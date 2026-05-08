Mỹ công bố tài liệu cuộc chạm trán của máy bay với vật thể không xác định

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 8/5 vừa đưa ra thông tin về một loạt tài liệu, hình ảnh và video gốc “chưa từng được công bố trước đây” liên quan đến Hiện tượng dị thường chưa xác định (Unidentified Anomalous Phenomena-UAP).

Đợt công bố này nằm trong chương trình PURSUE (Hệ thống giải mật và báo cáo của Tổng thống về các cuộc chạm trán UAP) do Tổng thống Donald Trump triển khai.

Hàng chục tệp PDF, hình ảnh và video gốc đang được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chúng bao gồm các tài liệu từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), quân đội Hoa Kỳ và thậm chí cả hình ảnh từ các sứ mệnh Apollo của NASA.

Những hình ảnh đầu tiên được công bố sẽ là phần mở đầu của chuỗi đợt giải mật tiếp theo. Các tài liệu này cho thấy những vật thể có hình dạng bất thường xuất hiện trong các bức ảnh chụp ở sứ mệnh Apollo 12 và Apollo 17.

Một bức ảnh được chụp từ bề mặt Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 17 ghi lại hình ảnh ba chấm nhỏ xuất hiện trên bầu trời (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bản ghi liên lạc giữa các thành viên điều hành Apollo 17, cũng được công bố trong đợt này, cho thấy cuộc trao đổi về hiện tượng chưa xác định:

“Chúng tôi đang thấy một vài vật thể hoặc mảnh vỡ rất sáng trôi ngang qua khi tàu thực hiện thao tác”, một người điều hành nói với trung tâm chỉ huy.

“Roger, đã rõ”, trung tâm đáp lại.

“Một loạt vật thể lớn đang xuất hiện ngoài cửa sổ phía dưới, rất sáng. Trông giống ngày 4/7 (ngày Quốc khánh Mỹ) ngoài cửa sổ của Ron”, một thành viên khác nói thêm.

“Đúng vậy. Giờ có thể nhìn thấy hình dạng của chúng. Chúng là những mảnh vỡ góc cạnh và đang xoay tròn”, người đầu tiên nói.

Hai bức ảnh khác do FBI cung cấp cho thấy các vật thể bay chưa xác định xuất hiện cùng máy bay quân sự Mỹ trong đêm giao thừa năm 1999.

FBI công bố hình ảnh 2 chấm đen được cho là UAP (Ảnh: Cục Điều tra Liên bang Mỹ)

Hồi tháng 2, ông Trump đăng trên Truth Social rằng ông sẽ giải mật các tài liệu liên quan đến UFO và sự sống ngoài hành tinh.

“Dựa trên sự quan tâm rất lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan bắt đầu quá trình xác định và công bố các tài liệu của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài hành tinh, hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), vật thể bay chưa xác định (UFO) và tất cả thông tin liên quan tới những vấn đề cực kỳ phức tạp nhưng rất thú vị và quan trọng này”, ông viết.

Từ lâu, các tài liệu liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định ngoài không gian đã luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Theo giới chức Mỹ, đợt giải mật và công bố tài liệu ở quy mô chưa từng có này nhằm tăng cường tính minh bạch với công chúng về các hiện tượng dị thường chưa xác định.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng những bộ óc xuất sắc cùng các công cụ khoa học tiên tiến nhất để theo đuổi dữ liệu và chia sẻ những gì chúng tôi khám phá được. Chúng tôi sẽ luôn thẳng thắn về những gì đã biết, những gì chưa thể lý giải và những điều vẫn còn đang chờ được khám phá".