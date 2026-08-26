Kính viễn vọng không gian của NASA sắp rơi, có gây nguy hiểm cho mặt đất?

Kế hoạch giải cứu kính thiên văn của NASA bị thất bại

Kính viễn vọng không gian Swift được phóng lên quỹ đạo Trái Đất vào ngày 20/11/2004. Đây không chỉ là một vệ tinh đơn thuần, mà là công cụ đa năng trong lĩnh vực vật lý thiên văn, chuyên phát hiện và nghiên cứu các vụ nổ tia gamma, những vụ nổ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ.

Sau gần 22 năm hoạt động, quỹ đạo của kính viễn vọng không gian Swift đã bị suy giảm đáng kể vì sự gia tăng của lực cản khí quyển và tác động từ các cơn bão Mặt Trời, khiến độ cao của kính giảm từ 600 km xuống còn 400 km.

Do không được tích hợp động cơ đẩy, kính thiên văn Swift sẽ tái nhập bầu khí quyển Trái Đất vào mùa thu năm nay và sẽ rơi tự do xuống mặt đất.

Kính viễn vọng không gian Swift được NASA phóng lên quỹ đạo từ năm 2004 (Ảnh minh họa: NASA).

Vào tháng 7 vừa qua, NASA đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu kính thiên văn Swift, khi phóng một vệ tinh robot có tên LINK lên quỹ đạo. Vệ tinh có giá 30 triệu USD này được trang bị các cánh tay robot để ôm lấy kính thiên văn Swift, sau đó kích hoạt động cơ đẩy để đưa Swift trở lại quỹ đạo ban đầu ở độ cao 600 km.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi phóng lên quỹ đạo, LINK đã gặp sự cố khi một số bộ phận không thể hoạt động như dự kiến. Các nhà khoa học đã cố gắng kích hoạt lại hệ thống của LINK cũng như cập nhật phần mềm, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Mới đây, NASA thông báo kế hoạch giải cứu kính thiên văn không gian Swift đã thất bại, do vệ tinh LINK đã xoay liên tục đến mức mất kiểm soát. NASA cũng từ bỏ ý định giải cứu Swift, đồng nghĩa với việc kính thiên văn này sẽ rơi tự do trở lại Trái Đất.

Kính viễn vọng ghi được khoảnh khắc LINK “bắt hụt” Swift trong không gian (Video: SAC).

Kính thiên văn không gian Swift có gây nguy hiểm khi rơi trở lại mặt đất?

Kính thiên văn không gian Swift có chiều cao 5,6 mét, nặng 1,4 tấn, sải cánh khi mở các tấm pin mặt trời khoảng 5,4 mét.

Các nhà khoa học NASA dự kiến kính thiên văn không gian Swift sẽ rơi trở lại mặt đất vào tháng 10 tới. Toàn bộ kính sẽ bị đốt cháy trong quá trình lao qua khí quyển, do vậy sẽ không có khả năng gây nguy hiểm cho những người sống dưới đất.

Hầu hết các vệ tinh sẽ bị đốt cháy hoàn toàn sau khi lao qua bầu khí quyển (Ảnh minh họa: GMN).

Trên thực tế, việc các vệ tinh không được trang bị động cơ đẩy và hoạt động ở Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (từ độ cao 160 km đến 2.000 km so với mực nước biển) rơi trở lại mặt đất sau một thời gian hoạt động là điều hoàn toàn bình thường. Những vệ tinh này được thiết kế để bị đốt cháy hoàn toàn khi lao qua bầu khí quyển, giúp đảm bảo an toàn cho những người sống bên dưới mặt đất.

Tuy nhiên, có một số ít trường hợp các vệ tinh không bị đốt cháy hoàn toàn và sinh ra nhiều mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Đây thường là những vệ tinh có kích thước lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết xác suất để các mảnh vỡ này gây ra thương vong cho người trên mặt đất là dưới 1/10.000 (tức 0,01%).