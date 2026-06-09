Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số cùng các thành phố ASEAN

Tăng cường kết nối các đô thị ASEAN

Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại phiên khai mạc Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026. Hội nghị diễn ra ngày 8/6 tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Minh Nhật).

Theo ông Vũ Đại Thắng, ASEAN đang là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã đưa các thành phố trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và kết nối khu vực.

Đồng thời, các đô thị cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chung như biến đổi khí hậu, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

“Với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết”, Hội nghị lần này là diễn đàn để các đô thị cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sáng kiến và xây dựng các mô hình hợp tác mới nhằm giải quyết những thách thức chung, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số”, ông Thắng khẳng định.

Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (Ảnh: Minh Nhật).

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người. Người dân phải là trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách phát triển đô thị. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các thành phố ASEAN cùng chia sẻ và hướng tới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính các thành phố nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới.

Không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực. Vì vậy, việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực”, ông Thắng nhấn mạnh.

Người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Chia sẻ tại Hội nghị về vấn đề “Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm - Tầm nhìn chung của các đô thị ASEAN”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu thực tế, đến đến năm 2030, hơn 405 triệu người, tương đương gần 56% dân số ASEAN, sẽ sinh sống ở các thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (Ảnh: Minh Nhật).

Phần lớn trong số họ bước vào đời sống đô thị với một chiếc điện thoại thông minh. Kỷ nguyên số không còn là điều chúng ta chờ đón. Nó đang diễn ra, ngay lúc này.

Vì vậy, theo ông Dũng, chúng ta không cần bàn về việc có chuyển đổi số hay không. Mà câu hỏi thực sự là: chúng ta đang chuyển đổi số vì điều gì, và vì ai?

Nêu câu chuyện của Hà Nội, ông Dũng chỉ rõ, chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi những tiến bộ của công nghệ được chuyển hóa thành sự an tâm, niềm tin và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày của người dân.

Người dân hạnh phúc hơn chính là thước đo sâu nhất của chuyển đổi số; và khi người dân được tin tưởng, được bảo vệ, được lắng nghe và được thụ hưởng công bằng các cơ hội phát triển, họ cũng trở thành chủ thể tích cực thúc đẩy chuyển đổi số.

Chúng ta không thể để đô thị giàu lên về vật chất và công nghệ nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Nếu quên điểm xuất phát ấy, chuyển đổi số có thể vô tình tạo thêm khoảng cách với những người còn ở nhóm yếu thế.

“Chúng tôi đang cố gắng trả lời câu hỏi này theo cách của mình. Nguyên tắc chúng tôi theo đuổi chỉ có một: lấy người dân làm trung tâm.

Nghe đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một sự thay đổi tư duy thực sự. Thay vì hỏi "chúng ta làm được gì với công nghệ này?", chúng tôi bắt đầu bằng: "người dân đang cần gì, và công nghệ có thể giúp ở đâu?", ông Dũng nhấn mạnh.

Bài học hệ sinh thái số phục vụ người dân của Hà Nội

Trên tinh thần đó, Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ sinh thái số phục vụ người dân, lấy công nghệ làm công cụ nâng cao chất lượng quản trị và đời sống đô thị.

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, thành phố thúc đẩy kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ công chất lượng, đồng thời từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao để hỗ trợ chẩn đoán, giảng dạy và quản lý.

Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng những phiên thảo luận tại hội nghị sẽ mang lại nhiều sáng kiến thiết thực về quản trị đô thị thông minh (Ảnh: Minh Nhật).

Ở các lĩnh vực giao thông, năng lượng và môi trường, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được định hướng phục vụ mục tiêu điều tiết lưu lượng, giảm lãng phí, tiết kiệm thời gian đi lại và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, ứng dụng iHanoi đang trở thành một kênh kết nối trực tiếp. Những phản ánh về một điểm úng ngập, một khu vực ô nhiễm không khí hay một vướng mắc trong khu dân cư có thể được gửi đi nhanh chóng, tiếp nhận rõ ràng và xử lý với trách nhiệm cụ thể.

Hà Nội cũng đang nghiên cứu xây dựng bản sao số của thành phố, qua đó giúp các quyết định quan trọng được mô phỏng, đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn trước khi triển khai trên thực tế.

“Từ thực tiễn đó, chúng tôi cho rằng các đô thị ASEAN có thể cùng theo đuổi ba hướng ưu tiên.

Trước hết là phát triển hạ tầng số đồng bộ và bao trùm, để dịch vụ số có thể đến với người cao tuổi, người thu nhập thấp, người dân ở khu vực ngoại thành và cả những người chưa quen sử dụng công nghệ.

Bên cạnh những nền tảng hiện đại, các đô thị cần tạo ra những lối đi thân thiện, đơn giản và dễ hiểu”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.

Thứ hai là quản trị dữ liệu có trách nhiệm. Người dân chỉ sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi họ biết dữ liệu đó được bảo vệ, được sử dụng đúng mục đích và có cơ chế kiểm soát rõ ràng. Vì vậy, đổi mới phải đi cùng bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu, minh bạch hệ thống và đạo đức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba là tăng cường hợp tác giữa các đô thị ASEAN. Trên nền tảng Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN, các thành phố có thể cùng trao đổi mô hình, tiêu chuẩn, dữ liệu mở và những giải pháp đã được kiểm chứng.

Từ đó, mỗi kinh nghiệm trong chống ngập, điều tiết giao thông hay tiếp nhận phản ánh của người dân đều có thể giúp các đô thị khác tiết kiệm thời gian, nguồn lực và tránh lặp lại những bước thử sai không cần thiết.

Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) - sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách và đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng những phiên thảo luận tại hội nghị sẽ mang lại nhiều sáng kiến thiết thực về quản trị đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, phát triển đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa các thành phố ASEAN.