn dư còn lại sau khi các ngôi sao tương tự Mặt Trời cạn kiệt nhiên liệu.

Do sao lùn trắng cần hàng tỷ năm để hình thành, nhóm nghiên cứu suy đoán rằng 20 ngôi sao nói trên có nguồn gốc từ một thiên hà lùn tồn tại trong thời gian rất ngắn, và Loki là ứng viên phù hợp nhất.

Dẫu vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng số lượng mẫu nghiên cứu hiện còn khá nhỏ. Họ cần thêm dữ liệu để xác nhận chắc chắn sự tồn tại của Loki cũng như tái dựng cấu trúc của thiên hà lùn bí ẩn này.