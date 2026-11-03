UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND về triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ tập trung quản lý nguồn gốc thịt gia súc, gia cầm, trong đó ưu tiên thịt lợn, nhằm kiểm soát quá trình lưu thông thực phẩm từ khâu giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ.

Việc triển khai hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất, giúp cơ quan chức năng giám sát, phát hiện rủi ro, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Thí điểm tại 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể

Hà Nội thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm ngay tại chợ (Ảnh minh họa: Thu Thảo).

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội dự kiến lựa chọn ít nhất 2 chuỗi cung ứng thực phẩm hoàn chỉnh để triển khai thí điểm.

Các chuỗi này bao gồm 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể.

Đáng chú ý, trong số 20 điểm bán được lựa chọn, ít nhất 10 điểm là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ. Thành phố cũng sẽ lựa chọn 3-5 xã, phường có các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng để tổ chức triển khai.

Hệ thống được thiết kế với các thao tác đơn giản, có thể sử dụng trên điện thoại di động hoặc trình duyệt web. Các hộ kinh doanh sau khi được hướng dẫn có thể thực hiện việc tiếp nhận, tách và giao lô hàng.

Đối với người tiêu dùng, Hà Nội ưu tiên tích hợp chức năng tra cứu nguồn gốc thực phẩm trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử, thay vì yêu cầu cài đặt thêm một ứng dụng riêng.

Thông tin về nguồn gốc, hồ sơ liên quan, quá trình giết mổ, vận chuyển và phân phối sẽ được ghi nhận theo từng lô hàng, phục vụ việc tra cứu, đối chiếu và kiểm tra khi cần thiết.

Để giảm khó khăn cho các cơ sở tham gia, thành phố không bắt buộc cung cấp nhật ký chăn nuôi chi tiết hằng ngày trong giai đoạn thí điểm. Các cơ sở chỉ cần ghi nhận thông tin định danh và mã lô xuất bán hoặc đầu vào khâu giết mổ.

Đối với thực phẩm có nguồn cung từ ngoài Hà Nội, việc xác định nguồn gốc được thực hiện thông qua hồ sơ hợp lệ, không phải chờ kết nối dữ liệu liên tỉnh.

Hệ thống cũng được định hướng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng truy xuất nguồn gốc hiện có như check.hanoi.gov.vn, HanoiCheck và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Có thể tạm khóa mã QR khi phát hiện thực phẩm nguy cơ mất an toàn

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là thử nghiệm quy trình xử lý khẩn cấp khi phát hiện thực phẩm có nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, khi phát hiện lô hàng có rủi ro hoặc xảy ra sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành có thể kích hoạt lệnh "Tạm dừng lưu thông hoặc tạm khóa mã QR lô hàng" trên hệ thống.

Chức năng này nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng xác định những cơ sở đã tiếp nhận, phân phối sản phẩm liên quan, từ đó phục vụ công tác khoanh vùng, truy xuất và thu hồi thực phẩm.

Trong quá trình vận hành, hệ thống sẽ thực hiện đối soát dữ liệu hằng ngày để phát hiện các trường hợp lô hàng thiếu hồ sơ, sai lệch số lượng hoặc sử dụng mã không đúng quy định.

Các cơ sở tham gia phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được nhập lên hệ thống. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, kiểm tra theo thẩm quyền.

Để bảo đảm khả năng triển khai thực tế, thành phố yêu cầu tổ chức tập huấn trực tiếp cho các cơ sở theo ca sản xuất, bao gồm cả ca đêm và rạng sáng. Các đơn vị được hỗ trợ thiết lập tài khoản, biểu mẫu và kết nối dữ liệu.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai hệ thống.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kế hoạch được ban hành, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát hiện trạng và chốt danh sách cơ sở tham gia thí điểm.

Việc xây dựng và tích hợp hệ thống phải hoàn thành trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch. Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày, dự kiến tổng kết, đánh giá trong tháng 11.

Kết quả triển khai sẽ được đánh giá dựa trên độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi sản phẩm và chi phí vận hành.

Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy trình quản lý, vận hành và xem xét mở rộng hệ thống sang các nhóm thực phẩm khác.