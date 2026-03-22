Đột phá “tuổi thọ” nội tạng của Trung Quốc mở ra hy vọng mới cho ghép tạng

Hiện nay, các cơ quan nội tạng sau khi được lấy từ người hiến chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tim chỉ bảo quản được khoảng 6 giờ, phổi khoảng 9 giờ, gan khoảng 12 giờ và thận có thể kéo dài tối đa 1 ngày.

Điều này khiến việc vận chuyển và ghép tạng luôn diễn ra trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên một tạp chí khoa học, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển phương pháp giúp kéo dài thời gian bảo quản nội tạng lên đến vài ngày.

Trong thử nghiệm, họ đã đông lạnh thận động vật trong nitơ lỏng ở nhiệt độ rất thấp trong 7 ngày, sau đó hồi sinh và cấy ghép thành công.

Nhóm nghiên cứu đạt đột phá bảo quản thận động vật trong 7 ngày, sau đó hồi phục và cấy ghép thành công

Kéo dài thời gian bảo quản nội tạng, tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân

Nhóm nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết họ đã xây dựng một hệ thống truyền dịch đặc biệt có thể kiểm soát chính xác nhiệt độ và lượng oxy cung cấp cho cơ quan trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển. Công nghệ này cho phép hạ nhiệt độ cơ quan xuống mức âm sâu nhưng vẫn duy trì khả năng sống của tế bào.

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, thời gian bảo quản tim động vật đã được kéo dài từ 6 giờ lên 24 giờ. Đối với thận, thời gian bảo quản tăng từ 1 ngày lên 7 ngày khi được lưu trữ trong môi trường nitơ lỏng.

Nếu công nghệ này được áp dụng thành công trên người, nó có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong ngành ghép tạng.

Việc kéo dài thời gian bảo quản giúp các bác sĩ có thêm thời gian chuẩn bị, giảm áp lực cho các ca phẫu thuật và mở rộng phạm vi vận chuyển nội tạng giữa các khu vực, thậm chí giữa các quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng chỉ cần một phần số nội tạng hiện đang bị loại bỏ do quá thời gian sử dụng có thể được bảo quản lâu hơn, số lượng ca ghép thành công sẽ tăng đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng luôn vượt xa nguồn cung.

Hiện nay, việc vận chuyển nội tạng phải sử dụng các phương tiện nhanh như trực thăng hoặc tàu cao tốc để kịp thời gian. Tuy nhiên, ngay cả với những phương tiện này, giới hạn thời gian vẫn là rào cản lớn.

Lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường đưa một quả tim về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là việc sử dụng phương pháp bảo quản dạng thủy tinh hóa. Phương pháp này thay thế nước trong tế bào bằng dung dịch đặc biệt và làm lạnh nhanh để tránh hình thành tinh thể băng, nguyên nhân gây tổn thương tế bào. Nhờ đó, cơ quan sau khi rã đông vẫn giữ được cấu trúc và chức năng.

Hệ thống thiết bị do nhóm nghiên cứu phát triển cũng được tích hợp phần mềm theo dõi sinh lý, giúp kiểm soát tình trạng cơ quan trong suốt quá trình bảo quản. Các thử nghiệm ban đầu được thực hiện trên tim chuột và thận của thỏ và lợn, cho kết quả khả quan.

Cơ hội lớn đi kèm thách thức về đạo đức và quản lý

Bên cạnh những triển vọng tích cực, các chuyên gia cũng cảnh báo công nghệ này có thể kéo theo những hệ lụy nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc kéo dài thời gian bảo quản nội tạng có thể vô tình tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán nội tạng xuyên biên giới.

Trong thực tế, tình trạng buôn bán nội tạng bất hợp pháp đã tồn tại tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt ở Đông Nam Á. Lợi nhuận từ các ca ghép tạng trên thị trường chợ đen có thể rất lớn, khiến hoạt động này trở nên phức tạp và khó kiểm soát.

Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo rằng sự thiếu hụt nội tạng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy các hoạt động phi pháp liên quan đến cấy ghép. Các vấn đề đạo đức trong lĩnh vực này luôn được xem là thách thức lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu.

Ngoài ra, chi phí triển khai công nghệ mới cũng là một rào cản. Ngay cả khi phương pháp bảo quản tiên tiến trở nên khả thi, việc đảm bảo mọi bệnh nhân đều có cơ hội tiếp cận vẫn là bài toán khó.

Hiện tại, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được áp dụng trên người.

Tuy nhiên, kết quả ban đầu mang lại nhiều kỳ vọng cho tương lai của ngành ghép tạng. Nếu được phát triển và quản lý đúng cách, đây có thể là bước tiến quan trọng giúp cứu sống nhiều bệnh nhân hơn trên toàn thế giới.