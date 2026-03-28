Kho báu 4.000 loài cây dược liệu Việt trước cơ hội vươn ra thế giới

Hơn 120 chuyên gia từ 14 quốc gia tham dự hội thảo quốc tế lần 2 về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên (MPNP2026), tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, tỉnh Gia Lai).

Hội thảo ngày 26/3 vừa qua do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp ICISE và Chi hội Công nghệ sinh học châu Á tại Việt Nam tổ chức, trở thành diễn đàn học thuật quy mô lớn về cây dược liệu trong bối cảnh nhu cầu sản phẩm tự nhiên toàn cầu tăng mạnh.

PGS-TS Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, phát biểu (Ảnh: Trung tâm ICISE).

Các chuyên gia tập trung thảo luận những chiến lược then chốt nhằm bảo tồn và phát triển cây dược liệu, từ quy hoạch vùng trồng, chuẩn hóa nguồn giống đến xây dựng chuỗi giá trị gắn với thị trường.

Tại hội thảo, gần 90 báo cáo khoa học được trình bày, trải rộng từ nông học, sinh học phân tử đến công nghệ chiết xuất hoạt chất quý. Các nghiên cứu này hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng, dược phẩm và y tế, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây dược liệu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 80% dân số toàn cầu vẫn sử dụng cây dược liệu trong chăm sóc sức khỏe. Xu hướng quay về với các liệu pháp tự nhiên đang mở ra dư địa lớn cho ngành dược liệu.

Việt Nam có khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó gần 4.000 loài được sử dụng làm cây dược liệu, thuộc nhóm quốc gia giàu tài nguyên dược liệu hàng đầu thế giới. Nguồn tài nguyên này, kết hợp với tri thức bản địa của 54 dân tộc, tạo lợi thế đặc biệt để phát triển ngành theo hướng bền vững, giá trị cao.

Hội thảo quốc tế lần thứ hai về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên, quy tụ hơn 120 chuyên gia đến từ 14 quốc gia (Ảnh: Trung tâm ICISE).

Tuy nhiên, nhiều thách thức đang đặt ra như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và khai thác thiếu kiểm soát. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn, nhân giống và phát triển sản phẩm từ cây dược liệu là giải pháp then chốt.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Oanh (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh cần gắn nghiên cứu với doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và mở rộng mạng lưới quốc tế. Bà cũng cho rằng đây là con đường quan trọng để cây dược liệu Việt Nam từng bước tiếp cận thị trường toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, hội thảo tập trung vào các hướng nghiên cứu thiết thực, từ sinh học cây dược liệu, công nghệ sinh học đến phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Sự kiện cũng thúc đẩy hợp tác công - tư, nâng cao giá trị tài nguyên cây dược liệu địa phương, hướng tới phát triển bền vững.

Cũng theo ông Hà, điểm nhấn của MPNP2026 là việc tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, mở ra hướng kết hợp giữa khoa học và du lịch cho ngành cây dược liệu.

Mô hình này góp phần quảng bá thiên nhiên, con người Gia Lai, đồng thời tôn vinh tri thức bản địa trong sử dụng dược liệu. Đây cũng là cơ hội phát triển du lịch chữa lành, gắn với tham quan các vùng trồng dược liệu bền vững.