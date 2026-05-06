Nhật Bản phát triển UAV bằng bìa carton giá rẻ cho mục đích quân sự

UAV từ bìa carton của công ty Air Kamui (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa có buổi gặp mặt với các đại diện của Air Kamui, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Nagoya, chuyên phát triển các loại phương tiện bay không người lái (UAV) bằng bìa carton giá rẻ.

Bộ trưởng Shinjiro Koizumi cho biết Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang sử dụng các loại UAV bằng bìa carton làm mục tiêu huấn luyện tập bắn trên không cho các đơn vị pháo hạm và phòng thủ tên lửa hải quân.

Được thiết kế như những phương tiện bay sử dụng một lần, các loại UAV của Air Kamui được chế tạo bằng bìa carton cho thiết kế nhẹ, chi phí thấp và có thể sản xuất số lượng lớn một cách nhanh chóng.

Ngoài vai trò làm mục tiêu huấn luyện, chất liệu carton cũng giúp các loại UAV này giảm phản xạ sóng radar của các hệ thống phòng không, khiến chúng khó bị phát hiện hơn, do đó hoàn toàn có thể sử dụng cho mục đích trinh sát hoặc tấn công các mục tiêu của đối phương.

Nổi bật trong số các sản phẩm do Air Kamui phát triển là mẫu UAV mang tên AirKamuy 150. Được chế tạo từ bìa carton phủ lớp chống nước, loại UAV này có thể được triển khai nhanh chóng trong vòng 5 phút và có tầm bay xa do thiết kế nhẹ. Chi phí sản xuất của AirKamuy 150 cũng chỉ 2.500 USD, rẻ hơn rất nhiều so với các loại UAV cho mục đích quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã bày tỏ tham vọng đưa Nhật Bản trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sử dụng máy bay không người lái trong quân sự. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã thành lập các văn phòng chuyên trách về máy bay không người lái để thúc đẩy kế hoạch hoạt động và tích hợp UAV vào các lực lượng quân sự.

Những mẫu UAV bằng bìa carton của Air Kamui được cho là đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Bộ trưởng Shinjiro Koizumi.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã hậu thuẫn cho JISDA, công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Tokyo, phát triển mẫu máy bay không người lái mang tên gọi ACM-01 Shiraha.

Ảnh bản dựng thiết kế mẫu UAV bằng gỗ ACM-01 Shiraha của JISDA (Ảnh: JISDA).

ACM-01 Shiraha có khung thân bằng gỗ, được thiết kế hoàn toàn từ các linh kiện có nguồn gốc trong nước, giúp giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nước ngoài. Sản phẩm có mức giá chỉ 450 USD và có thể nhanh chóng được sản xuất số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

Kể từ thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022, các loại máy bay không người lái đã cho thấy vai trò vô cùng quan trọng trên chiến trường hiện đại. Các quốc gia đang tích cực phát triển các mẫu UAV của riêng mình và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ, vật liệu sản xuất UAV từ nước ngoài.