Kinh doanh có trách nhiệm tăng sức cạnh tranh lĩnh vực khoa học công nghệ

Kinh doanh có trách nhiệm không chỉ là tuân thủ pháp luật

Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ diễn ra sáng 20/8 tại Hà Nội, do Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận định RBP ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Việc thực hành tốt các nguyên tắc này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng quy định pháp luật mà còn góp phần củng cố uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu này càng đáng chú ý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng của phát triển.

Doanh nghiệp vì vậy không thể chỉ tập trung vào tốc độ đổi mới mà cần đồng thời quan tâm tới đạo đức nghề nghiệp, quản trị minh bạch, trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: Dân trí).

Một trong những cơ sở chính sách quan trọng là Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027.

Chương trình đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức và năng lực thực thi, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững.

Từ góc độ quản lý, bà Trang cho rằng RBP trước hết phải trở thành một phần trong tư duy quản trị của doanh nghiệp, được tích hợp từ xây dựng chiến lược, quản lý nhân sự đến bảo vệ môi trường và quyền lợi khách hàng.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật, tuân thủ các quy định liên quan đến khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Đây được xem là giải pháp để hạn chế rủi ro pháp lý và tăng niềm tin của thị trường.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần được coi là nền tảng để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn và tạo lợi thế cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Bốn nhóm trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ

Đưa ra các phân tích sâu về RBP, TS Nguyễn Tiến Đạt, giảng viên Khoa Luật - Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) cho rằng kinh doanh có trách nhiệm là cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành hoạt động theo hướng bền vững, có đạo đức và ý thức xã hội.

Khái niệm này không đồng nghĩa với các hoạt động từ thiện hay trách nhiệm xã hội theo cách hiểu truyền thống.

Thay vào đó, yếu tố trách nhiệm cần xuất hiện trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, từ quá trình ra quyết định, quản trị nhân sự, sử dụng công nghệ đến cách ứng xử với khách hàng, đối tác, cộng đồng và các đơn vị trong chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp triển khai thực hành kinh doanh có trách nhiệm cần triển khai các hành động cụ thể trong đạo đức, môi trường, xã hội và quản trị (Ảnh: Minh Nhật).

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, TS Nguyễn Tiến Đạt chia RBP thành 4 nhóm trách nhiệm chính gồm đạo đức, môi trường, xã hội và quản trị.

Ở khía cạnh đạo đức, doanh nghiệp cần bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học, sử dụng thành quả khoa học và công nghệ một cách có trách nhiệm, phòng ngừa nguy cơ lạm dụng công nghệ và tuân thủ các chuẩn mực trong nghiên cứu.

Trách nhiệm về môi trường gắn với giảm phát thải, phát triển, ứng dụng công nghệ xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan.

Với trách nhiệm xã hội, khoa học và công nghệ cần hướng tới phục vụ cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và góp phần xử lý các vấn đề xã hội.

Trong khi đó, trách nhiệm quản trị đặt ra yêu cầu về minh bạch dữ liệu, quản trị rủi ro công nghệ, kiểm nghiệm giải pháp trước khi triển khai và kiểm soát quá trình phát triển, sử dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Theo chuyên gia, yêu cầu đối với doanh nghiệp cũng đang thay đổi nhanh cùng hệ thống pháp luật. Đây cũng là xu hướng quốc tế khi thực hành RBP từ việc “tự nguyện” chuyển sang các yêu cầu có tính “bắt buộc”.

Doanh nghiệp cần đưa ra các mục tiêu, hành động cụ thể về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp; quan tâm đến các vấn đề giảm phát thải, kinh tế toàn hoàn, quyền lợi của người lao động, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro công nghệ.