Hà Nội tăng tốc xây dựng đô thị thông minh bằng dữ liệu số

Vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, thời gian qua Hà Nội đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số. Một số lĩnh vực như dữ liệu số, hạ tầng số, thể chế và đổi mới sáng tạo bước đầu đã xác định được mục tiêu, phạm vi triển khai và sản phẩm đầu ra.

Chuyển từ quản lý đầu việc sang quản trị bằng dữ liệu

Một trong những định hướng lớn được thành phố nhấn mạnh là chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo đầu việc sang quản trị bằng dữ liệu, sản phẩm và hiệu quả thực chất.

Dữ liệu sẽ trở thành nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số, xã hội số cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số (Ảnh: Nhật Nam).

Các nhiệm vụ được yêu cầu triển khai theo nguyên tắc “rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm đầu ra”, đồng thời phải có khả năng đo đếm, kiểm chứng hiệu quả cụ thể.

Thành phố cũng giao nghiên cứu xây dựng hệ thống báo cáo số dùng chung cho 4 trục quản lý, kết nối với hệ thống Trung ương nhằm giảm tình trạng báo cáo trùng lặp, nhập liệu nhiều lần và xử lý thủ công.

Hệ thống này dự kiến sẽ được thí điểm ngay trong tháng 6 đối với các nội dung đủ điều kiện.

Đáng chú ý, Hà Nội đang nghiên cứu triển khai phần mềm văn phòng có bản quyền cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị thành phố.

Theo đánh giá, đây là bước đi nhằm xây dựng môi trường làm việc số đồng bộ, chuyên nghiệp và an toàn hơn trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Ưu tiên làm sạch dữ liệu đất đai và hạ tầng

Trong lĩnh vực dữ liệu số, Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và dùng chung trên toàn hệ thống.

Các nhóm dữ liệu trọng yếu như quy hoạch, đầu tư, tài chính ngân sách, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật sẽ được ưu tiên làm sạch, gắn nhãn dữ liệu và xây dựng API để tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Đối với lĩnh vực đất đai, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai trước ngày 30/6/2026.

Tiến độ sẽ được phân rã theo từng tuần, từng địa bàn và từng nhóm dữ liệu cụ thể nhằm đẩy nhanh việc xử lý.

Song song với đó, Hà Nội cũng đang xây dựng Đề án “Sổ đỏ trao tay”, tập trung rà soát quy trình, điều kiện pháp lý và liên thông dữ liệu để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Rà soát 30 bài toán lớn của Thủ đô

Ngoài hạ tầng dữ liệu, Hà Nội cũng yêu cầu rà soát 30 bài toán lớn của thành phố để lựa chọn các nhiệm vụ cấp bách, có tác động lớn và có khả năng tạo ra sản phẩm ứng dụng ngay trong năm 2026.

Các lĩnh vực được ưu tiên không chỉ bao gồm công nghệ, quản trị đô thị mà còn mở rộng sang văn hóa, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm sáng tạo gắn với lịch sử, di sản Hà Nội.

Theo định hướng của thành phố, việc đặt hàng các bài toán thực tiễn sẽ theo hướng mở, không giới hạn trong các trường đại học hay viện nghiên cứu tại Hà Nội mà huy động cả doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia.

Hà Nội cũng nghiên cứu triển khai một số cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ chiến lược, gắn với các bài toán thực tế của thành phố.

Theo giới chuyên gia, việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển bằng dữ liệu và công nghệ sẽ là bước quan trọng để Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đồng bộ và có khả năng dự báo dài hạn.