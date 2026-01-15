Mỹ: Nghiên cứu gợi ý nhóm rau củ quả ít tồn dư thuốc trừ sâu nhất

Tổ chức Công tác Môi trường của Mỹ (Environmental Working Group- EWG) vừa công bố báo cáo "Shopper’s Guide to Pesticides in Produce 2025" (tạm dịch: Cẩm nang người tiêu dùng về dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quả năm 2025).

Tài liệu cung cấp danh sách các loại rau quả có và không có nhiều dư lượng thuốc trừ sâu nhất, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra lựa chọn thực phẩm an toàn hơn.

Báo cáo này ra đời trong bối cảnh mối lo ngại về dư lượng thuốc trừ sâu trên nông sản ngày càng gia tăng, dù rau quả vẫn được xem là nền tảng của chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Phân loại "Clean Fifteen" và "Dirty Dozen"

Theo EWG, gần 60% mẫu rau quả trong nhóm "Clean Fifteen" (15 loại sạch nhất) không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu sau khi đã được rửa và sơ chế theo quy trình tiêu chuẩn.

Đây là nhóm các loại rau quả có mức phơi nhiễm thuốc trừ sâu thấp nhất trong số 47 loại nông sản được phân tích.

Gần 60% mẫu trong nhóm "Clean Fifteen" không phát hiện tồn dư hóa chất, trong khi nhiều loại rau quả quen thuộc khác vẫn ghi nhận mức phơi nhiễm cao (Ảnh: Getty).

Ngược lại, gần như toàn bộ các mẫu thuộc nhóm "Dirty Dozen" (12 loại bẩn nhất) vẫn ghi nhận tồn dư thuốc trừ sâu. EWG cho biết, hơn 95% rau quả trồng theo phương thức thông thường trong nhóm này chứa ít nhất một loại hóa chất bảo vệ thực vật.

Tổng thể, phân tích của EWG chỉ ra rằng hơn 75% rau quả không hữu cơ tại Mỹ có dư lượng thuốc trừ sâu, ngay cả sau khi đã được rửa và làm sạch trước khi xét nghiệm.

Yếu tố độc tính được đưa vào xếp hạng

Điểm mới đáng chú ý của báo cáo năm nay là EWG đã cập nhật phương pháp xếp hạng, lần đầu tiên đưa yếu tố độc tính của các hoạt chất thuốc trừ sâu vào đánh giá.

Bên cạnh số lượng và hàm lượng thuốc trừ sâu phát hiện, nhóm nghiên cứu còn dựa trên các nghiên cứu khoa học về khả năng gây hại đối với sức khỏe.

EWG giải thích, không phải mọi loại dư lượng đều có mức độ nguy hiểm như nhau. Một loại nông sản có thể chỉ chứa lượng nhỏ thuốc trừ sâu, nhưng nếu đó là những hoạt chất có độc tính cao, nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng vẫn cần được cân nhắc.

Phương pháp đánh giá mới này đã được công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Hygiene and Environmental Health vào cuối năm 2025.

Danh sách 15 loại rau quả ít thuốc trừ sâu nhất năm 2025

Danh sách 15 loại rau củ quả ít ngậm thuốc sâu nhất (Ảnh: Getty).

Theo phân tích mới nhất của EWG, 15 loại rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất bao gồm:

Dứa

Ngô ngọt (tươi và đông lạnh)

Bơ

Đu đủ

Hành tây

Đậu Hà Lan (đông lạnh)

Măng tây

Bắp cải

Dưa hấu

Súp lơ

Chuối

Xoài

Cà rốt

Nấm

Kiwi

EWG khuyến nghị thực phẩm hữu cơ là lựa chọn tốt khi có điều kiện, bởi nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm hữu cơ giúp giảm phơi nhiễm thuốc trừ sâu tổng hợp. Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả rau quả trồng theo phương thức thông thường đều tiềm ẩn nguy cơ cao.

Việc rửa sạch rau quả tại nhà vẫn giúp giảm đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu, dù không thể loại bỏ hoàn toàn. Các dữ liệu cho thấy rau quả không được rửa luôn có mức tồn dư hóa chất cao hơn so với rau quả đã được làm sạch.

Trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn chưa ăn đủ lượng rau quả theo khuyến nghị dinh dưỡng, danh sách "Clean Fifteen" được xem là công cụ tham khảo hữu ích, giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm hợp lý hơn, cân bằng giữa lợi ích sức khỏe, mức độ an toàn và khả năng chi trả.

Cần lưu ý, chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nhấn mạnh, danh sách “Clean Fifteen” của EWG chỉ mang tính tham khảo, không phải là khuyến cáo y tế hay tiêu chuẩn pháp lý về mức độ an toàn của thực phẩm.

Kết quả phân tích được xây dựng dựa trên dữ liệu giám sát nông sản tại Mỹ, phản ánh điều kiện canh tác, khí hậu, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật và quy trình quản lý của quốc gia này. Do đó, không thể suy rộng trực tiếp để đánh giá mức độ an toàn của rau quả tại các quốc gia khác.

Các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới đều thống nhất rằng, lợi ích sức khỏe của việc ăn đủ rau quả vượt trội so với nguy cơ tiềm ẩn từ dư lượng thuốc trừ sâu, đặc biệt khi người tiêu dùng thực hiện đúng các biện pháp sơ chế như rửa kỹ, gọt vỏ, nấu chín khi cần thiết.

Vì vậy, danh sách của EWG nên được xem như một công cụ hỗ trợ lựa chọn thực phẩm, giúp người tiêu dùng cân nhắc trong điều kiện kinh tế cho phép, thay vì là căn cứ để loại bỏ hoặc e ngại một cách tuyệt đối các loại rau quả trồng theo phương thức thông thường.