Hãng hàng không đầu tiên dùng robot hình người vận chuyển hành lý

Những nhân viên vận chuyển hành lý nổi tiếng chăm chỉ và cẩn thận tại các sân bay của Nhật Bản sẽ có thêm những đồng nghiệp mới, là những robot hình người.

Bắt đầu từ tháng 5 này, hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines sẽ triển khai thử nghiệm hàng loạt robot hình người để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa. Các robot hình người này sẽ di chuyển hàng hóa và hành lý của khách từ xe chở lên băng chuyền để đưa lên khoang hàng hóa của máy bay.

Quá trình thử nghiệm sẽ được thực hiện tại sân bay Haneda (Tokyo), sân bay có lượng hành khách đông nhất tại Nhật Bản, kéo dài đến năm 2028. Japan Airlines sau đó sẽ đánh giá tính hiệu quả công việc của robot hình người trước khi triển khai rộng rãi ra các sân bay khác tại Nhật Bản.

Một robot hình người đang đẩy thùng hàng hóa lên băng chuyền máy bay tại sân bay Haneda, Tokyo (Ảnh: Kyodo News).

Ông Yoshiteru Suzuki, Chủ tịch bộ phận dịch vụ mặt đất của Japan Airlines, cho biết việc triển khai robot hình người sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho con người, trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Nhật Bản ngày một tăng và tình trạng thiếu hụt lao động tại quốc gia này ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông Suzuki cũng nhấn mạnh rằng những nhiệm vụ quan trọng, như quản lý an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, vẫn sẽ do con người đảm nhận.

Theo ước tính, Nhật Bản sẽ cần hơn 6,5 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040 để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, trong bối cảnh lực lượng lao động trong nước ngày càng thu hẹp do tình trạng dân số già và dân số ngày càng suy giảm.

Tuy nhiên, việc nhập cư người lao động nước ngoài cũng gây nên nhiều áp lực về an ninh, chính trị tại Nhật Bản, buộc các doanh nghiệp tại quốc gia này tính đến phương án sử dụng robot để làm nhiều công việc thay con người.

Ngoài công việc vận chuyển hàng hóa, Japan Airlines còn dự định sử dụng robot hình người cho những công việc khác như vệ sinh khoang hành khách trên máy bay, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục…

Loại robot hình người mà Japan Airlines sử dụng là G1, do công ty Unitree Robotics (Trung Quốc) phát triển và sản xuất.

Đây là mẫu robot hình người có kích thước nhỏ gọn, cao khoảng 1,32 m và nặng khoảng 35 kg. Robot được trang bị pin có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ, nhưng robot có thể thay pin để tiếp tục hoạt động, thay vì phải dừng hoàn toàn công việc để chờ sạc pin.

Robot G1 nổi tiếng với khả năng chuyển động linh hoạt, tránh các chướng ngại vật nhờ hệ thống cảm biến 3D LiDAR và camera đo độ sâu để ghi nhận môi trường xung quanh. Robot có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp như bê vác vật nặng, chạy, nhảy… G1 cũng được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo, cho phép tự học hỏi những tác vụ mới trong môi trường thực tế.

Robot G1 được các chuyên gia đánh giá là mẫu robot hình người thương mại tốt nhất hiện nay, có khả năng triển khai cho nhiều công việc thực tế trong cuộc sống.

Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc trong ngành công nghiệp robot, chủ yếu nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực robot và tự động hóa của chính phủ nước này.

Chính phủ Trung Quốc đã có những chính sách hỗ trợ, với các quỹ đầu tư trị giá hàng tỷ USD và chính sách ưu đãi cho các công ty khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và robot.

Các chuyên gia phân tích thị trường đánh giá Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát triển robot hình người, đồng thời dự đoán Trung Quốc sẽ kiểm soát gần 1/3 thị trường robot hình người trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của robot hình người và cuộc cách mạng tự động hóa đang gây ra nhiều lo ngại tại chính Trung Quốc, khi nhiều người lo sợ rằng tình trạng thất nghiệp sẽ tăng cao do robot làm thay công việc của con người.

Theo Báo cáo Tương lai Việc làm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, các chuyên gia dự đoán 23% người lao động sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong những năm tới. Báo cáo cũng cho biết những tiến bộ trong công nghệ và số hóa đang dần dẫn đến sự suy thoái của thị trường lao động tại Trung Quốc, quốc gia vốn được xem là "công xưởng của thế giới".