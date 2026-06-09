Giới nghiên cứu phát hiện 4.046 trích dẫn “ma” trong hơn 2000 bài báo

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Columbia (Mỹ) và Đại học Eastern Finland (Phần Lan) vừa công bố kết quả rà soát quy mô lớn đối với các bài báo khoa học trong cơ sở dữ liệu PubMed Central Open Access.

Qua phân tích hơn 2,47 triệu bài báo cùng 125,6 triệu tài liệu tham khảo được xuất bản từ năm 2023 đến đầu năm 2026, nhóm nghiên cứu phát hiện 4.046 tài liệu tham khảo bị bịa đặt hoàn toàn xuất hiện trong 2.810 bài báo khoa học đã xuất bản.

Để xác định các trường hợp bất thường, các tác giả đã xây dựng hệ thống kiểm tra tự động nhằm đối chiếu các tài liệu tham khảo với những cơ sở dữ liệu học thuật lớn như PubMed, Crossref, OpenAlex và Google Scholar.

Từ năm 2023 đến đầu năm 2026, có đến 4.046 tài liệu tham khảo bịa đặt xuất hiện trong 2.810 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực y sinh (Ảnh minh họa: CV).

Những tài liệu không thể tìm thấy trên bất kỳ hệ thống nào sẽ được xác định là tài liệu tham khảo giả.

Đồng thời, họ sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Claude 3.5 Haiku của Anthropic để phân loại các trường hợp bị đánh dấu. Mục đích nhằm phân biệt lỗi vô ý với các trường hợp bịa đặt hoàn toàn.

Kết quả cho thấy tình trạng bịa đặt tài liệu tham khảo đang gia tăng với tốc độ đáng báo động.

Năm 2023, trung bình cứ khoảng 2.828 bài báo mới xuất hiện một bài chứa ít nhất một trích dẫn giả. Đến năm 2025, tỷ lệ này tăng lên một trên 458 bài báo. Và chỉ trong bảy tuần đầu năm 2026, con số tiếp tục tăng lên mức một trên 277 bài báo.

Nghi ngờ những dấu vết của AI

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng mạnh mẽ của các trích dẫn không tồn tại có nhiều khả năng liên quan đến việc ngày càng nhiều tác giả sử dụng các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Claude hay Perplexity để hỗ trợ viết bài.

Không giống công cụ tìm kiếm, các mô hình ngôn ngữ lớn thường tạo ra những thông tin nghe thuyết phục nhưng thực tế hoàn toàn không tồn tại.

Nguyên nhân là do AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ từ Internet và tạo phản hồi dựa trên các mẫu ngôn ngữ đã học, thay vì thực sự hiểu hay kiểm chứng độ chính xác của nội dung như các chuyên gia.

Sự gia tăng phi mã của các trích dẫn “ảo” có nhiều khả năng liên quan đến việc ngày càng nhiều tác giả sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ viết bài, nghiên cứu (Ảnh minh họa: CV).

Trong môi trường nghiên cứu, điều này tiềm ẩn rủi ro AI tự tạo ra tên bài báo, tác giả hoặc tài liệu tham khảo giả nhưng vẫn có hình thức uy tín giống một nguồn học thuật có thật.

Nghiên cứu của nhóm đã ghi nhận nhiều trường hợp đáng chú ý. Điển hình là một bài báo về kỹ thuật nối niệu quản và hồi tràng được công bố năm 2025 trên một tạp chí ung thư học. Cụ thể, bài báo này có tới 18 trong tổng số 30 tài liệu tham khảo là giả, tương đương 60% danh mục tham khảo.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thống kê được có 246 bài báo chứa từ ba tài liệu tham khảo giả trở lên.

Thậm chí, một cặp tác giả đã công bố 11 bài báo khác nhau trên cùng một tạp chí phẫu thuật trong năm 2025. Trớ trêu thay, các bài báo này chứa tổng cộng 15 tài liệu tham khảo giả mạo.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận định rằng các bài nghiên cứu dạng tổng quan có tỷ lệ xuất hiện trích dẫn giả cao hơn 57% so với các loại nghiên cứu khác.

Thách thức liêm chính khoa học

Theo các tác giả, vấn đề này nhiều khả năng sẽ chưa thể dừng lại trong thời gian tới. Khi AI được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và viết học thuật, nguy cơ xuất hiện những nội dung sai lệch do AI tạo ra cũng sẽ tăng theo.

Hệ thống xuất bản khoa học hiện đang đối mặt với áp lực kiểm soát chất lượng ngày càng lớn. Sự gia tăng nhanh chóng của các tạp chí khoa học hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhưng vẫn kỳ vọng các nhà khoa học phản biện bài báo miễn phí đang làm nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát chất lượng.

Nhiều nhà khoa học uy tín và giàu kinh nghiệm hiện không còn muốn tham gia phản biện hay biên tập của các tạp chí này. Bởi đây là những công việc ít được ghi nhận và phần lớn không đi kèm bất kỳ khoản thù lao nào.

Hệ quả là quy trình kiểm duyệt chịu thêm nhiều áp lực do thiếu nhân lực, nguy cơ sai sót xuất hiện nhiều hơn, thậm chí để lọt những nội dung do AI bịa đặt.

Để ứng phó với vấn nạn thông tin bịa đặt do AI tạo ra, một số chuyên gia đề xuất sử dụng chính AI để phát hiện các nội dung được AI tạo ra hoặc những thông tin thiếu chính xác. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp này vẫn là dấu hỏi lớn, khi các nhà xuất bản phải cân nhắc chi phí đầu tư cũng như độ tin cậy của các công cụ kiểm tra tự động.