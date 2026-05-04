NASA có kế hoạch đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030

Tháp giải nhiệt của một lò phản ứng hạt nhân dùng không khí và nước để tản nhiệt. Mặt Trăng không có khí quyển và nguồn nước tự nhiên nên một thiết kế tương tự sẽ là vô dụng (Ảnh: 8point3 Photography/Shutterstock).

Mặc dù dự án Artemis II đã thu hút sự chú ý của công chúng và khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng của chương trình Artemis là thiết lập một dấu ấn lâu dài trên Mặt Trăng, bằng cách xây dựng một căn cứ ở cực Nam của Mặt Trăng.

Tuy nhiên, bất kỳ cơ sở nào như vậy cũng sẽ cần năng lượng hạt nhân liên tục để vận hành các hệ thống thiết yếu như hệ thống hỗ trợ sự sống. Cho dù đã cắt giảm ngân sách của NASA, Nhà Trắng vẫn giao cho cơ quan này nhiệm vụ phát triển năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng.

Năng lượng hạt nhân là giải pháp khả thi duy nhất để cung cấp năng lượng cho một căn cứ trên Mặt Trăng, vì những thách thức mà các nguồn nhiên liệu khác đặt ra. Việc liên tục vận chuyển nhiên liệu hóa thạch truyền thống từ Trái Đất là không khả thi, do vấn đề hậu cần và chi phí của một dự án như vậy.

Bên cạnh đó, do bề mặt Mặt Trăng luân phiên giữa hai tuần có ánh sáng mặt trời và hai tuần trong bóng tối, nên năng lượng mặt trời cũng không phù hợp. Ngoài ra, không có gió hay nước chảy trên bề mặt Mặt Trăng để vận hành tua-bin, khiến năng lượng hạt nhân trở thành lựa chọn khả thi duy nhất.

Nhà Trắng chỉ thị cho các cơ quan bắt đầu chế tạo nguyên mẫu các lò phản ứng hạt nhân, có thể được triển khai trên quỹ đạo Mặt Trăng ngay từ năm 2028; các lò phản ứng trên bề mặt Mặt Trăng sẽ được triển khai vào năm 2030.

Dưới đây là cách Washington hình dung về tiến trình này, giúp hiểu rõ hơn về tương lai của NASA trong việc khám phá không gian, bao gồm cả sứ mệnh cuối cùng đến sao Hỏa.

Kế hoạch chi tiết cho năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030

Hình minh họa căn cứ Mặt Trăng trong tương lai: các mô-đun sinh sống dạng vòm nối với nhau bằng các đường ống, đồng thời là nơi làm việc chính của các nhà du hành (Ảnh: NASA).

Để đạt được mục tiêu triển khai năng lượng hạt nhân lên Mặt Trăng cho một căn cứ trên thiên thể này, Nhà Trắng đã xây dựng chương trình mang tên Sáng kiến Quốc gia về Năng lượng Hạt nhân Không gian của Mỹ.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, NASA bắt đầu chế tạo nguyên mẫu các lò phản ứng hạt nhân, với mục tiêu phát triển một lò phản ứng công suất trung bình, phù hợp với bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030.

Trong bản ghi nhớ nêu rõ nhiệm vụ, NASA định nghĩa lò phản ứng công suất trung bình là loại có khả năng tạo ra ít nhất 20kWe (kilowatt điện) “trong ít nhất 3 năm trên quỹ đạo và ít nhất 5 năm trên bề mặt Mặt Trăng”. Đây là số điện đủ để cung cấp cho khoảng 10-15 hộ gia đình trung bình ở Mỹ cùng một lúc.

Đồng thời, bản ghi nhớ khuyến nghị NASA xem xét phát triển các lò phản ứng công suất thấp (1kWe), có thể chia sẻ các thành phần hoặc kinh nghiệm phát triển với các lò phản ứng công suất cao hơn.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình là cung cấp các máy phát điện mạnh hơn, có khả năng tạo ra 100kWe trở lên, đủ điện năng cho 60-90 hộ gia đình trung bình ở Mỹ. Theo bản ghi nhớ, tất cả các lò phản ứng hạt nhân công suất thấp đến trung bình nên được xây dựng, với mục tiêu mở rộng lên mức công suất cao hơn.

Tham vọng hạt nhân dài hạn của NASA

Sáng kiến này được tiết lộ trong một sắc lệnh hành pháp ban hành ngày 18/12/2025, và được chính thức hóa tại một sự kiện vào tháng 4 bởi Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) Michael Kratsios và Giám đốc NASA Jared Isaacman.

Mục tiêu ban đầu là tạo ra các hệ thống đẩy điện hạt nhân (NEP), song song với các lò phản ứng, sẽ được ghép nối với “các phương tiện phóng hiện có hoặc sẽ sẵn sàng vào năm 2029”.

Một phần của chương trình NEP là tái sử dụng Thành phần Năng lượng và Đẩy ban đầu được phát triển cho Gateway - một trạm vũ trụ bị hủy bỏ, dự định bay quanh Mặt Trăng - vào năm 2028.

Hệ thống này sẽ trở thành Lò phản ứng không gian 1 Freedom (SR-1), một hệ thống NEP với lò phản ứng phân hạch 20kWe ở một đầu, cung cấp năng lượng cho các động cơ đẩy ion ở đầu kia.

SR-1 sẽ đưa ba máy bay trực thăng robot lên sao Hỏa, trước khi tiếp tục hành trình sâu hơn vào Hệ Mặt Trời. Các máy bay trực thăng lớp Ingenuity sẽ trinh sát bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm các địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh có người lái trong tương lai, như một phần của dự án mang tên Skyfall.

NASA đã phát hành một “hướng dẫn sử dụng” nêu rõ ba giai đoạn: nghiên cứu, phát triển và triển khai - tất cả đều hướng đến việc xây dựng một căn cứ hoạt động trên Mặt Trăng.

Theo hướng dẫn, căn cứ này sẽ tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu “phát triển, thử nghiệm và chứng minh các công nghệ, khả năng, hệ thống và mô hình hoạt động cần thiết cho các sứ mệnh có người lái trong tương lai lên sao Hỏa”, đồng thời “cung cấp cho các chuyên gia dữ liệu cần thiết để hiểu tác động của các sứ mệnh bay vào vũ trụ kéo dài đối với con người”.