Ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Vũ Hải Quân sinh ngày 1/8/1974, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông vào Đảng ngày 25/4/2012, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông là Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ công nghệ thông tin.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông hiện là Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ.

Khởi đầu sự nghiệp từ giảng dạy, giai đoạn 1996–2001, ông là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2001 đến năm 2006, ông học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Trento (Italy), đồng thời tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ).

Trở về nước, ông Vũ Hải Quân đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, nổi bật là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab).

Giai đoạn 2012-2017, ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2017, ông giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học.

Trong lĩnh vực chính sách và phát triển khoa học - công nghệ, ông Vũ Hải Quân là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020–2030”, là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/9/2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Hải Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 01), ông Vũ Hải Quân được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Vũ Hải Quân được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026–2031.

Hiện nay, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng Vũ Hải Quân và 4 Thứ trưởng bao gồm: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phạm Đức Long; Lê Xuân Định và Hoàng Minh.

