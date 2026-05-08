Mất ngủ: Kẻ thù của não bộ, có thể gây tổn thương tương tự Alzheimer

Tác động sâu rộng của thiếu ngủ

Sau khi rà soát hàng loạt công trình khoa học trong 25 năm qua, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận đáng báo động: ngay cả một đêm mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc cũng đủ để gây ra hàng loạt vấn đề.

Cụ thể, thiếu ngủ làm suy yếu kết nối giữa các tế bào thần kinh, kích hoạt phản ứng viêm ảnh hưởng đến trí nhớ, thúc đẩy sự tích tụ độc tố và giảm khả năng hình thành tế bào não mới.

Những thay đổi này được các nhà khoa học nhận định là có nhiều điểm tương đồng với bệnh thoái hóa thần kinh Alzheimer - căn bệnh đặc trưng bởi suy giảm trí nhớ tiến triển, rối loạn cảm xúc và giảm khả năng nhận thức ở người cao tuổi.

Các nhà khoa học chỉ ra chỉ một đêm ngủ không sâu giấc cũng gây ra ảnh hưởng tương tự bệnh Alzheimer (Ảnh: Getty).

Hồi hải mã và vai trò của giấc ngủ

Nghiên cứu tập trung vào vùng hồi hải mã (hippocampus) của não bộ, khu vực đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn. Các nhà khoa học đã tìm kiếm dữ liệu từ năm 2000 đến 2025 liên quan đến "thiếu ngủ", "cải thiện trí nhớ" và hồi hải mã.

Kết quả cho thấy, giấc ngủ là thời điểm não bộ chủ động củng cố và lưu giữ ký ức. Khi thiếu ngủ, hồi hải mã hoạt động kém hiệu quả, làm suy yếu liên kết thần kinh và khiến các chất thải độc hại tích tụ.

Chỉ một đêm ngủ kém cũng có thể khởi phát quá trình suy giảm này, dẫn đến suy giảm trí nhớ, khó lưu trữ ký ức và gia tăng các protein độc hại beta-amyloid cùng tau - hai loại protein tích tụ với số lượng lớn trong não bệnh nhân Alzheimer.

Mất ngủ khiến hồi hải mã (hippocampus) hoạt động kém hiệu quả và gia tăng các protein bất thường tương tự với loại protein tích tụ với số lượng lớn trong não bệnh nhân Alzheimer (Ảnh minh họa: Getty).

Khác biệt quan trọng và giải pháp

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng tổn thương do thiếu ngủ gây ra khác biệt cơ bản so với Alzheimer. Trong khi Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh không thể chữa khỏi và tiến triển nặng hơn theo thời gian, các vấn đề do thiếu ngủ thường chỉ mang tính tạm thời và có thể phục hồi nếu cải thiện thói quen ngủ nghỉ.

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị người trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi cần ngủ từ 7-9 giờ mỗi ngày, trẻ nhỏ cần thời gian ngủ dài hơn. Việc thức trắng đêm để học tập hay làm việc không giúp cải thiện trí nhớ hay sự minh mẫn, mà ngược lại, còn gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, tăng nguy cơ ký ức sai lệch và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ và phục hồi não bộ, các nhà khoa học đưa ra một số lời khuyên: duy trì lịch ngủ đều đặn, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, giữ phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh.

Ngoài ra, giấc ngủ ngắn từ 10-30 phút vào ban ngày cũng có thể giúp phục hồi trí nhớ, sự tập trung và tâm trạng sau một đêm thiếu ngủ.